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  5. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2023

РОССИЯ: Медийная футбольная лига (WINLINE MFL)

ФК Амкал
2:2
Второй тайм
ФК Дружина
ФК Амкал
ФК Дружина

История личных встреч

ФК Амкал
ФК Дружина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МФЛ(M
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

ФК Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катрич Анатолий 1 0.14
Салимов Роман 1 0.14
Кузькин Дмитрий 1 0.14
Коротаев Владислав 1 0.14
Катрич Анатолий (KATRICH) 1 0.14
Коротаев Владислав (KARAT) 0 0
ФК Дружина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК Дружина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ) 1 0
Манько Валерий (МАНЬКО) 1 0

Результаты матчей

ФК Амкал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Дружина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
ФК Амкал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ФК Дружина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Амкал
(12 матчей)
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 поражения
ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2
ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
ФК Дружина
(6 матчей)
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 поражения
ФК Дружина - ФК Матч 3:2 ФК Дружина - ФК Титан 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Сахалинец - ФК Дружина 3:0
ФК Деньги - ФК Дружина 2:2 ФК 10 - ФК Дружина 3:0

Результаты матчей

ФК Амкал
ФК Дружина

Точный счет

4:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФК Амкал
ФК Дружина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
2
3
2.5
1
2
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5

Топ бомбардиров
ФК Родина Медиа Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 2
FC Fight Nights Павлюченко Роман 1
ФК Амкал Катрич Анатолий 1
ФК Бей Беги Налетов Андрей 1
ФК Амкал Салимов Роман 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Дружина Колычев Сергей (КОЛЫЧЕВ) 1
ФК Дружина Манько Валерий (МАНЬКО) 1
ФК Титан Комисов Виталий (KOMISOV) 1
ФК Родина Медиа Рустамов Гасан (GAS) 1
ФК Родина Медиа Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    88'
    Кинг Узома-Роналд взял на себя задачу пройти с мячом к чужой штрафной площади и был уронен на газон Алишером Рахимовым, получившим жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    87'
    Алишер Рахимов слева от лицевой то ли делал подачу, то ли пробивал по воротам, и Виталий Ушаков как мог смахнул мяч подальше.
  • Судья
    85'
    И взят очередной тайм-аут. Ох и затягивается сегодняшний матч!
  • Угловой
    84'
    Игра возобновляется, "Амкал" получает право на угловой на левом фланге. После стандарта нет никакого опасного момента.
  • Судья
    82'
    Объявлен тайм-аут.
  • Жёлтая и сразу красная
    81'
    Сергей Колычев нарушил правила в центре поля против Алишера Рахимова и получил вторую жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    79'
    Владислав Коротаев пробивал через себя после навеса с правого края от Дмитрия Кузькина, это не выглядело прямо очень опасно, и мяч забрал Виталий Ушаков.
  • 78'
    Играет "Амкал" первым номером в ключе позиционных атак против соперника, оставшегося в меньшинстве.
  • 76'
    Анатолий Катрич вновь поработал в левой части чужой штрафной площади, где оставил мяч Алишеру Рахимову, пробившему выше створа.
  • Угловой
    74'
    Анатолий Катрич пытался простреливать с левого края, однако не довёл мяч ни до кого из своих партнёров, но заработал 8-й в матче угловой для "Амкала".
  • 73'
    Казалось, что "Амкал" заработал угловой на правом фланге, однако арбитр разочаровал номинальных хозяев и сказал, что должен произвестись удар от ворот "Дружиной".
  • 72'
    Если чистое время будет введено в обычном футболе, то непонятно, как будут планировать время начала матча и трансляций.
  • 71'
    Слишком много остановок во втором тайме. Вот вам и чистое время: вообще неизвестно, насколько затянется этот матч.
  • Судья
    70'
    Руслан Имаев наступил на колено упавшего на газон Кинга после эпизода борьбе за мяч на фланге. Это видно на видеоповторе. Судья тоже посмотрел кино и признал, что Имаеву надо было показать жёлтую карточку. Знаете, в обычном футболе за такое была бы показана красная после ВАРа.
  • Желтая карточка
    68'
    Кинг Узома-Роланд вышел из этой ситуации с жёлтой карточкой.
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    • Судья
      67'
      Очередное выяснение отношений между футболистами, тут приходится успокаивать Кинга, которого мирят с Имаевым. 
    • Описание гола
      65'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2! Даниил Бухаров!
      Кинг в чужой штрафной площади отобрал мяч у голкипера Маслова, а Бухаров примерно с левого угла вратарской поразил уже пустой створ.
    • Замена
      64'
      Джемали Чоладзе появляется на замену в составе "Дружины" вместо Даниила Зюкина.
    • 63'
      Это Медиалига, здесь есть место разным скандалам, так что всё движется в обычном русле.
    • 62'
      Непростая задача, конечно, стоит перед "Дружиной", которой нужно отыграться за 17 чистых минут, имея на поле на одного игрока меньше, нежели у соперника.
    • 61'
      Игра продолжается. "Дружина" теперь, напомним, играет в меньшинстве - вдесятером.
    • 60'
      Судья тут нецензурно общается с футболистами, всё никак не могут все успокоиться.
    • 59'
      Не понравилось рефери поведение Манько, когда он разыгрывал мяч с центра поля.
    • Судья
      58'
      Выбежало на поле много посторонних лиц, которым главный арбитр объяснил, что решения принимает он.
    • Жёлтая и сразу красная
      57'
      Валерий Манько получил вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Описание гола
      56'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Владислав Коротаев! 
      Лобкарёв с левого полуфланга головой отправил передачу во вратарскую, и Коротаев также вторым этажом переправил мяч в сетку.
    • Угловой
      54'
      На левом фланге заработал угловой удар "Амкал", однако не извлёк из него для себя дивидендов.
    • Описание гола
      52'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Кинг Узома-Роланд!
      У "Дружины" подавался угловой с левого края, Манько головой сделал скидку с ближней штанги на дальнюю, и Кинг переправил мяч в сетку из вратарской площади.
    • 51'
      Эдуард Багдасаров пытался сделать доставку в чужую штрафную с правого фланга, однако была заблокирована его попытка.
    • Фол, нарушение
      50'
      Владимир Лобкарёв нарушил правила на чужой половине поля против Валерия Манько. Судья посчитал, что жёлтая карточка здесь не требуется.
    • Фол, нарушение
      48'
      В атаке на левом фланге добились футболисты "Амкала" штрафного удара, с помощью которого не создали опасного момента.
    • 47'
      25 минут чистого времени будет длиться второй тайм, как и первый. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Со счётом 1:0 выигрывает "Амкал".
    • Угловой
      44'
      После углового "Амкала" отметился кручёным дальним ударом Микаил Прокопьев, и мяч пролетел по центру выше створа.
    • Опасный момент
      43'
      Ох какой момент! Владислав Каратаев эффектно пробил через себя из района 11-метровой отметки после подачи справа от Романа Салимова, и Виталий Ушаков в красивом прыжке перевёл мяч за перекладину на угловой.
    • 42'
      47 секунд чистого времени остаётся в первом тайме. От ворот будет вводить мяч в игру вратарь "Дружины".
    • 41'
      Даниил Бухаров принимал мяч в левой части чужой штрафной площади и заработал только аут, а чуть позже удар Данилы Акименко в падении пришёлся в руки Фёдора Маслова.
    • 40'
      "Дружина" стала больше ходить в атаку после пропущенного гола, но не создала ни одного реального момента в последнее время.
    • Желтая карточка
      39'
      Жёлтая карточка вручена главным арбитром встречи Сергею Колышеву из команды "Дружина".
    • Описание гола
      38'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Анатолий Катрич!
      Коротаев вышел один на один с Ушаковым и пробил в чужого вратаря, а на добивании с линии штрафной пробил Катрич, и мяч срикошетил от Калмыкова, что дезориентировало вратаря, после чего сфера оказалась в сетке.
    • 37'
      Владислав Каратаев пробивал теперь с разворота ногой с нескольких метров, там всё было очень плотно, и он сразу же попал мячом в одного из своих оппонентов.
    • Травма, повреждение
      35'
      Анатолий Катрич, избежавший офсайд на правом фланге, сделал подачу на линию вратарской, откуда Владислав Коротаев головой переправил мяч левее створа в рекламный щит. Это смотрелось весьма остро!
    • Угловой
      34'
      Михаил Прокопьев разыграл корнер с партнёром на левом фланге, последовала подача в штрафную площадь, и Кинг Узома-Роланд вторым этажом выбил мяч на новый угловой.
    • Угловой
      32'
      Игра возобновляется, снова в атаку идёт "Амкал", и от ноги Эдуарда Багдасарова мяч укатывается на угловой удар.
    • Судья
      30'
      Настала пауза в форме тайм-аута. Тренеры беседуют со своими футболистами. Тренер "Дружины", в частности, говорит: "Мы просто так бегаем". 
    • 29'
      Был заблокирован дальний удар "Дружины", но по большей части атакует в позиционном ключе "Амкал".
    • 28'
      Ровно 10 минут чистого игрового времени остаётся до конца первого тайма.
    • Угловой
      26'
      Корнер "Амкала" не привёл ни к какому интересному моменту. Через некоторое время не получила замыкания подача Михаила Прокопьева с правого края, как и угловой в его исполнении с левого фланга.
    • Опасный момент
      24'
      Владислав Коротаев выбегал один на один с Виталием Ушаковым, однако не совладал с отскоками мяч от искусственного газона, и Эдуард Багдасаров успел вовремя вынести мяч на угловой.
    • 22'
      Дают операторы видеотрансляции повторы игровых моментов крупным планом с трясущейся камерой.
    • Фол, нарушение
      21'
      Даниил Бухаров действовал с нарушением правил впереди возле левого углового флага. Минимальное нарушение правил со стороны "Дружины" в атаке.
    • 19'
      Владимир Лобкарёв не смог подцепить мяч на левом фланге в центральной трети поля, пас на него оказался неточным, сфера перелетела за боковую линию.
    • 17'
      Отметим, что исходя из чистого времени играют команды в Медиалиге. Тестируют, так сказать, вероятные изменения в правилах футбола. 
    • 15'
      Михаил Прокопьев перед чужой штрафной площадью отдал неточный пас, после чего пробил в соперника, сработав на отскоке, а дальше дистанционный удар Никиты Дубчака пришёлся в руки Виталия Ушакова.
    • Опасный момент
      14'
      Анатолий Катрич имел возможность вывести "Амкал" вперёд в счёте, но пробил с правого полуфланга гораздо выше створа.
    • 13'
      Кстати, Лобкарёв в составе "Амкала" играет под номером 0.77, а у Стогова из "Дружины" номер 03.
    • 12'
      Владимир Лобкарёв осуществлял проход по зоне правого инсайда, однако оказался впереди мяча и потерял контроль над игровым снарядом.
    • 12'
      Неудачную атаку провёл "Амкал" левым флангом, мяч был в простой ситуации подарен вратарю "Дружины" Виталию Ушакову.
    • Желтая карточка
      11'
      Валерий Манько из команды "Дружина" получает жёлтую карточку за неспортивное поведение.
    • Фол, нарушение
      10'
      Кинг Узома-Роланд нарушил правила в чужой штрафной площади в верховой борьбе против Руслана Имаев. Это мелкий фол "Дружины" в атаке.
    • 8'
      Данила Акименко выполнил подачу со штрафного с левого полуфланга, и состоялся удар вторым этажом по воротам "Амкала", мяч проследовал выше створа.
    • Судья
      7'
      Дают повтор, и видно, что мяч там попал в выставленную чуть в сторону руку Шурыгина, однако произошло это до штрафной площади. Просмотрел это главный арбитр встречи, лишил "Дружину" штрафного удара. 
    • 6'
      Илья Шурыгин заблокировал удар гостей из-за пределов штрафной площади, и потом также не удалось "Дружине" организовать в своей атаке что-нибудь интересное.
    • Фол, нарушение
      5'
      В центре поля зафиксировано небольшое нарушение правил со стороны "Амкала", это Михаил Прокопьев действовал не по правилам против своего соперника.
    • 4'
      "Амкал" подавал штрафной с правого фланга, а потом примерно с линии штрафной с подбора был нанесён удар рядом с левым углом ворот "Дружины".
    • 3'
      Интересно послушать тренеров и футболистов в интершуме, не особо они там стесняются в выражениях .
    • 2'
      "Дружина" играет в преимущественно голубой форме, тогда как у "Амкала" красно-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Фальстарт был, пришлось командам стартовать ещё раз.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В стыковом матче за выход в 1/4 финала МФЛ-3 между собой сыграют команды "Амкал" и "Дружина". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи Медиалиги проведёт на LiveResult.Ru Кирилл Иванцов.
    Где смотреть матч ФК Амкал 2:2 ФК Дружина онлайн

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    ФК Дружина
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