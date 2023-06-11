Владислав Коротаев пробивал через себя после навеса с правого края от Дмитрия Кузькина, это не выглядело прямо очень опасно, и мяч забрал Виталий Ушаков.

Сергей Колычев нарушил правила в центре поля против Алишера Рахимова и получил вторую жёлтую карточку.

Игра возобновляется, "Амкал" получает право на угловой на левом фланге. После стандарта нет никакого опасного момента.

Алишер Рахимов слева от лицевой то ли делал подачу, то ли пробивал по воротам, и Виталий Ушаков как мог смахнул мяч подальше.

Кинг Узома-Роналд взял на себя задачу пройти с мячом к чужой штрафной площади и был уронен на газон Алишером Рахимовым, получившим жёлтую карточку.

Кинг Узома-Роланд вышел из этой ситуации с жёлтой карточкой.

Руслан Имаев наступил на колено упавшего на газон Кинга после эпизода борьбе за мяч на фланге. Это видно на видеоповторе. Судья тоже посмотрел кино и признал, что Имаеву надо было показать жёлтую карточку. Знаете, в обычном футболе за такое была бы показана красная после ВАРа.

Слишком много остановок во втором тайме. Вот вам и чистое время: вообще неизвестно, насколько затянется этот матч.

Если чистое время будет введено в обычном футболе, то непонятно, как будут планировать время начала матча и трансляций.

Казалось, что "Амкал" заработал угловой на правом фланге, однако арбитр разочаровал номинальных хозяев и сказал, что должен произвестись удар от ворот "Дружиной".

Анатолий Катрич пытался простреливать с левого края, однако не довёл мяч ни до кого из своих партнёров, но заработал 8-й в матче угловой для "Амкала".

Играет "Амкал" первым номером в ключе позиционных атак против соперника, оставшегося в меньшинстве.

Выбежало на поле много посторонних лиц, которым главный арбитр объяснил, что решения принимает он.

Не понравилось рефери поведение Манько, когда он разыгрывал мяч с центра поля.

Судья тут нецензурно общается с футболистами, всё никак не могут все успокоиться.

Непростая задача, конечно, стоит перед "Дружиной", которой нужно отыграться за 17 чистых минут, имея на поле на одного игрока меньше, нежели у соперника.

Это Медиалига, здесь есть место разным скандалам, так что всё движется в обычном русле.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2! Даниил Бухаров! Кинг в чужой штрафной площади отобрал мяч у голкипера Маслова, а Бухаров примерно с левого угла вратарской поразил уже пустой створ.

Очередное выяснение отношений между футболистами, тут приходится успокаивать Кинга, которого мирят с Имаевым.

25 минут чистого времени будет длиться второй тайм, как и первый.

В атаке на левом фланге добились футболисты "Амкала" штрафного удара, с помощью которого не создали опасного момента.

Владимир Лобкарёв нарушил правила на чужой половине поля против Валерия Манько. Судья посчитал, что жёлтая карточка здесь не требуется.

Эдуард Багдасаров пытался сделать доставку в чужую штрафную с правого фланга, однако была заблокирована его попытка.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Кинг Узома-Роланд! У "Дружины" подавался угловой с левого края, Манько головой сделал скидку с ближней штанги на дальнюю, и Кинг переправил мяч в сетку из вратарской площади.

На левом фланге заработал угловой удар "Амкал", однако не извлёк из него для себя дивидендов.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Владислав Коротаев! Лобкарёв с левого полуфланга головой отправил передачу во вратарскую, и Коротаев также вторым этажом переправил мяч в сетку.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. Со счётом 1:0 выигрывает "Амкал".

44' После углового "Амкала" отметился кручёным дальним ударом Микаил Прокопьев, и мяч пролетел по центру выше створа.

43' Ох какой момент! Владислав Каратаев эффектно пробил через себя из района 11-метровой отметки после подачи справа от Романа Салимова, и Виталий Ушаков в красивом прыжке перевёл мяч за перекладину на угловой.

42' 47 секунд чистого времени остаётся в первом тайме. От ворот будет вводить мяч в игру вратарь "Дружины".

41' Даниил Бухаров принимал мяч в левой части чужой штрафной площади и заработал только аут, а чуть позже удар Данилы Акименко в падении пришёлся в руки Фёдора Маслова.

40' "Дружина" стала больше ходить в атаку после пропущенного гола, но не создала ни одного реального момента в последнее время.

39' Жёлтая карточка вручена главным арбитром встречи Сергею Колышеву из команды "Дружина".

38' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Анатолий Катрич!

Коротаев вышел один на один с Ушаковым и пробил в чужого вратаря, а на добивании с линии штрафной пробил Катрич, и мяч срикошетил от Калмыкова, что дезориентировало вратаря, после чего сфера оказалась в сетке.

37' Владислав Каратаев пробивал теперь с разворота ногой с нескольких метров, там всё было очень плотно, и он сразу же попал мячом в одного из своих оппонентов.

35' Анатолий Катрич, избежавший офсайд на правом фланге, сделал подачу на линию вратарской, откуда Владислав Коротаев головой переправил мяч левее створа в рекламный щит. Это смотрелось весьма остро!

34' Михаил Прокопьев разыграл корнер с партнёром на левом фланге, последовала подача в штрафную площадь, и Кинг Узома-Роланд вторым этажом выбил мяч на новый угловой.

32' Игра возобновляется, снова в атаку идёт "Амкал", и от ноги Эдуарда Багдасарова мяч укатывается на угловой удар.

30' Настала пауза в форме тайм-аута. Тренеры беседуют со своими футболистами. Тренер "Дружины", в частности, говорит: "Мы просто так бегаем".

29' Был заблокирован дальний удар "Дружины", но по большей части атакует в позиционном ключе "Амкал".

28' Ровно 10 минут чистого игрового времени остаётся до конца первого тайма.

26' Корнер "Амкала" не привёл ни к какому интересному моменту. Через некоторое время не получила замыкания подача Михаила Прокопьева с правого края, как и угловой в его исполнении с левого фланга.

24' Владислав Коротаев выбегал один на один с Виталием Ушаковым, однако не совладал с отскоками мяч от искусственного газона, и Эдуард Багдасаров успел вовремя вынести мяч на угловой.

22' Дают операторы видеотрансляции повторы игровых моментов крупным планом с трясущейся камерой.

21' Даниил Бухаров действовал с нарушением правил впереди возле левого углового флага. Минимальное нарушение правил со стороны "Дружины" в атаке.

19' Владимир Лобкарёв не смог подцепить мяч на левом фланге в центральной трети поля, пас на него оказался неточным, сфера перелетела за боковую линию.

17' Отметим, что исходя из чистого времени играют команды в Медиалиге. Тестируют, так сказать, вероятные изменения в правилах футбола.

15' Михаил Прокопьев перед чужой штрафной площадью отдал неточный пас, после чего пробил в соперника, сработав на отскоке, а дальше дистанционный удар Никиты Дубчака пришёлся в руки Виталия Ушакова.

14' Анатолий Катрич имел возможность вывести "Амкал" вперёд в счёте, но пробил с правого полуфланга гораздо выше створа.

13' Кстати, Лобкарёв в составе "Амкала" играет под номером 0.77, а у Стогова из "Дружины" номер 03.

12' Владимир Лобкарёв осуществлял проход по зоне правого инсайда, однако оказался впереди мяча и потерял контроль над игровым снарядом.

12' Неудачную атаку провёл "Амкал" левым флангом, мяч был в простой ситуации подарен вратарю "Дружины" Виталию Ушакову.

11' Валерий Манько из команды "Дружина" получает жёлтую карточку за неспортивное поведение.

10' Кинг Узома-Роланд нарушил правила в чужой штрафной площади в верховой борьбе против Руслана Имаев. Это мелкий фол "Дружины" в атаке.

8' Данила Акименко выполнил подачу со штрафного с левого полуфланга, и состоялся удар вторым этажом по воротам "Амкала", мяч проследовал выше створа.

7' Дают повтор, и видно, что мяч там попал в выставленную чуть в сторону руку Шурыгина, однако произошло это до штрафной площади. Просмотрел это главный арбитр встречи, лишил "Дружину" штрафного удара.

6' Илья Шурыгин заблокировал удар гостей из-за пределов штрафной площади, и потом также не удалось "Дружине" организовать в своей атаке что-нибудь интересное.

5' В центре поля зафиксировано небольшое нарушение правил со стороны "Амкала", это Михаил Прокопьев действовал не по правилам против своего соперника.

4' "Амкал" подавал штрафной с правого фланга, а потом примерно с линии штрафной с подбора был нанесён удар рядом с левым углом ворот "Дружины".

3' Интересно послушать тренеров и футболистов в интершуме, не особо они там стесняются в выражениях .

2' "Дружина" играет в преимущественно голубой форме, тогда как у "Амкала" красно-чёрная экипировка.

1' Фальстарт был, пришлось командам стартовать ещё раз.