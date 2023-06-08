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РОССИЯ: Медийная футбольная лига (WINLINE MFL)

ФК Амкал
 
Позже
ФК Дружина

История личных встреч

ФК Амкал
ФК Дружина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МФЛ(M
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

ФК Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катрич Анатолий 1 0.17
Салимов Роман 1 0.17
Кузькин Дмитрий 1 0.17
Коротаев Владислав 1 0.17
ФК Дружина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

ФК Амкал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Дружина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
ФК Амкал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ФК Дружина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Амкал
(12 матчей)
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 поражения
ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2
ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
ФК Дружина
(6 матчей)
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 поражения
ФК Дружина - ФК Матч 3:2 ФК Дружина - ФК Титан 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Сахалинец - ФК Дружина 3:0
ФК Деньги - ФК Дружина 2:2 ФК 10 - ФК Дружина 3:0

Результаты матчей

ФК Амкал
ФК Дружина

Точный счет

4:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФК Амкал
ФК Дружина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
2
3
2.5
1
2
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5

Топ бомбардиров
FC Fight Nights Павлюченко Роман 1
ФК Амкал Катрич Анатолий 1
ФК Бей Беги Налетов Андрей 1
ФК Амкал Салимов Роман 1
ФК Амкал Кузькин Дмитрий 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Амкал - ФК Дружина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.



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