Тур: 15. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium. Главный судья: Shunqi Tang
1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаYang Liu II
1:0
61' ГолWenjie Song
72' Желтая карточкаChuangyi Lin
74' Undefined phrase: football_event_Oscar Taty Maritu
79' Желтая карточкаСарич Элвис
1:1
81' ГолОвусу-Секьере Деабеас
89' Желтая карточкаJiashen Liu
90' Желтая карточкаЖуков Георгий
90'+6
Ход матча
35'
61'
1:0
72'
78'
79'
81'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
335 Количество передач 477
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
5
Yibo
Sha
33
Jiashen
Liu
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
19
Wenjie
Song
13
Табеку
Серж
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
17
Shihao
Piao
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
5 Yibo ShaЗащитник
- Защитник
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
13 Табеку СержПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
29 Chaoyang Liu
-
15 Hao Cui
-
12 Чен Чуньсинь
-
18 Ming Hu
-
-
11 Xipeng Sun
-
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
-
22 Wei Wu
-
27 Fuyu Ma
-
24 Youzu He
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
25 Yue Zhang
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кангва Эванс
|4
|0.27
|Wei Zhang I
|3
|0.2
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.13
|Форбс Браун
|2 (1)
|0.13
|Чен Чуньсинь
|1
|0.07
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.07
|Wenjie Song
|1
|0.07
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|5 (2)
|0.33
|Oscar Taty Maritu
|4 (1)
|0.27
|Овусу-Секьере Деабеас
|4
|0.27
|Шкорич Миле
|2
|0.13
|Peng Wang III
|2
|0.13
|Жуков Георгий
|1
|0.07
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|4
|1
|Сарич Элвис
|4
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Форбс Браун
|1
|0
|Aleksandar Andrejevic
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Pengfei Mou
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|5
|0
|Honglue Zhao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Chuangyi Lin
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
6
Циндао Чжуннэн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
1
6
Циндао Чжуннэн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Шицзячжуан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
3
12
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
5
50%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
71%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Забито
14
18
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
7
50%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
6
26%
5
21%
31-45
7
30%
4
17%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
3
13%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Дандонг Тэнгюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Шицзячжуан
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
510
510
114
114
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|5