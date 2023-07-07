Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Сарич Элвис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Шицзячжуан , отменен.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

72' Chuangyi Lin получает желтую карточку за игру рукой

69' Овусу-Секьере Деабеас пробует нанести удар издали, но Pengfei Mou держит все под контролем

69' Матч возобновлен

68' Chuangyi Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Форбс Браун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Жуков Георгий пробует нанести удар издали, но Pengfei Mou держит все под контролем

61' Г О О О О Л - Wenjie Song забивает с правой ноги!

60' Хорошую попытку сделал Локадия Юрген . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Wei Long не смог попасть в створ ударом издали

59' Dong Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Овусу-Секьере Деабеас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Табеку Серж нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

55' Матч возобновлен

53' Puliang Shao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Wei Long навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Junshuai Liu . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Wenjie Song навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.