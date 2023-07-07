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Китай: Суперлига
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Циндао Чжуннэн
1:1
Конец матча
Шицзячжуан
0'
35' Желтая карточка
Yang Liu II
1:0
61' Гол
Wenjie Song
72' Желтая карточка
Chuangyi Lin
74' Undefined phrase: football_event_
Oscar Taty Maritu
79' Желтая карточка
Сарич Элвис
1:1
81' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
89' Желтая карточка
Jiashen Liu
90' Желтая карточка
Жуков Георгий
90'+6

Ход матча

35'
 
Yang Liu II
61'
Wenjie Song
(Табеку Серж)
1:0
72'
 
Chuangyi Lin
74'
 
Oscar Taty Maritu
78'
Синьли Пэн
Wei Long
 
78'
Чен Чуньсинь
Wenjie Song
 
79'
Сарич Элвис
 
81'
 
Xiaotian Yang
Shihao Piao
81'
 
Xiangshuo Zhang
Chuangyi Lin
81'
 
Fuyu Ma
Yun Yang
81'
1:1
Овусу-Секьере Деабеас
(Локадия Юрген)
87'
Лун Чжэн
Chien-Ming Wang
 
89'
Jiashen Liu
 
90'
 
Жуков Георгий

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 335 Количество передач 477
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
5
Yibo
Sha
4
Junshuai
Liu
33
Jiashen
Liu
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
7
Сарич
Элвис
32
Wei
Long
19
Wenjie
Song
13
Табеку
Серж
9
Форбс
Браун
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
8
Chuangyi
Lin
19
Жуков
Георгий
17
Shihao
Piao
10
Oscar
Taty
Maritu
9
Локадия
Юрген
31
Овусу-Секьере
Деабеас
Циндао Чжуннэн
4-1-4-1
Шицзячжуан
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кангва Эванс 4 0.27
Wei Zhang I 3 0.2
Aleksandar Andrejevic 2 0.13
Форбс Браун 2 (1) 0.13
Чен Чуньсинь 1 0.07
Сарич Элвис 1 (1) 0.07
Wenjie Song 1 0.07
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 5 (2) 0.33
Oscar Taty Maritu 4 (1) 0.27
Овусу-Секьере Деабеас 4 0.27
Шкорич Миле 2 0.13
Peng Wang III 2 0.13
Жуков Георгий 1 0.07
Chuangyi Lin 0 0
Xiaotian Yang 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 4 1
Сарич Элвис 4 0
Jiashen Liu 4 0
Dong Xu 4 0
Чен Чуньсинь 3 0
Jinbao Zhong 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Форбс Браун 1 0
Aleksandar Andrejevic 1 0
Wei Long 1 0
Pengfei Mou 1 0
Кангва Эванс 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 5 0
Honglue Zhao 4 0
Peng Wang III 4 0
Жуков Георгий 2 1
Chuangyi Lin 3 0
Shihao Piao 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Yun Yang 2 0
Puliang Shao 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Kaimu Zheng 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
6
Циндао Чжуннэн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

1
6
Циндао Чжуннэн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Шицзячжуан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

3
12

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
5
50%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
71%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
14%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
7
50%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
6
26%
5
21%
31-45
7
30%
4
17%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
3
13%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Дандонг Тэнгюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Шицзячжуан

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 14 10 3 1 24 - 11 33
2.
Шанхай Шеньхуа
 15 9 4 2 17 - 9 31
3.
Ченду Беттер Сити
 15 7 6 2 23 - 16 27
4.
Тянцзинь Тэда
 15 6 9 0 20 - 13 27
5.
Шаньдун Тайшань
 15 6 7 2 23 - 14 25
6.
Чанчунь Ятай
 14 7 2 5 27 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Ухань Три Таунс
 14 4 8 2 22 - 14 20
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Хэнань Цзянье
 15 3 6 6 13 - 17 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 14 3 2 9 14 - 31 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
5.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
7.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
13.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
15.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
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  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шицзячжуан Yang Liu II 5
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