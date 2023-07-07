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Китай: Суперлига
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Jing Wang
Чжэцзян Профессионал
0:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
13' Гол
Ханчао Ю
31' Желтая карточка
Xin Yue
43' Желтая карточка
Yaxiong Bao
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Малеле Сефас
73' Желтая карточка
Junsheng Yao
89' Желтая карточка
Малеле Сефас
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Ханчао Ю
(Бассогог Кристиан)
31'
Xin Yue
 
43'
 
Yaxiong Bao
46'
Junsheng Yao
Tixiang Li
 
53'
 
Малеле Сефас
62'
 
Wai-Tsun Dai
Haoyang Xu
68'
Di Gao
Jin Cheng
 
68'
Bin Gu
Н'Думбу Александр
 
71'
 
Тейшейра Жоау
Бассогог Кристиан
73'
Junsheng Yao
 
78'
 
Aidi Fulang Xisi
Zexiang Yang
78'
 
У Си
Haijian Wang
79'
 
Yangyang Jin
Ханчао Ю
79'
Zheng'ao Sun
Поссиньоло Лукас
 
89'
 
Малеле Сефас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 506 Количество передач 245
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
20
Dongsheng
Wang
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
22
Jin
Cheng
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
45
Леонардо
Родригес
30
Yaxiong
Bao
2
Хинг-Гловер
Макарио
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
16
Zexiang
Yang
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
17
Бассогог
Кристиан
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
Чжэцзян Профессионал
4-4-2
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Шанхай Шеньхуа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 8 0.53
Di Gao 4 0.27
Куасси Жан 3 (1) 0.2
Андрияшевич Франко 2 0.13
Junsheng Yao 1 0.07
Поссиньоло Лукас 1 0.07
Zheng'ao Sun 1 0.07
Ulrich Ewolo 1 0.07
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Yu Dong 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 6 0.4
Ханчао Ю 4 0.27
Shenglong Jiang 2 0.13
Цао Юньдин 1 0.07
Haoyang Xu 1 0.07
Haijian Wang 1 0.07
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.07
У Си 1 0.07
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Бассогог Кристиан 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Dongsheng Wang 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Шанхай Шеньхуа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

9
7
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Шанхай Шеньхуа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

22
18
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
1
5%
1
6%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
4
18%
4
22%
76-90

Пропущено

20
8
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
3
38%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
5
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
8 раз 100%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
14 раз 93%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
1
14
3
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 14 10 3 1 24 - 11 33
2.
Шанхай Шеньхуа
 15 9 4 2 17 - 9 31
3.
Ченду Беттер Сити
 15 7 6 2 23 - 16 27
4.
Тянцзинь Тэда
 15 6 9 0 20 - 13 27
5.
Шаньдун Тайшань
 15 6 7 2 23 - 14 25
6.
Чанчунь Ятай
 14 7 2 5 27 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Ухань Три Таунс
 14 4 8 2 22 - 14 20
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Хэнань Цзянье
 15 3 6 6 13 - 17 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 14 3 2 9 14 - 31 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
5.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
7.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
13.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
15.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шицзячжуан Yang Liu II 5
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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