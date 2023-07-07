Тур: 15. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Jing Wang
0:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолХанчао Ю
31' Желтая карточкаXin Yue
43' Желтая карточкаYaxiong Bao
53' Undefined phrase: football_event_Малеле Сефас
73' Желтая карточкаJunsheng Yao
89' Желтая карточкаМалеле Сефас
90'+7
Ход матча
13'
0:1
31'
43'
53'
73'
78'
79'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
506 Количество передач 245
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
28
Xin
Yue
22
Jin
Cheng
10
Tixiang
Li
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
30
Yaxiong
Bao
16
Zexiang
Yang
33
Haijian
Wang
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
-
-
-
21 Shengpan Ji
-
23 Yuhang Wu
-
26 Jie Yin
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zexiang YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Нападающий
-
31 Qinghao Xue
-
-
-
18 Wei Zhang2
-
19 Yue Zhu
-
-
35 Longhai He
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Шанхай Шеньхуа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|8
|0.53
|Di Gao
|4
|0.27
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.2
|Андрияшевич Франко
|2
|0.13
|Junsheng Yao
|1
|0.07
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.07
|Zheng'ao Sun
|1
|0.07
|Ulrich Ewolo
|1
|0.07
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|6
|0.4
|Ханчао Ю
|4
|0.27
|Shenglong Jiang
|2
|0.13
|Цао Юньдин
|1
|0.07
|Haoyang Xu
|1
|0.07
|Haijian Wang
|1
|0.07
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.07
|У Си
|1
|0.07
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Бассогог Кристиан
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Dongsheng Wang
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Haoyang Xu
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Шанхай Шеньхуа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
9
7
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Шанхай Шеньхуа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
22
18
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
1
5%
1
6%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
4
18%
4
22%
76-90
Пропущено
20
8
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
3
38%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
5
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
8 раз 100%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
14 раз 93%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
114
312
114
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|5