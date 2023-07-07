Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Ох, нехорошо это выглядит. Малеле Сефас получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Судье надоело, что Малеле Сефас тянет время и он наказал его горчичником

89' Малеле Сефас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Aidi Fulangxisi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Хинг-Гловер Макарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Хинг-Гловер Макарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Wai-Tsun Dai оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Оооо... вот это был удар! Wai-Tsun Dai должен был забить с этой позиции.

81' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тейшейра Жоау навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновится спорным мячом

76' Ох, нехорошо это выглядит. Ханчао Ю получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Zexiang Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Junsheng Yao получил желтую карточку от судьи

72' Wai-Tsun Dai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Junsheng Yao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Куасси Жан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Dongsheng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Куасси Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Бассогог Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Н'Думбу Александр не смог попасть в створ ударом издали

56' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

56' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шанхай Шеньхуа отменен из-за положения "вне игры".

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

53' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

51' Dongsheng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

50' Хинг-Гловер Макарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Амаду Ибраим не смог попасть в створ ударом издали

48' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

46' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля