Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Chuang Tang правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

55' Команда Мэйчжоу Хакка играла лучше в этом тайме.

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мэйчжоу Хакка будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Конраад Тайрон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Г О О О О Л - Zhechao Chen забивает с левой ноги!

47' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

45' Felipe задерживает мяч рукой

41' Jie Chen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

38' Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Шанс! Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити пробил головой, но мимо

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Rodrigo Henrique оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Конраад Тайрон . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Дугалич Раде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Chugui Ye решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Матч возобновлен

14' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Чжан Янь удален с поля!

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Мэйчжоу Хакка пробьет пенальти!

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч остановлен

2' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру