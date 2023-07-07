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Китай: Суперлига
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Peng Gao
Мэйчжоу Хакка
3:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
14' Красная карточка
Чжан Янь
41' Желтая карточка
Jie Chen
1:0
45' Гол
Zhechao Chen
2:0
49' Гол
Rodrigo Henrique
64' Желтая карточка
Мяо Тан
73' Желтая карточка
Chugui Ye
3:0
87' Гол
Yihu Yang
3:1
90' Гол
Chuang Tang
90'+5

Ход матча

14'
 
Чжан Янь
19'
 
Xiaofeng Geng
Паласиос Мануэль
41'
Jie Chen
 
45'
Zhechao Chen
(Конраад Тайрон)
1:0
46'
 
Ху Хетао
Ruibao Hu
49'
Rodrigo Henrique
2:0
59'
Liang Shi
Jie Chen
 
59'
 
Yiming Yang
Виндбихлер Рихард
59'
 
Chuang Tang
Элкесон Кардосо
60'
Инь Цуняо
Конраад Тайрон
 
64'
 
Мяо Тан
73'
Chugui Ye
 
81'
Чао-Шэн Ян
Rodrigo Henrique
 
82'
 
Mutellip Iminqari
Фелипе
86'
Yihu Yang
Chugui Ye
 
86'
Weihui Rao
Zhechao Chen
 
87'
Yihu Yang
(Хунбо Инь)
3:0
90'
3:1
Chuang Tang
(Мяо Тан)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 499 Количество передач 314
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
30
Jie
Chen
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
7
Паласиос
Мануэль
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:0
С
1:2
С
0:0
ПЛК
1:2
ПЛК
0:0
КЛГП
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 4 0.27
Инь Цуняо 3 0.2
Chugui Ye 2 0.13
Дугалич Раде 2 0.13
Zhechao Chen 2 0.13
Rodrigo Henrique 2 0.13
Хунбо Инь 1 0.07
Yihu Yang 1 0.07
Liang Shi 1 0.07
Ximing Pan 1 0.07
Yongjia Li 1 0.07
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Конраад Тайрон 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 5 0.33
Ким Мин-У 4 0.27
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.27
Ромуло 3 0.2
Мяо Тан 2 0.13
Чоу Тим 1 0.07
Ruibao Hu 1 0.07
Лю Тао 1 0.07
Chuang Tang 1 0.07
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 4 0
Ximing Pan 4 0
Liang Shi 3 0
Junjian Liao 3 0
Tze-Nam Yue 3 0
Jie Chen 2 0
Chugui Ye 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Косович Небойша 1 0
Weihui Rao 1 0
Конраад Тайрон 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Wei Wang 1 0
Junjie Wen 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжан Янь 2 1
Чоу Тим 3 0
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Мяо Тан 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Ченду Беттер Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
6
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

8
12
Мэйчжоу Хакка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Ченду Беттер Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
3
43%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
27%
3
25%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

16
9
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
5
31%
3
33%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
20%
4
17%
1-15
2
10%
6
26%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
3
15%
6
26%
76-90

Пропущено

27
16
8 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
10
37%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 14 10 3 1 24 - 11 33
2.
Шанхай Шеньхуа
 15 9 4 2 17 - 9 31
3.
Ченду Беттер Сити
 15 7 6 2 23 - 16 27
4.
Тянцзинь Тэда
 15 6 9 0 20 - 13 27
5.
Шаньдун Тайшань
 15 6 7 2 23 - 14 25
6.
Чанчунь Ятай
 14 7 2 5 27 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Ухань Три Таунс
 14 4 8 2 22 - 14 20
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Хэнань Цзянье
 15 3 6 6 13 - 17 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 14 3 2 9 14 - 31 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
5.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
7.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
13.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
15.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шицзячжуан Yang Liu II 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Мяо Тан сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Chuang Tang правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 94'
    Мэйчжоу Хакка заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 62%, Ченду Беттер Сити: 38%.
  • 93'
    Ченду Беттер Сити пытается что-то создать.
  • 93'
    Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 3:1 Ченду Беттер Сити онлайн

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