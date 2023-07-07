Тур: 15. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Peng Gao
3:1
Конец матча
0'
14' Красная карточкаЧжан Янь
41' Желтая карточкаJie Chen
1:0
45' ГолZhechao Chen
2:0
49' ГолRodrigo Henrique
64' Желтая карточкаМяо Тан
73' Желтая карточкаChugui Ye
3:0
87' ГолYihu Yang
3:1
90' ГолChuang Tang
90'+5
Ход матча
14'
41'
45'
1:0
49'
2:0
64'
73'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
499 Количество передач 314
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
10
Хунбо
Инь
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
21
Фелипе
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
-
38 Yongjia Li
-
37 Guokang Chen
-
21 Wei Wang
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лю ТаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
- Нападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
-
36 Гоу Чжунчен
-
13 Ху Цзин
-
23 Yiming Yang
-
24 Chuang Tang
-
2 Ху Хетао
-
27 Лю2 Бин
-
19 Yanfeng Dong
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.27
|Инь Цуняо
|3
|0.2
|Chugui Ye
|2
|0.13
|Дугалич Раде
|2
|0.13
|Zhechao Chen
|2
|0.13
|Rodrigo Henrique
|2
|0.13
|Хунбо Инь
|1
|0.07
|Yihu Yang
|1
|0.07
|Liang Shi
|1
|0.07
|Ximing Pan
|1
|0.07
|Yongjia Li
|1
|0.07
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Конраад Тайрон
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|5
|0.33
|Ким Мин-У
|4
|0.27
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.27
|Ромуло
|3
|0.2
|Мяо Тан
|2
|0.13
|Чоу Тим
|1
|0.07
|Ruibao Hu
|1
|0.07
|Лю Тао
|1
|0.07
|Chuang Tang
|1
|0.07
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|4
|0
|Ximing Pan
|4
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Junjian Liao
|3
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Jie Chen
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Weihui Rao
|1
|0
|Конраад Тайрон
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Wei Wang
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжан Янь
|2
|1
|Чоу Тим
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Ченду Беттер Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
6
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
8
12
Мэйчжоу Хакка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Ченду Беттер Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
3
43%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
27%
3
25%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
16
9
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
5
31%
3
33%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
20%
4
17%
1-15
2
10%
6
26%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Пропущено
27
16
8 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
10
37%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
34
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
87
213
312
114
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|5