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Китай: Суперлига
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Тянцзинь Тэда
1:1
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
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Fan Yang1
18' Желтая карточка
Морелатто Лукас
18' Желтая карточка
Мин Тянь
38' Желтая карточка
Yeljan Shinar
0:1
51' Гол
Kang Cao
68' Желтая карточка
Haoqian Zheng
1:1
90' Гол
Weijun Xie
90'+8

Ход матча

10'
Fan Yang1
 
18'
 
Морелатто Лукас
18'
Мин Тянь
 
38'
 
Yeljan Shinar
51'
0:1
Kang Cao
(Yeljan Shinar)
57'
Weijun Xie
Huaze Gao
 
64'
 
Xiangbin Li
Пуцлин Давид
68'
 
Haoqian Zheng
72'
 
Ming Yang Yang
Haoqian Zheng
75'
Yingjie Zhao
Qiuming Wang
 
75'
Feiya Chang
Hao Guo
 
81'
 
Song Wang
Kang Cao
81'
 
Sheng Ma
Yeljan Shinar
81'
 
Kamiran Halimurat
Zilei Jiang
82'
Yan Shi
Берич Роберт
 
82'
Jixuan Leng
Ба Дунь
 
90'
Weijun Xie
(Мерида Фран)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 3
  • 7 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 398 Количество передач 214
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
18
Huaze
Gao
30
Qiuming
Wang
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
16
Пуцлин
Давид
7
Zilei
Jiang
29
Haoqian
Zheng
8
Морелатто
Лукас
28
Hong
Gui
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 4 0.27
Ба Дунь 4 0.27
Qiuming Wang 3 0.2
Берич Роберт 3 0.2
Weijun Xie 2 0.13
Мерида Фран 1 (1) 0.07
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 4 0.27
Балде Ромарио 3 0.2
Морелатто Лукас 1 0.07
Haoqian Zheng 1 0.07
Song Wang 1 0.07
Kang Cao 1 0.07
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Берич Роберт 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Weijun Xie 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 4 0
Балде Ромарио 4 0
Брессан Матеус 4 0
Yeljan Shinar 3 0
Кастильо Роман 2 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Xiangbin Li 2 0
Haoqian Zheng 2 0
Sheng Ma 2 0
Kang Cao 1 0
Hong Gui 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
5
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

6
5
Тянцзинь Тэда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Наньтун Чжиюнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
5
29%
29%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
1
14
2
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 14 10 3 1 24 - 11 33
2.
Шанхай Шеньхуа
 15 9 4 2 17 - 9 31
3.
Ченду Беттер Сити
 15 7 6 2 23 - 16 27
4.
Тянцзинь Тэда
 15 6 9 0 20 - 13 27
5.
Шаньдун Тайшань
 15 6 7 2 23 - 14 25
6.
Чанчунь Ятай
 14 7 2 5 27 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Ухань Три Таунс
 14 4 8 2 22 - 14 20
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Хэнань Цзянье
 15 3 6 6 13 - 17 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 14 3 2 9 14 - 31 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
5.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
7.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
13.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
15.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шицзячжуан Yang Liu II 5
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