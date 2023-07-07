Тур: 15. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre. Главный судья: Kun Ai
1:1
Конец матча
0'
10' Undefined phrase: football_event_Fan Yang1
18' Желтая карточкаМорелатто Лукас
18' Желтая карточкаМин Тянь
38' Желтая карточкаYeljan Shinar
0:1
51' ГолKang Cao
68' Желтая карточкаHaoqian Zheng
1:1
90' ГолWeijun Xie
90'+8
Ход матча
10'
18'
18'
38'
51'
0:1
57'
68'
75'
82'
82'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
14 Угловые 3
-
7 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
398 Количество передач 214
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
32
Yuanjie
Su
18
Huaze
Gao
30
Qiuming
Wang
36
Hao
Guo
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
25
Kang
Cao
16
Пуцлин
Давид
28
Hong
Gui
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
18 Huaze GaoПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
23 Yumiao Qian
-
31 Yinong Tian
-
17 Xuelong Sun
-
40 Yan Shi
-
24 Taoyu Piao
-
11 Weijun Xie
-
-
5 Yang Yu1
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
-
30 Xiangbin Li
-
5 Sheng Ma
-
36 Zhongyi Qiu
-
-
13 Ngai Hoi Li
-
21 Jiahao Wang
-
27 Wu Xu
-
Главный тренер: Gabri
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|4
|0.27
|Ба Дунь
|4
|0.27
|Qiuming Wang
|3
|0.2
|Берич Роберт
|3
|0.2
|Weijun Xie
|2
|0.13
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.07
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|4
|0.27
|Балде Ромарио
|3
|0.2
|Морелатто Лукас
|1
|0.07
|Haoqian Zheng
|1
|0.07
|Song Wang
|1
|0.07
|Kang Cao
|1
|0.07
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Weijun Xie
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Балде Ромарио
|4
|0
|Брессан Матеус
|4
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Кастильо Роман
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Морелатто Лукас
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Haoqian Zheng
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Kang Cao
|1
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
5
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
6
5
Тянцзинь Тэда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Наньтун Чжиюнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
5
29%
29%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
19%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1
Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
510
114
213
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|5