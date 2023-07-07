Xiangbin Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Xiangbin Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Yingjie Zhao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

89' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Yingjie Zhao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Xiangbin Li из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тактическая замена. Zilei Jiang уходит с поля и его заменяет Kamiran Halimurat

81' Тактическая замена. Yeljan Shinar уходит с поля и его заменяет Sheng Ma

80' Мерида Фран нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

80' Yingjie Zhao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Zilei Jiang получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Zilei Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Берич Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Wei Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Qiuming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Haoqian Zheng получил травму и заменен. Миньян Ян выходит на поле.

71' Ба Дунь навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Haoqian Zheng возвращается на поле.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Haoqian Zheng получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Haoqian Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Yuanjie Su на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Haoqian Zheng совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Безумный фол. Haoqian Zheng грубо играет против соперника. Пострадал Yuanjie Su

67' Xiangbin Li из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Xiangbin Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Тактическая замена. Пуцлин Давид уходит с поля и его заменяет Xiangbin Li

63' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Qiuming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Пуцлин Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Fan Yang выиграл воздушное противоборство у Haoqian Zheng.

56' Ба Дунь навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Ба Дунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Zilei Jiang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Команда Наньтун Чжиюнь забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Пуцлин Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника