Тур: 15. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Xing Qi
0:1
Конец матча
0'
53' Желтая карточкаЖадсон II
59' Undefined phrase: football_event_Чович Неманья
63' Красная карточкаЧович Неманья
64' Желтая карточкаYihao Zhong
72' Желтая карточкаYuanyi Li
0:1
90' ГолЖадсон II
90'+7
Ход матча
53'
59'
63'
64'
72'
89'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
222 Количество передач 331
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
24
Songyi
Li
16
Dilemet
Tudi
29
Yihao
Zhong
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
19
Guowen
Sun
20
Ляо
Лишэн
13
Chi
Zhang
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Нападающий
-
26 Jiahui Liu
-
11 Zhao Ke
-
14 Tianyu Gao
-
13 Пень Пень
-
-
12 Minjie Yang
-
-
-
21 Keqiang Chen
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
19 Guowen SunЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
39 Long SongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
2 Lei TongЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
- Нападающий
-
38 Wenneng Xie
-
-
36 Liuyu Duan
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
30 матчей
23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.47
0.8
Среднее время на гол
61
112
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.73
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.57
1.27
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
71
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|8 (2)
|0.53
|Boyuan Feng
|2
|0.13
|Пина Томас
|1
|0.07
|Zichang Huang
|1
|0.07
|Межеевски Адриан
|1
|0.07
|Tianyu Gao
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|5
|0.33
|Феллайни Маруан
|4
|0.27
|Chen Pu
|4
|0.27
|Мойсес Лима
|2
|0.13
|Лю Биньбинь
|2
|0.13
|Fernandinho V
|1
|0.07
|Zhengyu Huang
|1
|0.07
|Ляо Лишэн
|1
|0.07
|Guowen Sun
|1
|0.07
|Жадсон II
|1
|0.07
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Xin Luo
|3
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Цао Гу
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|4
|0
|Yuanyi Li
|3
|0
|Жадсон II
|1
|1
|Кризан
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Guowen Sun
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
9
Хэнань Цзянье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
3
12
Хэнань Цзянье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Шаньдун Тайшань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
21
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
4
29%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
13%
4
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
72
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
312
69
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|5