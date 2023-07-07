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Китай: Суперлига
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Хэнань Цзянье
0:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
53' Желтая карточка
Жадсон II
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Чович Неманья
63' Красная карточка
Чович Неманья
64' Желтая карточка
Yihao Zhong
72' Желтая карточка
Yuanyi Li
0:1
90' Гол
Жадсон II
90'+7

Ход матча

46'
 
Феллайни Маруан
Chi Zhang
53'
 
Жадсон II
59'
Чович Неманья
 
63'
Чович Неманья
 
64'
 
Лю Биньбинь
Zhengyu Huang
64'
 
Yuanyi Li
Chen Pu
64'
Yihao Zhong
 
68'
Yuhao Zhao
Dilemet Tudi
 
72'
 
Yuanyi Li
83'
Tianyu Gao
Zichang Huang
 
84'
Boyuan Feng
Перейра Илдеберту
 
86'
 
Lei Tong
Кэ Ши
89'
Shuai Yang2
Songyi Li
 
89'
Jiahui Liu
Yihao Zhong
 
90'
0:1
Жадсон II
(Феллайни Маруан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 222 Количество передач 331
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
33
Dilmurat
Mawlanyaz
8
Zichang
Huang
24
Songyi
Li
16
Dilemet
Tudi
29
Yihao
Zhong
31
Перейра
Илдеберту
20
Чович
Неманья
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
19
Guowen
Sun
35
Zhengyu
Huang
20
Ляо
Лишэн
13
Chi
Zhang
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
32
Fernandinho
V
Хэнань Цзянье
4-4-2
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

30 матчей

23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:0
С
4:1
К
2:4
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
3:2
С
2:2
С
1:4
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.8

Среднее время на гол

61
112

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.73

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.57
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
71

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 8 (2) 0.53
Boyuan Feng 2 0.13
Пина Томас 1 0.07
Zichang Huang 1 0.07
Межеевски Адриан 1 0.07
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 5 0.33
Феллайни Маруан 4 0.27
Chen Pu 4 0.27
Мойсес Лима 2 0.13
Лю Биньбинь 2 0.13
Fernandinho V 1 0.07
Zhengyu Huang 1 0.07
Ляо Лишэн 1 0.07
Guowen Sun 1 0.07
Жадсон II 1 0.07
Чжэн Чжэн 0 0
Yuanyi Li 0 0
Лю Ян 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Xin Luo 3 0
Шангуань Ван 2 0
Tianyu Gao 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Guoming Wang 1 0
Цао Гу 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Yixin Liu 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 4 0
Yuanyi Li 3 0
Жадсон II 1 1
Кризан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Guowen Sun 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
9
Хэнань Цзянье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

3
12
Хэнань Цзянье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Шаньдун Тайшань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
21

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
0
0%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
4
29%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
13%
4
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 14 10 3 1 24 - 11 33
2.
Шанхай Шеньхуа
 15 9 4 2 17 - 9 31
3.
Ченду Беттер Сити
 15 7 6 2 23 - 16 27
4.
Тянцзинь Тэда
 15 6 9 0 20 - 13 27
5.
Шаньдун Тайшань
 15 6 7 2 23 - 14 25
6.
Чанчунь Ятай
 14 7 2 5 27 - 25 23
7.
Бэйцзин Гоань
 14 5 6 3 23 - 19 21
8.
Ухань Три Таунс
 14 4 8 2 22 - 14 20
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Хэнань Цзянье
 15 3 6 6 13 - 17 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 14 3 2 9 14 - 31 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 14 1 6 7 11 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
3.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
5.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
6.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
7.
Бэйцзин Гоань
 7 3 3 1 14 - 9 12
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
13.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
15.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 7 3 1 3 13 - 13 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
15.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
16.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шицзячжуан Yang Liu II 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Шаньдун Тайшань пытается что-то создать.
    • 92'
      Феллайни Маруан не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Yuanyi Li навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 41%, Шаньдун Тайшань: 59%.
    • 91'
      Обе команды могли выиграть сегодня, но Шаньдун Тайшань вырывает победу
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Lei Tong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Yuanyi Li навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Xin Luo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Шаньдун Тайшань пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань онлайн

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