Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Цао Гу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

47' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорошую попытку сделал Guowen Sun . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Жанг Чи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хорошую попытку сделал Шунич Тони . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Ох, нехорошо это выглядит. Chen Pu получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Guowen Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Dilemet Tudi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

20' Цзи Сян не смог попасть в створ ударом издали

20' Кэ Ши создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

15' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

6' Xin Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре