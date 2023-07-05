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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Тур: 2.
Греция (до 19 лет)
 
Позже
Испания (до 19 лет)
Лучшие коэффициенты
Греция (до 19 лет)
Ничья
Испания (до 19 лет)
7.80
4.90
1.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Греция (до 19 лет)
Испания (до 19 лет)

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Е(1ЛЭРК
2:0
ММ
2:3
ММ
2:0
ММ
1:0
ММ
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Греция (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stefanos Tzimas 2 2
Alexis Kalogeropoulos 1 1
Christos Stavropoulos 1 1
Испания (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Barbera 1 1
Yarek Gasiorowski 1 1

Карточки

Греция (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Испания (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Греция (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Греция (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0
Греция (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Греция (до 19 лет)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Греция (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:1 Эстония (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3
Греция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 3:0 Швейцария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:2 Греция (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 0:0 Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Бельгия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Греция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:1 Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:2 Болгария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 4:0 Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1
Испания (до 19 лет)
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Испания (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 4:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0
Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 3:3 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 2:2 Испания (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 6:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 2:1 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Армения (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:4 Нидерланды (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:1

Результаты матчей

Греция (до 19 лет)
Испания (до 19 лет)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

5:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Греция (до 19 лет)
Испания (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия (до 19 лет)
 1 1 0 0 5 - 4 3
2.
Испания (до 19 лет)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Греция (до 19 лет)
 1 0 0 1 4 - 5 0
4.
Исландия (до 19 лет)
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/2 финала

Топ бомбардиров
Норвегия (до 19 лет) Niklas Odegard 2
Греция (до 19 лет) Stefanos Tzimas 2
Греция (до 19 лет) Alexis Kalogeropoulos 1
Норвегия (до 19 лет) Erik Flataker 1
Норвегия (до 19 лет) Скогволд Хенрик 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Bjarni Gudjon Brynjolfsson 1
Мальта (до 19 лет) Jake Micallef 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2023, осталось 1 день 22 часа 47 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Греция (до 19 лет)
    Ничья
    Испания (до 19 лет)
    7.80
    4.90
    1.38
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    Где смотреть матч Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

    Исход игры
    Греция (до 19 лет)
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Испания (до 19 лет)
    100% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (7)
    Меньше
    22.22% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (7)
    Нет
    22.22% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Испания (до 19 лет)
    77.8% (7)
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    Греция (до 19 лет)
    Испания (до 19 лет)
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