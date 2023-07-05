Тур: 2.
История личных встреч
Греция (до 19 лет)
Испания (до 19 лет)
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Греция (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stefanos Tzimas
|2
|2
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|1
|Christos Stavropoulos
|1
|1
Испания (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Barbera
|1
|1
|Yarek Gasiorowski
|1
|1
Карточки
Греция (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Испания (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Греция (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Испания (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Греция (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
0
Греция (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 19 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Греция (до 19 лет)
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Греция (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Словакия (до 19 лет) 1:1 Эстония (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3
Греция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 3:0 Швейцария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:2 Греция (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 1:1 Греция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 0:0 Россия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Бельгия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 1:0 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Греция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:1 Чехия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Греция (до 19 лет) - Дания (до 19 лет) 2:2 Болгария (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 0:3 Греция (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 5:3 Греция (до 19 лет) - Гибралтар (до 19 лет) 4:0 Польша (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 3:1
Испания (до 19 лет)
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Испания (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 4:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0
Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 5:0 Дания (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 3:3 Испания (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:2 Бельгия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 2:2 Испания (до 19 лет) - Азербайджан (до 19 лет) 6:0 Испания (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 2:1 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Испания (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 1:0 Испания (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Португалия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:1 Армения (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:4 Нидерланды (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:1
Результаты матчей
Греция (до 19 лет)
Испания (до 19 лет)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
5:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
5:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Греция (до 19 лет)
Испания (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 4
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/2 финала
|Норвегия (до 19 лет)
|Niklas Odegard
|2
|Греция (до 19 лет)
|Stefanos Tzimas
|2
|Греция (до 19 лет)
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|Норвегия (до 19 лет)
|Erik Flataker
|1
|Норвегия (до 19 лет)
|Скогволд Хенрик
|1
|Исландия (до 19 лет)
|Bjarni Gudjon Brynjolfsson
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Jake Micallef
|1
Прогнозы на матч Греция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)
Исход игры
Греция (до 19 лет)
0% (0)
Ничья
0% (0)
Испания (до 19 лет)
100% (9)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (7)
Меньше
22.22% (2)
Обе команды забьют
Да
77.78% (7)
Нет
22.22% (2)
Популярный счёт
1:2 Испания (до 19 лет)
77.8% (7)
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