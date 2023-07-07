Тур: 13.
0'
0:1
13' ГолРодич Владимир
1:1
61' ГолМиллескуг Ноэль
79' Желтая карточкаСигургейрссон Рунар Тор
90' Желтая карточкаЛарссон Джейк
90' Желтая карточкаКарлссон Монц
90'+8
Ход матча
13'
61'
1:1
90'
90'
30
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Adam Bark
-
31 Amar Dzevlan
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Эребру
Эстер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.38
|Сегер Давид
|2
|0.15
|Adam Bark
|1
|0.08
|Андрессон Аксель
|1
|0.08
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.08
|Adi Fisic
|1
|0.08
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|10
|0.71
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.57
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.21
|Ahmed Bonnah
|2
|0.14
|Родич Владимир
|1
|0.07
|Косица Дзенис
|1
|0.07
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|4
|0
|Андрессон Аксель
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
2
4
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эстер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
2
10
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эстер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
4
14
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
4
57%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
4
17
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
6
35%
61-75
1
25%
1
6%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Забито
12
25
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
4
33%
4
16%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
3
25%
5
20%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
17%
4
16%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
3
18%
8
35%
61-75
5
29%
29%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1
Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1
Эстер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3
Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1
Результаты матчей
Эребру
Эстер
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эребру
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
49
86
112
59
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5