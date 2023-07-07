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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 13.
Эребру
1:1
Конец матча
Эстер
0'
0:1
13' Гол
Родич Владимир
1:1
61' Гол
Миллескуг Ноэль
79' Желтая карточка
Сигургейрссон Рунар Тор
90' Желтая карточка
Ларссон Джейк
90' Желтая карточка
Карлссон Монц
90'+8
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
27
Вальгейрссон
Вальгейр
22
Lucas
Shlimon
8
Валкер
Кевин
30
Samuel
Dahl
48
Миллескуг
Ноэль
17
Хольмберг
Карл
7
Сегер
Давид
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Эребру
3-4-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Эребру
Эстер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.38
Сегер Давид 2 0.15
Adam Bark 1 0.08
Андрессон Аксель 1 0.08
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.08
Adi Fisic 1 0.08
Ларссон Джейк 0 0
Валкер Кевин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 10 0.71
Бергмарк-Виберг Адам 8 (2) 0.57
Сёдерберг Никлас 3 0.21
Ahmed Bonnah 2 0.14
Родич Владимир 1 0.07
Косица Дзенис 1 0.07
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 4 0
Андрессон Аксель 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Бьёрнквист Даниэль 1 0
Adam Bark 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Samuel Dahl 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 6 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Карлссон Монц 3 0
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Стенберг Джон 3 0
Adam Herdonsson 3 0
Люнг Даниэль 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Эребру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

2
4
Эребру
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эстер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

2
10
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эстер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
4
57%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
6
35%
61-75
1
25%
1
6%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Забито

12
25
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
4
33%
4
16%
1-15
1
8%
5
20%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
3
25%
5
20%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
17%
4
16%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
3
18%
8
35%
61-75
5
29%
29%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1
Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1
Эстер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3
Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1

Результаты матчей

Эребру
Эстер

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эребру
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
8
6
1
12
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
ГАИС
 12 7 2 3 20 - 8 23
4.
Эстер
 14 7 2 5 28 - 21 23
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
7.
Браге
 12 5 2 5 13 - 17 17
8.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
9.
Эстерсунд
 12 4 4 4 16 - 14 16
10.
Сундсвалль
 13 5 1 7 17 - 26 16
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эргрюте
 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
3.
Браге
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
6.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
9.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
15.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 6 1 2 3 3 - 6 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Где смотреть матч Эребру 1:1 Эстер онлайн

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