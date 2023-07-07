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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 13.
Ландскруна
1:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
0:1
42' Гол
Маннс Йеспер
51' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
62' Желтая карточка
Flamur Dzelili
1:1
66' Гол
Kofi Fosuhene Asare
84' Желтая карточка
Йонссон Мелкер
90' Желтая карточка
Линдман Эмиль
90'+6
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
12
Йонссон
Мелкер
13
Erik
Hedenquist
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
17
Samuel
Burakovsky
11
Ousmane
Diawara
22
Rasmus
Wendt
1
Нильссон
Александр
4
Маннс
Йеспер
15
Arvid
Eriksson
19
Ламин
Адам
Бен
11
Flamur
Dzelili
8
Адриан
Самуэль
6
August
Karlin
7
Моенза
Малкольм
18
Торссон
Антон
9
Сильверхолт
Тейлор
10
Бук
Робин
Ландскруна
4-3-3
Йёнчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Ландскруна
Йёнчёпинг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
5.3%
47.3%
9 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

С
1:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:2
С
0:2
С
0:3
С
6:2
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:2
С
4:1
С
0:3
С
2:4
С
0:2
С
1:3
С
1:1

Голы

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.11
1.6

Среднее время на гол

42
56

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

1.53
1.79

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
50

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 4 0.31
Kofi Fosuhene Asare 3 0.23
Camil Jebara 2 0.15
Melker Widell 1 0.08
Дзабич Робин 1 0.08
Рапп Йохан 1 0.08
Эдвардссон Давид 1 0.08
Erik Hedenquist 1 0.08
Эгнелль Адам 0 0
Rasmus Wendt 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 8 0.62
Бук Робин 7 (1) 0.54
Сильверхолт Тейлор 3 0.23
August Karlin 2 0.15
Моенза Малкольм 1 0.08
Николич Марко 1 0.08
Flamur Dzelili 1 0.08
Торссон Антон 1 0.08
Маннс Йеспер 1 0.08
Страндсатер Даниэль 1 0.08
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 5 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Эдвардссон Давид 3 0
Ousmane Diawara 3 0
Линдман Эмиль 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Рапп Йохан 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 4 0
Ламин Адам Бен 1 1
Нильссон Александр 2 0
Маннс Йеспер 2 0
Бук Робин 2 0
Адриан Самуэль 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
August Karlin 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Йёнчёпинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
11
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

1
11
Ландскруна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Йёнчёпинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

4
22

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
50%
3
27%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

3
17
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
1
33%
5
29%
29%
61-75
1
33%
1
6%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

14
29
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
29%
5
17%
31-45
4
29%
5
17%
46-60
4
29%
6
21%
61-75
2
14%
3
10%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лундс ФФ - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3
Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2

Результаты матчей

Ландскруна
Йёнчёпинг

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
6
1
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
10
3
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 12 7 3 2 20 - 8 24
3.
ГАИС
 12 7 2 3 20 - 8 23
4.
Эстер
 14 7 2 5 28 - 21 23
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
7.
Браге
 12 5 2 5 13 - 17 17
8.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
9.
Эстерсунд
 12 4 4 4 16 - 14 16
10.
Сундсвалль
 13 5 1 7 17 - 26 16
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эргрюте
 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
3.
Браге
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
6.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
9.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
15.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 6 1 2 3 3 - 6 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • 66'
    Rasmus Wendt сделал результативную передачу.
  • 66'
    Г О О О О Л - Kofi Fosuhene Asare бьет в цель!
  • 62'
    Flamur Dzelili получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Рапп Йохан уходит с поля. Emil Lindman выходит вместо него
  • 60'
    Samuel Burakovsky уходит с поля. Эгнелль Адам выходит вместо него
  • 51'
    David Edvardsson получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Дзабич Робин уходит с поля. Kofi Fosuhene Asare выходит вместо него
  • 46'
    Erik Hedenquist уходит с поля. Gustaf Bruzelius выходит вместо него
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Торссон Антон сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Маннс Йеспер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ландскруна 1:1 Йёнчёпинг онлайн

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