Тур: 13.
1:1
Конец матча
0'
0:1
42' ГолМаннс Йеспер
51' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
62' Желтая карточкаFlamur Dzelili
1:1
66' ГолKofi Fosuhene Asare
84' Желтая карточкаЙонссон Мелкер
90' Желтая карточкаЛиндман Эмиль
90'+6
Ход матча
42'
0:1
51'
62'
66'
84'
90'
22
Rasmus
Wendt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Rasmus WendtНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
-
16 Jesper Strid
-
23 Max Nilsson
-
28 Sam Hegdal
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 David Celic
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Ландскруна
Йёнчёпинг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.4%
5.3%
47.3%
9 побед 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.11
1.6
Среднее время на гол
42
56
Всего голов
29
34
Голов в среднем за матч
1.53
1.79
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
50
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|4
|0.31
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.23
|Camil Jebara
|2
|0.15
|Melker Widell
|1
|0.08
|Дзабич Робин
|1
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.08
|Эдвардссон Давид
|1
|0.08
|Erik Hedenquist
|1
|0.08
|Эгнелль Адам
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|8
|0.62
|Бук Робин
|7 (1)
|0.54
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.23
|August Karlin
|2
|0.15
|Моенза Малкольм
|1
|0.08
|Николич Марко
|1
|0.08
|Flamur Dzelili
|1
|0.08
|Торссон Антон
|1
|0.08
|Маннс Йеспер
|1
|0.08
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.08
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|4
|0
|Ламин Адам Бен
|1
|1
|Нильссон Александр
|2
|0
|Маннс Йеспер
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Адриан Самуэль
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Йёнчёпинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
11
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
1
11
Ландскруна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Йёнчёпинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
4
22
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
50%
3
27%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
3
17
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
33%
4
24%
46-60
1
33%
5
29%
29%
61-75
1
33%
1
6%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
14
29
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
29%
5
17%
31-45
4
29%
5
17%
46-60
4
29%
6
21%
61-75
2
14%
3
10%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1
Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лундс ФФ - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3
Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2
Результаты матчей
Ландскруна
Йёнчёпинг
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
310
103
112
49
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5