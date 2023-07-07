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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Хам-Кам
2:1
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
66' Гол
Удаль Хенрик
1:1
71' Гол
Карлсбакк Маркус
2:1
80' Гол
Halvor Roedoelen Opsahl
87' Желтая карточка
Карлсбакк Маркус
90'+6

Ход матча

59'
 
Лундинг Каспер
Атанга Исаак
66'
Удаль Хенрик
(Куртович Виллиам)
1:0
69'
Кьяергор Оливер
Куртович Виллиам
 
69'
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
 
71'
1:1
Карлсбакк Маркус
(Лундинг Каспер)
77'
Видесхейм-Пауль Расмус
Удаль Хенрик
 
77'
 
Диоп Моктар
Кристенсен Бьорн Мартин
80'
Halvor Roedoelen Opsahl
2:1
83'
 
Диоп Амиду
Бармен Кристоффер
87'
 
Карлсбакк Маркус

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Lars
Jendal
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Куртович
Виллиам
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
1
Грютебуст
Стен
14
Кольскоген
Оле
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
25
Кителано
Йон
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
Хам-Кам
3-5-2
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Олесунн

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
3:1
Т
0:0
Т
0:0
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 4 (1) 0.31
Киркеволд Пол 3 0.23
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.15
John Olav Norheim 1 0.08
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.08
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.08
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.08
Куртович Виллиам 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 3 0.23
Атанга Исаак 3 0.23
Эбийе Мозес 2 (1) 0.15
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.08
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 0
Фельман Давид 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Бармен Кристоффер 1 1
Андерсен Александр 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Олесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Хам-Кам
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
10

Волевые поражения

0
4
Хам-Кам
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Олесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
14%
76-90

Пропущено

22
11
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
6
27%
1
9%
61-75
5
23%
4
36%
76-90

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
6
43%
1
11%
76-90

Пропущено

29
25
7 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
7
24%
5
20%
46-60
8
28%
4
16%
61-75
7
24%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3
Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1

Результаты матчей

Хам-Кам
Олесунн

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 34 - 13 32
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
4.
Викинг
 12 7 2 3 28 - 21 23
5.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
6.
Молде
 13 6 2 5 27 - 18 20
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Стрёмсгодсет
 12 5 2 5 14 - 14 17
9.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Хёугесунн
 12 4 3 5 12 - 17 15
11.
Стабек
 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
15.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
14.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Молде
 7 2 1 4 12 - 12 7
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Хам-Кам 2:1 Олесунн онлайн

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