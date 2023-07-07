Тур: 13. Стадион: Брискеби. Главный судья: Моен Кристиан
0'
1:0
66' ГолУдаль Хенрик
1:1
71' ГолКарлсбакк Маркус
2:1
80' ГолHalvor Roedoelen Opsahl
87' Желтая карточкаКарлсбакк Маркус
90'+6
Ход матча
66'
1:0
71'
80'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
12 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
14
Удаль
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
40 Колве Эйвинд
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Хам-Кам
Олесунн
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|4 (1)
|0.31
|Киркеволд Пол
|3
|0.23
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.15
|John Olav Norheim
|1
|0.08
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.08
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.08
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.08
|Куртович Виллиам
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.23
|Атанга Исаак
|3
|0.23
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.15
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.08
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Олесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Хам-Кам
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
10
Волевые поражения
0
4
Хам-Кам
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Олесунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
14%
76-90
Пропущено
22
11
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
6
27%
1
9%
61-75
5
23%
4
36%
76-90
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
6
43%
1
11%
76-90
Пропущено
29
25
7 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
7
24%
5
20%
46-60
8
28%
4
16%
61-75
7
24%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1
Олесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3
Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1
Результаты матчей
Хам-Кам
Олесунн
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
58
211
112
112
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4