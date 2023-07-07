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  3. Чемпионат Европы (до 19 лет) 2023

Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Тур: 2.
Исландия (до 19 лет)
0:0
Первый тайм: 26'
Норвегия (до 19 лет)
0'
Прогнозы 116
Исландия (до 19 лет) 22.4% (26)
X 18.1% (21)
Норвегия (до 19 лет) 59.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия (до 19 лет)
Ничья
Норвегия (до 19 лет)
3.65
3.55
2.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

История личных встреч

Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Исландия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Агуст 1 0.5
Норвегия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Никлас 2 1
Флатакер Эрик 1 0.5
Скогволд Хенрик 1 0.5
Роальдсей Элванд 1 0.5

Карточки

Исландия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринйолфссон Бьярни 0 1
Норвегия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
5
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Венгрия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:2
Казахстан (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:4 Франция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:0 Исландия (до 19 лет) - Шотландия (до 19 лет) 1:0 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Грузия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:1 Литва (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Исландия (до 19 лет) - Словения (до 19 лет) 3:1 Албания (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:4 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Исландия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 0:3 Молдова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:1 Фарерские острова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2
Норвегия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Северная Ирландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:5 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:2 Норвегия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 4:0
Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:0 Норвегия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 6:2 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 2:0 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 3:2 Нидерланды (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:3 Грузия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет) 5:0 Норвегия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 8:1 Азербайджан (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Чехия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Норвегия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:3

Результаты матчей

Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 100%
5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 19 лет)
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Норвегия (до 19 лет)
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Исландия (до 19 лет)
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Греция (до 19 лет)
 Заявка 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в 1/2 финала

Топ бомбардиров
Испания (до 19 лет) Барбера Виктор 3
Норвегия (до 19 лет) Эдегор Никлас 2
Португалия (до 19 лет) Феликс Угу 2
Греция (до 19 лет) Цимас Стефанос 2
Португалия (до 19 лет) Gabi Bras 2
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Бринйолфссон Бьярни 1
Италия (до 19 лет) Липани Лука 1
Мальта (до 19 лет) Шиклуна Дилан 1
Польша (до 19 лет) Матыевич Виктор 1
Мальта (до 19 лет) Микаллеф Джейк 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Да, активнее Исландию поддерживают фанаты. Все-таки гонят на регулярной основе своих любимцев болельщики. Ну, а игра в исполнении соперников пока, мягко говоря, не впечатляет. 
  • 21'
    Оба наставника активно фигурируют у кромки поля. В целом, чуть активнее себя ведет главный тренер сборной Норвегии, который и сам был бы раз выпрыгнуть на поле, чтобы помочь своему коллективу в атаке. 
  • Опасный момент
    20'
    Фарас снова взял игру на себя. Сместился он во время атаки норвежцев с левого края в центр, после чего произвел удар под перекладину, но направил мяч выше цели. 
  • 19'
    Биргиссон отметился дальним ударом по воротам Норвегии, но не смог направить мяч в цель. Сфера намного выше рамки сейчас полетела. 
  • 17'
    Да, как-то увязла игра в районе центрального круга сейчас. Сборная Норвегии пытается диктовать сопернику своим условия, но Исландия имеет хорошо и надежно выстроенную оборону. 
  • 16'
    Неудачно была подача в штрафную сборной Исландии. Головой Карлссон до мяча после навеса с правого края дотянулся. Сама же сфера была выбита в район центральной оси. 
  • Угловой
    15'
    Удар по воротам соперника нанес Фарас, но этот выстрел совсем не нес в себе никакой угрозы, да и соперник его заблокировал. Был тут рикошет, так что угловой для норвежцев. 
  • 13'
    Традиционное для себя "уканье" устроили на трибунах фанаты сборной Исландии, которые таким образом гонят свою команду вперед. Правда, пока ничего опасного "островитяне" не могут придумать на половине поля соперника. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Торкелссон на левом фланге догнал сейчас мяч, но не смог его обработать, упустив снаряд за пределы футбольного поля. Рефери определил нарушение правил, которое имело место быть до этой ситуации.
  • Фол, нарушение
    11'
    Фарас в атаке нарушил правила, опрокинув соперника на газон. Первый свисток в нашей встрече прозвучал. Нарушение правил состоялось.
  • 9'
    10 минут отыграли уже соперники. Скучновато пока что в нашей игре. Сборная Норвегии смогла перевести игру на половину поля соперника, но это ни к чему интересному не приводит. 
  • Угловой
    8'
    Второй корнер был менее опасным. Басси в своей штрафной уверенно сыграл по позиции и сыграл на вынос за пределы поля. Мяч в аут в этой ситуации отправился. 
  • Угловой
    7'
    Первый угловой подали футболисты сборной Исландии, но розыгрыш стандарта привел к тому, что еще один корнер смогли заработать "островитяне". 
  • 6'
    Исландия перешла в активные наступательные действия. Не являются "островитяне" фаворитами этого матча, но, вопреки прогнозам, пока что действую первым номером. 
  • 5'
    Кристьянссон получил мяч на левом фланге, после чего выполнил подачу в штрафную соперника, но никто из партнеров в этой ситуации до снаряда не добрался. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      На первых минутах встречи перекатывает снаряд в районе центрального круга Норвегия, которая делает все, чтобы загонять соперника по полю.
    • 2'
      Футболисты сборной Исландии вышли сегодня на газон в традиционных для себя синих цветах, а игроки сборной Норвегии предстали перед нами в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча со свистком главного рефери!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из матчей молодежного чемпионата Европы по футболу до 19 лет сыграют Исландия и Норвегия.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Приветствую всех на игре!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 116
    Исландия (до 19 лет) 22.4% (26)
    X 18.1% (21)
    Норвегия (до 19 лет) 59.5% (69)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Исландия (до 19 лет)
    Ничья
    Норвегия (до 19 лет)
    3.65
    3.55
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Исландия (до 19 лет) 0:0 Норвегия (до 19 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия (до 19 лет) 0:0 Норвегия (до 19 лет)

    Исход игры
    Исландия (до 19 лет)
    22.4% (26)
    Ничья
    18.1% (21)
    Норвегия (до 19 лет)
    59.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.06% (72)
    Меньше
    33.94% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Норвегия (до 19 лет)
    37.9% (44)
    2:1 Исландия (до 19 лет)
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    12.1% (14)
    0:1 Норвегия (до 19 лет)
    12.1% (14)
    1:0 Исландия (до 19 лет)
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:3 Норвегия (до 19 лет)
    2.6% (3)
    3:2 Исландия (до 19 лет)
    1.7% (2)
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    Исландия (до 19 лет)
    Норвегия (до 19 лет)
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