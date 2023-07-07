Первый тайм

23' Да, активнее Исландию поддерживают фанаты. Все-таки гонят на регулярной основе своих любимцев болельщики. Ну, а игра в исполнении соперников пока, мягко говоря, не впечатляет.

21' Оба наставника активно фигурируют у кромки поля. В целом, чуть активнее себя ведет главный тренер сборной Норвегии, который и сам был бы раз выпрыгнуть на поле, чтобы помочь своему коллективу в атаке.

20' Фарас снова взял игру на себя. Сместился он во время атаки норвежцев с левого края в центр, после чего произвел удар под перекладину, но направил мяч выше цели.

19' Биргиссон отметился дальним ударом по воротам Норвегии, но не смог направить мяч в цель. Сфера намного выше рамки сейчас полетела.

17' Да, как-то увязла игра в районе центрального круга сейчас. Сборная Норвегии пытается диктовать сопернику своим условия, но Исландия имеет хорошо и надежно выстроенную оборону.

16' Неудачно была подача в штрафную сборной Исландии. Головой Карлссон до мяча после навеса с правого края дотянулся. Сама же сфера была выбита в район центральной оси.