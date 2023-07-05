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Чемпионат Европы (до 19 лет)
2023

Тур: 2.
Исландия (до 19 лет)
 
Позже
Норвегия (до 19 лет)
Прогнозы 4
Исландия (до 19 лет) 75% (3)
X 0% (0)
Норвегия (до 19 лет) 25% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Исландия (до 19 лет)
Ничья
Норвегия (до 19 лет)
3.90
3.40
2.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Исландия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Агуст 1 1
Норвегия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Niklas Odegard 2 2
Erik Flataker 1 1
Скогволд Хенрик 1 1
Alwande Roaldsoy 1 1

Карточки

Исландия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarni Gudjon Brynjolfsson 0 1
Норвегия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
5
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Венгрия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:2
Казахстан (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:4 Франция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:0 Исландия (до 19 лет) - Шотландия (до 19 лет) 1:0 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Грузия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:1 Литва (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Исландия (до 19 лет) - Словения (до 19 лет) 3:1 Албания (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:4 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Исландия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 0:3 Молдова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:1 Фарерские острова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2
Норвегия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Северная Ирландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:5 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:2 Норвегия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 4:0
Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:0 Норвегия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 6:2 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 2:0 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 3:2 Нидерланды (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:3 Грузия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет) 5:0 Норвегия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 8:1 Азербайджан (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Чехия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Норвегия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:3

Результаты матчей

Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 100%
5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия (до 19 лет)
 1 1 0 0 5 - 4 3
2.
Испания (до 19 лет)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Греция (до 19 лет)
 1 0 0 1 4 - 5 0
4.
Исландия (до 19 лет)
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/2 финала

Топ бомбардиров
Норвегия (до 19 лет) Niklas Odegard 2
Греция (до 19 лет) Stefanos Tzimas 2
Греция (до 19 лет) Alexis Kalogeropoulos 1
Норвегия (до 19 лет) Erik Flataker 1
Норвегия (до 19 лет) Скогволд Хенрик 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия (до 19 лет) Bjarni Gudjon Brynjolfsson 1
Мальта (до 19 лет) Jake Micallef 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Исландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2023, осталось 2 дня 1 час 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 4
    Исландия (до 19 лет) 75% (3)
    X 0% (0)
    Норвегия (до 19 лет) 25% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия (до 19 лет)
    Ничья
    Норвегия (до 19 лет)
    3.90
    3.40
    2.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Исландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Исландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет)

    Исход игры
    Исландия (до 19 лет)
    50% (5)
    Ничья
    10% (1)
    Норвегия (до 19 лет)
    40% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.5% (7)
    Меньше
    12.5% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (8)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Норвегия (до 19 лет)
    30% (3)
    3:2 Исландия (до 19 лет)
    20% (2)
    2:1 Исландия (до 19 лет)
    20% (2)
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    Исландия (до 19 лет)
    Норвегия (до 19 лет)
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