Тур: 2.
История личных встреч
Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Исландия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Агуст
|1
|1
Норвегия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Niklas Odegard
|2
|2
|Erik Flataker
|1
|1
|Скогволд Хенрик
|1
|1
|Alwande Roaldsoy
|1
|1
Карточки
Исландия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjarni Gudjon Brynjolfsson
|0
|1
Норвегия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
5
Исландия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Норвегия (до 19 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 1:2 Венгрия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 0:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:2
Казахстан (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:4 Франция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:0 Исландия (до 19 лет) - Шотландия (до 19 лет) 1:0 Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 3:0 Грузия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:1 Литва (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Исландия (до 19 лет) - Словения (до 19 лет) 3:1 Албания (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:4 Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 2:5 Исландия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 0:3 Молдова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:1 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет) 2:1 Фарерские острова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 1:2
Норвегия (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия (до 19 лет) - Греция (до 19 лет) 5:4 Северная Ирландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:5 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:2 Норвегия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 4:0
Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:0 Норвегия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 6:2 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 2:0 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 3:2 Нидерланды (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 2:3 Грузия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Норвегия (до 19 лет) - Уэльс (до 19 лет) 5:0 Норвегия (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 3:0 Норвегия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 1:1 Норвегия (до 19 лет) - Сан-Марино (до 19 лет) 8:1 Азербайджан (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:1 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Чехия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 0:0 Норвегия (до 19 лет) - Ирландия (до 19 лет) 1:1 Хорватия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 2:3
Результаты матчей
Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)
Точный счет
1:2
1 раз 100%
5:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:2
1 раз 100%
5:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Исландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 4
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/2 финала
|Норвегия (до 19 лет)
|Niklas Odegard
|2
|Греция (до 19 лет)
|Stefanos Tzimas
|2
|Греция (до 19 лет)
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|Норвегия (до 19 лет)
|Erik Flataker
|1
|Норвегия (до 19 лет)
|Скогволд Хенрик
|1
|Исландия (до 19 лет)
|Bjarni Gudjon Brynjolfsson
|1
|Мальта (до 19 лет)
|Jake Micallef
|1
Прогнозы на матч Исландия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет)
Исход игры
Исландия (до 19 лет)
50% (5)
Ничья
10% (1)
Норвегия (до 19 лет)
40% (4)
Тотал 2.5
Больше
87.5% (7)
Меньше
12.5% (1)
Обе команды забьют
Да
100% (8)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Норвегия (до 19 лет)
30% (3)
3:2 Исландия (до 19 лет)
20% (2)
2:1 Исландия (до 19 лет)
20% (2)
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