Исландия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет)

Венгрия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет)

22.11.2022

Казахстан (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

1:4

19.11.2022

Франция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

2:0

16.11.2022

Исландия (до 19 лет) - Шотландия (до 19 лет)

1:0

29.03.2022

Исландия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет)

3:0

26.03.2022

Грузия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

1:1

23.03.2022

Хорватия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

2:1

12.10.2021

Литва (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

1:2

09.10.2021

Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

3:0

06.10.2021

Исландия (до 19 лет) - Словения (до 19 лет)

3:1

19.11.2019

Албания (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

2:4

16.11.2019

Греция (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

2:5

13.11.2019

Исландия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет)

0:3

20.11.2018

Молдова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

1:1

17.11.2018

Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

3:1

14.11.2018

Исландия (до 19 лет) - Турция (до 19 лет)

2:1

14.11.2017

Фарерские острова (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

1:2