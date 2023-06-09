"Шахтёр" сегодня отлично себя показал. Да, второй тайм по владению был за "Ислочью", но моментов у минчан совсем не было. Для вас работал Константин Лицин. Любите футбол!

Подача в штрафную, дошел мяч до Пигаса, пас в центр, Латыхов простреливает, мимо всех пролетает сфера.

Длинная диагональ в штрафную, сразу два минчанина в борьбе за мяч, Игнатович первый.

Штрафной у левой бровки, есть навес, удара не хватает катастрофически.

Ровдо не реализовал выход один в один в самой концовке встречи!

Обменялись заменами команды, а тем временем чуть больше 10 минут остается.

"Шахтёр" в концовке матча контролирует на своей половине, впрочем им и незачем лезть вперед.

Плакка зарядил с линии штрафной, мимо цели улетел мяч.

Момент! "Ислочь" попыталась свой гол забить! Заброс в штрафную, подача и удар в касание. Выше цели улетел мяч.

Опасно! Подача на ближнюю, сразу удар, рядом с целью пролетает мяч!

На Карпицкого прошла передача, футболист чуть-чуть не успел на хет-трик, вратарь быстрее.

Подходим к самой концовке встречи, "Ислочь" имеет шансы на гол престижа, но их, будем честны, немного.

Пигас по правой бровке, один в один против Шрамченко, не сумел пройти, решил отыграть назад.

Наконец проходит пас в штрафную на Артюха, Мартин развернулся и пробил с правой. Сильно выше ворот.

Слишком резво Николаевич пошел в борьбу на чужой половине поля, фол в атаке.

Быстро Игнатович разыграл с Пигасом, Вадим не стал рисковать, назад отыграл. А ведь времени уже совсем мало, даже для гола престижа.

Много борьбы стало, очередной фол фиксирует арбитр, на этот раз в самом центральном круге со стороны "Ислочи".

Скроботов сфолил на правом фланге перед самой штрафной. Неплохой стандарт.

Шрамченко низом решил направить мяч в штрафную, Сенько очень легко перехватывает.

Аут "Шахтера" с правого фланга, быстро "Ислочь" перехватывает мяч, но также быстро ошибается в атаке.

"Ислочь" начинает второй тайм с владения мячом. На своей половине поля команда держит сферу.

Подача "Ислочи" с левого края, мяч быстро покидает штрафную и уходит за лицевую.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Карпицкий!!! Ошибка "Ислочи" на своей половине, легкий перехват, далее вход в штрафную, классный обыгрыш вратаря и гол в пустые! Разгром!

Хорошая подача "Ислочи" с правого фланга, который по итогу даже в удар превратился, Игнатович на месте.

Хороший перевод на Шрамченко, но здесь перехват, не успел подать Антон

Владеть-то владеют гости, даже на чужой половине поля работают с мячом, но голы сегодня забивает "Шахтёр".

3 удара - 3 гола, кстати у хозяев. Такой статистике можно и позавидовать.

Хорошая передача от Пигаса в штрафную, Сенько развернулся и пробил, мяч свалился с ноги. Сильно мимо цели.

Передача прямо в ногу Пигасу, Вадим продолжает атаку, не проходит его задумка.

Карпицкого не пускают в контратаку, мог Егор и хет-трик здесь оформлять

Артюх и Латыхов выходят вместо Кабачевского и Митрофанова у минской команды.

Аут с правого края от "Шахтера", команде из Солигорска сейчас спешить вообще некуда.

Желтая карточка Латыхову за фол в центре поля.

Забелина увели за бровку, досталось Павлу по ноге, мед. бригада оказывает помощь.

Проникает мяч в штрафную гостей, Карпицкий принимает грудью, но пробить не успевает, защита накрыла

Неплохой штрафной у "Шахтёра". До ворот не близко, но подать отсюда можно неплохо.

Шрамченко подал точно на 11-метровую отметку, далее "свечка" над штрафной, Свирский забирает игровой снаряд.

Первый тайм

— Перерыв.

44' Замена у "Ислочи". Ушёл с поля Ибрагим Фард. Вступил в игру Скроботов.

43' В обороне держит мяч "Шахтёр". Передача на Игнатовича. Сильно вперёд в очередной раз отправляет игровой снаряд голкипера солигорской команды.

42' В центре поля борьба за мяч. Прямой ногой, как показалось, летел Сенько в соперника. И нарушение правил зафиксировано.

41' С мячом Игнатович, сыграл на ближнего защитника, дальше по флангу передача пошла. Подобрал мяч Ибрагим. Сыграл он в центр обороны.

40' Пять минут до свистка на перерыв. Митрофанов упустил игровой снаряд за боковую.

39' Аут бросил на правом фланге Сибилев. Ворвался в чужую штрафную площадь Ровдо, подача... А там никого.

38' Через левый край пытаются развить атаку футболисты "Шахтёра", но зажался в углу поля Скавыш.

36' Заработали штрафной удар в 25 метрах от ворот гости. Ибрагим с мячом, подачу исполнил... Игнатович вышел из ворот и забрал мяч.

36' Забелин с мячом, длинный перевод в линию атаки. Но мяч быстро вернули футболисты Солигорска в оборону.

35' Через левый край прошли гости в атаку. Сибилев отдал на Сенько, тот не сумел подачу исполнить.

34' С мячом Игнатович, сыграл он на левый край, но стали прессинговать Гружевского соперники, который упустил игровой снаряд за пределы поля.

33' Угловой удар исполнили гости, подача... Нет удара. От ворот пробил Игнатович.

32' С мячом на левом фланге Забелин, сыграл он в район центрального круга. Перехватили мяч игроки "Шахтёра".

31' Вышел из ворот Игнатович, выбив игровой снаряд за пределы поля.

30' Четверть часа до конца первого тайма. Солигорский "Шахтёр" ведёт в счёте уверенно.

29' Калачёв с мячом, сыграл на Ибрагима. Дальше на Вертило перевод.

28' Аут бросил Пигас, перевод по краю, но мяч потеряли гости.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!!! Шрамченко!!! Прострел с правого фланга, Шрамченко в подкате переправил игровой снаряд в ворота! Карпицкий в роли ассистента.

25' Разыграли мяч игроки "Ислочи", пас на Сенько, который попал под прессинг соперника.

24' Затягивается пауза. Врачи работают на поле. Игроки пьют воду.

23' Столкнулись игроки команд. Игровой момент. Ждём медицинский персонал на газоне. Митрофанов и Шевченко столкнулись.

22' Ровдо с мячом, сыграл на Гуза. Тот дальше по краю отдал.

21' Аут на правом фланге обороны бросил Веретило. Передача на Пигаса, который потерял игровой снаряд.

20' Свирский с мячом, а Дингу рефери предупредил, что ещё одно нарушение и ему гарантирована жёлтая карточка.

19' Аут бросили хозяева. От Пигаса ушёл мяч за боковую. Кабачевский пошёл в отбор, мяч забрал. Динга пытался его под свой контроль вернуть, нарушил правила.

17' В 15 метрах от ворот Свирского установлен мяч. Покатил Ахмеди на партнёра, тот в стенку угодил. Аут для "Шахтёра".

16' Передача назад от Калачёва... Свирский, который ещё не пришёл в себя после пропущенного мяча, забрал его в руки. Свободный удар!

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Карпицкий!!!! Шрамченко выполнил заброс на Карпицкого, который в касание отправил игровой снаряд между ног Свирского!

14' На левом фланге в атаке хозяева, передача на Шрамченко...

13' Забелин с мячом на левом фланге, сильно вперёд отправил игровой снаряд. Митрофанов перехватил игровой снаряд.

12' Перевалили команды за первые десять минут матча. Игнатович отправил игровой снаряд в район центрального круга. Борьба за игровой снаряд, дальше назад...

10' Нарушени правил на Веретило. Доосталось ему по нога в центре поля.

9' Калачёв сыграл на половину поля соперника. Отбились хозяева, игровой снаряд отскочил к Пигасу, который начал атаку "Ислочи".

8' Новая атака фаворитов сегодняшней встрече "Шахтёра", передача на Скавыша, который забрался в положение вне игры.

6' Подача от Ахмеди, сильно, точно, но неудачно. Нет удара.

5' Шрамченко с мячом, сыграл на Шевченко, тот заработал ещё один угловой.

4' Первый стандарт в нашем поединке. Капитан солигорского "Шахтёра" пошёл подавать. Ахмеди. Подача... На дальнюю штангу пошёл мяч, не дошёл он до Капленко.

3' Игнатович с мячом, получил он передачу от Динга, тот потерял игровой снаряд.

2' Аут на правом фланге бросили игроки "Ислочи", перевод в оборону пошёл на Свирского, который длинной передачей в район центрального круга отправил игровой снаряд.