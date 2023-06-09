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  4. Высшая лига 2023

Беларусь: Высшая лига
2023

Стадион: . Главный судья: Tarasyuk D.
Шахтёр Солигорск
3:0
Второй тайм
Ислочь Минск

Ход матча

15'
Карпицкий Егор
(Шрамченко Антон)
1:0
24'
Шрамченко Антон
(Карпицкий Егор)
2:0
41'
 
Скроботов Илья
Ибрагим Фард
46'
 
Булмага Вику
Сибилев Дмитрий
51'
Карпицкий Егор
3:0
58'
 
Латыхов Дмитрий
Кабачевский Владислав
59'
 
Артюх Мартин
Митрофанов Денис
60'
Николаевич Никита
Ахмеди Валон
 
61'
 
Латыхов Дмитрий
68'
Плакка Фессу
Скавыш Максим
 
75'
 
Скроботов Илья
76'
Ковалевич Максим
Шрамченко Антон
 
77'
 
Зимин Артём
Гуз Александр
84'
Кабышев Владислав
Зенькович Игорь
 
88'
Кабышев Андрей
Карпицкий Егор
 
Прогнозы 81
Шахтёр Солигорск 91.4% (74)
X 4.9% (4)
Ислочь Минск 3.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
Ислочь Минск
6.05
4.30
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Игнатович
Сергей
6
Динга
Доминик
12
Гружевский
Денис
99
Шевченко
Глеб
28
Забелин
Павел
55
Капленко
Никита
20
Шрамченко
Антон
9
Скавыш
Максим
10
Ахмеди
Валон
92
Карпицкий
Егор
96
Зенькович
Игорь
35
Малащицкий
Игорь
14
Лукашевич
Илья
4
Шестиловский
Семён
23
Ковалевич
Максим
2
Макаренко
Александр
13
Николаевич
Никита
11
Плакка
Фессу
29
Кабышев
Андрей
17
Кабышев
Владислав
80
Янковский
Кирилл
28
Свирский
Александр
2
Пигас
Вадим
20
Веретило
Олег
4
Калачёв
Илья
23
Ибрагим
Фард
88
Гуз
Александр
6
Сибилев
Дмитрий
7
Ровдо
Глеб
10
Сенько
Валерий
27
Кабачевский
Владислав
77
Митрофанов
Денис
1
Генералов
Егор
69
Скроботов
Илья
9
Артюх
Мартин
80
Гоманов
Кирилл
11
Зимин
Артём
8
Латыхов
Дмитрий
17
Родионов
Кирилл
Максимович
22
Булмага
Вику
15
Гижевский
Владислав
Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск

История личных встреч

Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ВЛ
0:1
К
2:0
К
1:0
ВЛ
4:0
ВЛ
4:2
ВЛ
4:0
ВЛ
0:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
3:0
ВЛ
4:0
ВЛ
1:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.63
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

10
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.94
0.63

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
144

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 12 1.09
Шрамченко Антон 3 0.27
Скавыш Максим 3 (1) 0.27
Ахмеди Валон 2 0.18
Забелин Павел 2 0.18
Николаевич Никита 1 0.09
Ковалевич Максим 1 0.09
Гружевский Денис 0 0
Шевченко Глеб 0 0
_Zenkov I. 0 0
Ислочь Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Mitrofanov D. 3 0.27
Ровдо Глеб 2 0.18
_Adu P. K. 2 0.18
Prince Adu 2 0.18
Калачёв Илья 1 0.09
Журавлёв Владислав 1 0.09
Сенко Валерий 1 0.09
Сенько Валерий 0 0

Карточки

Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капленко Никита 3 0
Карпицкий Егор 3 0
Шрамченко Антон 2 0
Корзун Никита 2 0
Динга Доминик 2 0
_Zenkov I. 2 0
Ахмеди Валон 1 0
Забелин Павел 1 0
Ковалевич Максим 1 0
Ислочь Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калачёв Илья 2 0
Скроботов Илья 2 0
Сибилев Дмитрий 2 0
Родионов Кирилл Максимович 2 0
Журавлёв Вячеслав 1 0
Латыхов Дмитрий 1 0
Гуз Александр 1 0
_Adu P. K. 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Солигорск
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ислочь Минск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
2
Шахтёр Солигорск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ислочь Минск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

8
5
Шахтёр Солигорск
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ислочь Минск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

21
12
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
14%
2
17%
1-15
4
19%
4
33%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
4
19%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Белшина 7:3 Сморгонь - Шахтёр Солигорск 1:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0
Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:1 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Нафтан 2:1 Гомель - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Островец-Свентокшиски 3:1 Шахтёр Солигорск - Шахтёр-2 Петриков 4:1 Шахтёр Солигорск - Арсенал Дзержинск 5:0 Шахтёр Солигорск - Белшина 1:2 Шахтёр Солигорск - Барановичи 5:0 Шахтёр Солигорск - Белшина 4:1 Слуцк - Шахтёр Солигорск 0:1
Ислочь Минск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Нафтан - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 Слуцк - Ислочь Минск 1:1
Ислочь Минск - Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Белшина 2:0 Сморгонь - Ислочь Минск 0:4 Ислочь Минск - Динамо-Брест 3:0 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:0 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Ислочь Минск - Локомотив Гомель 3:1 Ислочь Минск - Шахтёр-2 Петриков 2:0 Ислочь Минск - Молодечно 3:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3 Минск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Ислочь Минск - Слуцк 3:1 Ислочь Минск - БАТЭ 0:1

Результаты матчей

Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Солигорск
Ислочь Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 10 8 1 1 22 - 5 25
2.
Неман Гродно
 Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 10 6 4 0 15 - 5 22
4.
Славия Мозырь
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
5.
БАТЭ
 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
6.
Гомель
 Заявка 10 3 5 2 15 - 16 14
7.
Ислочь Минск
 0:3 Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
8.
Слуцк
 Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
9.
Сморгонь
 Заявка 11 4 0 7 10 - 22 12
10.
Минск
 Заявка 10 1 5 4 8 - 10 8
11.
Динамо-Брест
 Заявка 11 2 1 8 9 - 18 7
12.
Нафтан
 Заявка 11 1 2 8 4 - 18 5
13.
Белшина
 Заявка 10 1 2 7 6 - 20 -6
14.
Шахтёр Солигорск
 3:0 Заявка 11 8 2 1 25 - 9 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 10 3 1 6 5 - 12 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Солигорск
 3:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Динамо Минск
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3.
Сморгонь
 Заявка 6 4 0 2 7 - 9 12
4.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Слуцк
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
6.
Неман Гродно
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
7.
Гомель
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Славия Мозырь
 Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9.
Ислочь Минск
 0:3 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
Минск
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11.
БАТЭ
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 5 3 0 2 4 - 5 -14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 11
3.
БАТЭ
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Динамо Минск
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Славия Мозырь
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
6.
Ислочь Минск
 0:3 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Гомель
 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
8.
Динамо-Брест
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
9.
Белшина
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
10.
Нафтан
 Заявка 6 1 0 5 3 - 12 3
11.
Минск
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
12.
Слуцк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Энергетик-БГУ
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
14.
Сморгонь
 Заявка 5 0 0 5 3 - 13 0
15.
Шахтёр Солигорск
 3:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 -25
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 12 (2)
Динамо Минск Морозов Владислав 8
Неман Гродно Савицкий Павел 7
Гомель Козловский Денис 6 (1)
Слуцк Мельников Никита 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Гомель Матвейчик Сергей 3
Неман Гродно Пантя Юрий 3
Динамо-Брест Тымонюк Игорь 3
Весь список
  • После матча
  • "Шахтёр" сегодня отлично себя показал. Да, второй тайм по владению был за "Ислочью", но моментов у минчан совсем не было. Для вас работал Константин Лицин. Любите футбол!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен. 
  • Опасный момент
    90'
    Ровдо не реализовал выход один в один в самой концовке встречи!
  • 90'
    Штрафной у левой бровки, есть навес, удара не хватает катастрофически. 
  • 90'
    Длинная диагональ в штрафную, сразу два минчанина в борьбе за мяч, Игнатович первый. 
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты добавляет арбитр. 
  • 88'
    Подача в штрафную, дошел мяч до Пигаса, пас в центр, Латыхов простреливает, мимо всех пролетает сфера. 
  • 87'
    Подходим к самой концовке встречи, "Ислочь" имеет шансы на гол престижа, но их, будем честны, немного. 
  • 86'
    На Карпицкого прошла передача, футболист чуть-чуть не успел на хет-трик, вратарь быстрее. 
  • Замена
    84'
    Кабышев выходит вместо Зенькова у "Шахтёра".
  • Опасный момент
    83'
    Опасно! Подача на ближнюю, сразу удар, рядом с целью пролетает мяч!
  • Опасный момент
    82'
    Момент! "Ислочь" попыталась свой гол забить! Заброс в штрафную, подача и удар в касание. Выше цели улетел мяч. 
  • 80'
    Плакка зарядил с линии штрафной, мимо цели улетел мяч. 
  • 79'
    "Шахтёр" в концовке матча контролирует на своей половине, впрочем им и незачем лезть вперед. 
  • 78'
    Обменялись заменами команды, а тем временем чуть больше 10 минут остается.
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    • Замена
      77'
      Зимин вместо Гуза вышел у "Ислочи". 
    • Замена
      76'
      Вместо Шрамченко выходит Ковалевич у "Шахтёра"
    • 75'
      Шрамченко низом решил направить мяч в штрафную, Сенько очень легко перехватывает. 
    • Желтая карточка
      74'
      Скроботов сфолил на правом фланге перед самой штрафной. Неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      73'
      Много борьбы стало, очередной фол фиксирует арбитр, на этот раз в самом центральном круге со стороны "Ислочи". 
    • 72'
      Быстро Игнатович разыграл с Пигасом, Вадим не стал рисковать, назад отыграл. А ведь времени уже совсем мало, даже для гола престижа. 
    • Фол, нарушение
      71'
      Слишком резво Николаевич пошел в борьбу на чужой половине поля, фол в атаке. 
    • Замена
      70'
      Вместо Максима Скавыша выходит Фессу Плакка у "Шахтёра".
    • 69'
      Наконец проходит пас в штрафную на Артюха, Мартин развернулся и пробил с правой. Сильно выше ворот. 
    • 68'
      Пигас по правой бровке, один в один против Шрамченко, не сумел пройти, решил отыграть назад. 
    • 67'
      Шрамченко подал точно на 11-метровую отметку, далее "свечка" над штрафной, Свирский забирает игровой снаряд. 
    • 66'
      Неплохой штрафной у "Шахтёра". До ворот не близко, но подать отсюда можно неплохо. 
    • 65'
      Проникает мяч в штрафную гостей, Карпицкий принимает грудью, но пробить не успевает, защита накрыла
    • Травма, повреждение
      64'
      Забелина увели за бровку, досталось Павлу по ноге, мед. бригада оказывает помощь. 
    • Желтая карточка
      63'
      Желтая карточка Латыхову за фол в центре поля. 
    • Замена
      62'
      Николаевич вышел вместо Валона Ахмеди в составе "Шахтёра"
    • 61'
      Аут с правого края от "Шахтера", команде из Солигорска сейчас спешить вообще некуда.
    • Замена
      60'
      Артюх и Латыхов выходят вместо Кабачевского и Митрофанова у минской команды.
    • 59'
      Карпицкого не пускают в контратаку, мог Егор и хет-трик здесь оформлять
    • 58'
      Передача прямо в ногу Пигасу, Вадим продолжает атаку, не проходит его задумка.
    • 57'
      Хорошая передача от Пигаса в штрафную, Сенько развернулся и пробил, мяч свалился с ноги. Сильно мимо цели.
    • 55'
      3 удара - 3 гола, кстати у хозяев. Такой статистике можно и позавидовать. 
    • 54'
      Владеть-то владеют гости, даже на чужой половине поля работают с мячом, но голы сегодня забивает "Шахтёр".
    • 53'
      Хороший перевод на Шрамченко, но здесь перехват, не успел подать Антон
    • Опасный момент
      52'
      Хорошая подача "Ислочи" с правого фланга, который по итогу даже в удар превратился, Игнатович на месте.
    • 2 гола - дубль!
      51'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Карпицкий!!! Ошибка "Ислочи" на своей половине, легкий перехват, далее вход в штрафную, классный обыгрыш вратаря и гол в пустые! Разгром!
    • 49'
      Подача "Ислочи" с левого края, мяч быстро покидает штрафную и уходит за лицевую. 
    • 48'
      "Ислочь" начинает второй тайм с владения мячом. На своей половине поля команда держит сферу.
    • 47'
      Аут "Шахтера" с правого фланга, быстро "Ислочь" перехватывает мяч, но также быстро ошибается в атаке.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • Замена
      44'
      Замена у "Ислочи". Ушёл с поля Ибрагим Фард. Вступил в игру  Скроботов.
    • 43'
      В обороне держит мяч "Шахтёр". Передача на Игнатовича. Сильно вперёд в очередной раз отправляет игровой снаряд голкипера солигорской команды.
    • 42'
      В центре поля борьба за мяч. Прямой ногой, как показалось, летел Сенько в соперника. И нарушение правил зафиксировано.
    • 41'
      С мячом Игнатович, сыграл на ближнего защитника, дальше по флангу передача пошла. Подобрал мяч Ибрагим. Сыграл он в центр обороны.
    • 40'
      Пять минут до свистка на перерыв. Митрофанов упустил игровой снаряд за боковую.
    • 39'
      Аут бросил на правом фланге Сибилев. Ворвался в чужую штрафную площадь Ровдо, подача... А там никого.
    • 38'
      Через левый край пытаются развить атаку футболисты "Шахтёра", но зажался в углу поля Скавыш.
    • 36'
      Заработали штрафной удар в 25 метрах от ворот гости. Ибрагим с мячом, подачу исполнил... Игнатович вышел из ворот и забрал мяч.
    • 36'
       Забелин с мячом, длинный перевод в линию атаки. Но мяч быстро вернули футболисты Солигорска в оборону.
    • 35'
      Через левый край прошли гости в атаку. Сибилев отдал на Сенько, тот не сумел подачу исполнить.
    • 34'
      С мячом Игнатович, сыграл он на левый край, но стали прессинговать Гружевского соперники, который упустил игровой снаряд за пределы поля.
    • Угловой
      33'
      Угловой удар исполнили гости, подача... Нет удара. От ворот пробил Игнатович.
    • 32'
      С мячом на левом фланге Забелин, сыграл он в район центрального круга. Перехватили мяч игроки "Шахтёра".
    • 31'
      Вышел из ворот Игнатович, выбив игровой снаряд за пределы поля.
    • 30'
      Четверть часа до конца первого тайма. Солигорский "Шахтёр" ведёт в счёте уверенно. 
    • 29'
      Калачёв с мячом, сыграл на Ибрагима. Дальше на Вертило перевод. 
    • 28'
      Аут бросил Пигас, перевод по краю, но мяч потеряли гости.
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!!! Шрамченко!!! Прострел с правого фланга, Шрамченко в подкате переправил игровой снаряд в ворота! Карпицкий в роли ассистента. 
    • 25'
      Разыграли мяч игроки "Ислочи", пас на Сенько, который попал под прессинг соперника. 
    • 24'
      Затягивается пауза. Врачи работают на поле. Игроки пьют воду.
    • Травма, повреждение
      23'
      Столкнулись игроки команд. Игровой момент. Ждём медицинский персонал на газоне. Митрофанов и Шевченко столкнулись.
    • 22'
      Ровдо с мячом, сыграл на Гуза. Тот дальше по краю отдал.
    • 21'
      Аут на правом фланге обороны бросил  Веретило. Передача на Пигаса, который потерял игровой снаряд.
    • 20'
      Свирский с мячом, а Дингу рефери предупредил, что ещё одно нарушение и ему гарантирована жёлтая карточка. 
    • 19'
      Аут бросили хозяева. От Пигаса ушёл мяч за боковую. Кабачевский пошёл в отбор, мяч забрал. Динга пытался его под свой контроль вернуть, нарушил правила.
    • 17'
      В 15 метрах от ворот Свирского установлен мяч. Покатил Ахмеди на партнёра, тот в стенку угодил. Аут для "Шахтёра".
    • 16'
      Передача назад от Калачёва... Свирский, который ещё не пришёл в себя после пропущенного мяча, забрал его в руки. Свободный удар!
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Карпицкий!!!! Шрамченко выполнил заброс на Карпицкого, который в касание отправил игровой снаряд между ног Свирского!
    • 14'
      На левом фланге в атаке хозяева, передача на Шрамченко...
    • 13'
      Забелин с мячом на левом фланге, сильно вперёд отправил игровой снаряд. Митрофанов перехватил игровой снаряд.
    • 12'
      Перевалили команды за первые десять минут матча. Игнатович отправил игровой снаряд в район центрального круга. Борьба за игровой снаряд, дальше назад...
    • 10'
      Нарушени правил на Веретило. Доосталось ему по нога в центре поля.
    • 9'
      Калачёв сыграл на половину поля соперника. Отбились хозяева, игровой снаряд отскочил к Пигасу, который начал атаку "Ислочи".
    • Офсайд
      8'
      Новая атака фаворитов сегодняшней встрече "Шахтёра", передача на  Скавыша, который забрался в положение вне игры.
    • Угловой
      6'
      Подача от Ахмеди, сильно, точно, но неудачно. Нет удара. 
    • 5'
      Шрамченко с мячом, сыграл на Шевченко, тот заработал ещё один угловой.
    • Угловой
      4'
      Первый стандарт в нашем поединке. Капитан солигорского "Шахтёра" пошёл подавать. Ахмеди. Подача... На дальнюю штангу пошёл мяч, не дошёл он до Капленко.
    • 3'
      Игнатович с мячом, получил он передачу от Динга, тот потерял игровой снаряд.
    • 2'
      Аут на правом фланге бросили игроки "Ислочи", перевод в оборону пошёл на Свирского, который длинной передачей в район центрального круга отправил игровой снаряд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт поединка чемпионата Беларуси между "Шахтёр" Солигорск - "Ислочь" Минск. Работать на месте комментатора для вас буду я, Констанит Лицин. 
    • В чемпионате Беларуси 2023 прошло 10 игровых дней. За это время "Шахтёр" набрал неплохой ход, но... Вспыхнул крупный скандал. В результате, «Шахтер» лишен золотых медалей сезона-2022, клуб получил штраф в 30 очков в текущем сезоне и 20 очков в следующем (вне зависимости от статуса дивизиона).
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.8% пользователей.
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    Прогнозы 81
    Шахтёр Солигорск 91.4% (74)
    X 4.9% (4)
    Ислочь Минск 3.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Солигорск
    Ничья
    Ислочь Минск
    6.05
    4.30
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 3:0 Ислочь Минск

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    91.4% (74)
    Ничья
    4.9% (4)
    Ислочь Минск
    3.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.37% (39)
    Меньше
    50.63% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    50.63% (40)
    Нет
    49.37% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Солигорск
    35.8% (29)
    2:0 Шахтёр Солигорск
    24.7% (20)
    1:0 Шахтёр Солигорск
    18.5% (15)
    3:1 Шахтёр Солигорск
    6.2% (5)
    1:1 Ничья
    3.7% (3)
    3:2 Шахтёр Солигорск
    2.5% (2)
    0:1 Ислочь Минск
    2.5% (2)
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