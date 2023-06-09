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Беларусь: Высшая лига
2023

Динамо Минск
 
Позже
Динамо-Брест
Прогнозы 2
Динамо Минск 100% (2)
X 0% (0)
Динамо-Брест 0% (0)
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Динамо Минск
Ничья
Динамо-Брест
8.70
4.90
8.70
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История личных встреч

Динамо Минск
Динамо-Брест

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
25.7%
34.3%
14 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ВЛ
0:0
ВЛ
1:3
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:4
ВЛ
2:1
ВЛ
1:3
ВЛ
1:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
К
0:0
К
2:2
ВЛ
2:1
ВЛ
1:4
ВЛ
4:1
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛ
3:2
ВЛ
0:2
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1
ВЛ
1:2
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:2
ВЛ
1:2
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:4
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.81
1.21

Среднее время на гол

49
74

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

1.37
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
70

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 8 0.8
Седько Павел 3 0.3
Хващинский Владимир 2 0.2
Бакич Душан 2 0.2
Никифоренко Олег 2 0.2
Быков Артём Геннадьевич 2 (2) 0.2
Ориньо 1 0.1
Эдилсон 1 0.1
Сачивко Александр 1 0.1
Рылач Андрей 0 0
Динамо-Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордейчук Михаил 4 0.36
Ковалевич Денис 1 0.09
Куадьо Седрик 1 0.09
Колпачук Илья 1 0.09
Кисляк Сергей 0 0
Бага Дмитрий 0 0
Олехнович Эдгар 0 0

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путило Антон 2 0
Седько Павел 2 0
_Lapoukhov F. 0 1
Политевич Сергей 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Бегунов Роман 1 0
Сачивко Александр 1 0
Ориньо 1 0
Шпаковский Денис 1 0
Динамо-Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковалевич Денис 3 1
Тымонюк Игорь 3 0
Колпачук Илья 3 0
Олехнович Эдгар 1 1
Сидоренко Кирилл 2 0
Макась Александр 0 1
Бага Дмитрий 1 0
Щербо Владимир 1 0
Зинович Дмитрий Александрович 1 0
Садовский Денис 1 0
Фирсов Алексей 1 0
Япрынцев Артём 1 0
Литвяков Артем 1 0

Результаты матчей

Динамо Минск
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Динамо-Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Динамо Минск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Динамо-Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

10
3
Динамо Минск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Динамо-Брест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

10
3

Голы по времени матча

Забито

12
3
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
1
8%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
5
42%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

22
7
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 8
1
5%
2
29%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
7
32%
1
14%
46-60
7
32%
1
14%
61-75
2
9%
1
14%
76-90

Пропущено

5
17
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
2
40%
3
18%
61-75
2
40%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0
Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Динамо Минск - Белшина 4:0 Динамо Минск - Гомель 0:5 Динамо Минск - Славия Мозырь 2:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 3:0 Динамо Минск - Неман Гродно 6:0
Динамо-Брест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо-Брест - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 1:0 Динамо-Брест - Гомель 3:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0
Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Нафтан - Динамо-Брест 0:3 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Слуцк - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:1 Ислочь Минск - Динамо-Брест 3:0 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест - Барановичи 0:0 Динамо-Брест - Волна 4:0 Сморгонь - Динамо-Брест 0:1 Барановичи - Динамо-Брест 0:0 Арсенал Дзержинск - Динамо-Брест 3:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Славия Мозырь 1:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Нафтан - Динамо-Брест 0:2

Результаты матчей

Динамо Минск
Динамо-Брест

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Динамо Минск
Динамо-Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
3
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
6
7
3
1.5
2
9
5
5
2.5
2
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 10 8 1 1 22 - 5 25
2.
Неман Гродно
 Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 10 6 4 0 15 - 5 22
4.
Славия Мозырь
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
5.
БАТЭ
 Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
6.
Ислочь Минск
 Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
7.
Гомель
 Заявка 10 3 5 2 15 - 16 14
8.
Слуцк
 Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
9.
Сморгонь
 Заявка 11 4 0 7 10 - 22 12
10.
Минск
 Заявка 10 1 5 4 8 - 10 8
11.
Динамо-Брест
 Заявка 11 2 1 8 9 - 18 7
12.
Нафтан
 Заявка 11 1 2 8 4 - 18 5
13.
Белшина
 Заявка 10 1 2 7 6 - 20 -6
14.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 -12
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 10 3 1 6 5 - 12 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Сморгонь
 Заявка 6 4 0 2 7 - 9 12
4.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Слуцк
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
6.
Неман Гродно
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
7.
Гомель
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Славия Мозырь
 Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9.
Ислочь Минск
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
Минск
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11.
БАТЭ
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 5 3 0 2 4 - 5 -14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 11
3.
БАТЭ
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Динамо Минск
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Славия Мозырь
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
6.
Ислочь Минск
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Гомель
 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
8.
Динамо-Брест
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
9.
Белшина
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
10.
Нафтан
 Заявка 6 1 0 5 3 - 12 3
11.
Минск
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
12.
Слуцк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Энергетик-БГУ
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
14.
Сморгонь
 Заявка 5 0 0 5 3 - 13 0
15.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 -25
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 10 (1)
Динамо Минск Морозов Владислав 8
Неман Гродно Савицкий Павел 7
Гомель Козловский Денис 6 (1)
Слуцк Мельников Никита 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Гомель Матвейчик Сергей 3
Неман Гродно Пантя Юрий 3
Динамо-Брест Тымонюк Игорь 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Динамо-Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2023, осталось 14 часов 25 минут.



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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Динамо Минск
    Ничья
    Динамо-Брест
    8.70
    4.90
    8.70
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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Динамо-Брест

    Исход игры
    Динамо Минск
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Динамо-Брест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (1)
    Меньше
    50% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (1)
    Нет
    50% (1)
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