Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Минск
Динамо-Брест
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
35 матчей
45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
25.7%
34.3%
14 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.81
1.21
Среднее время на гол
49
74
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
1.37
1.29
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
65
70
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морозов Владислав
|8
|0.8
|Седько Павел
|3
|0.3
|Хващинский Владимир
|2
|0.2
|Бакич Душан
|2
|0.2
|Никифоренко Олег
|2
|0.2
|Быков Артём Геннадьевич
|2 (2)
|0.2
|Ориньо
|1
|0.1
|Эдилсон
|1
|0.1
|Сачивко Александр
|1
|0.1
|Рылач Андрей
|0
|0
Динамо-Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордейчук Михаил
|4
|0.36
|Ковалевич Денис
|1
|0.09
|Куадьо Седрик
|1
|0.09
|Колпачук Илья
|1
|0.09
|Кисляк Сергей
|0
|0
|Бага Дмитрий
|0
|0
|Олехнович Эдгар
|0
|0
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путило Антон
|2
|0
|Седько Павел
|2
|0
|_Lapoukhov F.
|0
|1
|Политевич Сергей
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Сачивко Александр
|1
|0
|Ориньо
|1
|0
|Шпаковский Денис
|1
|0
Динамо-Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковалевич Денис
|3
|1
|Тымонюк Игорь
|3
|0
|Колпачук Илья
|3
|0
|Олехнович Эдгар
|1
|1
|Сидоренко Кирилл
|2
|0
|Макась Александр
|0
|1
|Бага Дмитрий
|1
|0
|Щербо Владимир
|1
|0
|Зинович Дмитрий Александрович
|1
|0
|Садовский Денис
|1
|0
|Фирсов Алексей
|1
|0
|Япрынцев Артём
|1
|0
|Литвяков Артем
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Минск
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Динамо-Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Динамо Минск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Динамо-Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
10
3
Динамо Минск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Динамо-Брест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
10
3
Голы по времени матча
Забито
12
3
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
1
8%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
5
42%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
22
7
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 8
1
5%
2
29%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
7
32%
1
14%
46-60
7
32%
1
14%
61-75
2
9%
1
14%
76-90
Пропущено
5
17
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
2
40%
3
18%
61-75
2
40%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0
Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Динамо Минск - Белшина 4:0 Динамо Минск - Гомель 0:5 Динамо Минск - Славия Мозырь 2:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 3:0 Динамо Минск - Неман Гродно 6:0
Динамо-Брест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо-Брест - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 1:0 Динамо-Брест - Гомель 3:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0
Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Нафтан - Динамо-Брест 0:3 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Слуцк - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:1 Ислочь Минск - Динамо-Брест 3:0 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест - Барановичи 0:0 Динамо-Брест - Волна 4:0 Сморгонь - Динамо-Брест 0:1 Барановичи - Динамо-Брест 0:0 Арсенал Дзержинск - Динамо-Брест 3:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Славия Мозырь 1:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Нафтан - Динамо-Брест 0:2
Результаты матчей
Динамо Минск
Динамо-Брест
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Динамо Минск
Динамо-Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
73
29
55
29
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 5
|22
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 16
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|9.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 22
|12
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 18
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 18
|5
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|-6
|14.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|-12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 12
|-13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 9
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|-9
|15.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 5
|-14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|8.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|9.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|10.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
|15.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|-25
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первый дивизион
|Шахтёр Солигорск
|Карпицкий Егор
|10 (1)
|Динамо Минск
|Морозов Владислав
|8
|Неман Гродно
|Савицкий Павел
|7
|Гомель
|Козловский Денис
|6 (1)
|Слуцк
|Мельников Никита
|5 (1)
|Динамо-Брест
|Ковалевич Денис
|1 3
|Неман Гродно
|Садовничий Иван
|4
|Гомель
|Матвейчик Сергей
|3
|Неман Гродно
|Пантя Юрий
|3
|Динамо-Брест
|Тымонюк Игорь
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Минск - Динамо-Брест
Исход игры
Динамо Минск
100% (3)
Ничья
0% (0)
Динамо-Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (1)
Меньше
50% (1)
Обе команды забьют
Да
50% (1)
Нет
50% (1)
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