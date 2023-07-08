Тур: 15. Стадион: Воркерс. Главный судья: Long Zhang
5:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолПяо Чэн
19' Желтая карточкаАдеми Ариян
33' Желтая карточкаYuezheng Du
41' Красная карточкаLi Ning
2:0
45' ГолZiming Wang
3:0
61' ГолZiming Wang
68' Желтая карточкаЧи Чжунго
4:0
84' ГолBoxuan Feng
5:0
86' ГолZiming Wang
90'+5
Ход матча
5'
1:0
19'
33'
34'
41'
45'
45'
46'
46'
61'
3:0
68'
84'
4:0
86'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
12 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
12 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
568 Количество передач 286
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сень
Хоу
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
28
Чендун
Чжан
8
Пяо
Чэн
45
Адеми
Ариян
20
Ziming
Wang
28
Xin
Zhou2
11
Yuan
Zhang1
13
Haofeng
Xu
25
Haolun
Mi
37
Jiajin
Hu
14
Li
Ning
18
Xiangyu
Chen
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
39 Yaki Yan
-
33 Nureli Abbas
-
43 Wenhao Jiang
-
-
18 Hao Fang
-
15 Tianyi Gao
-
44 Dezhi Duan
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Xin Zhou2Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuПолузащитник
-
25 Haolun MiПолузащитник
-
37 Jiajin HuПолузащитник
-
14 Li NingПолузащитник
-
18 Xiangyu ChenНападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
16 Dalun ZhengЗащитник
-
32 Jiabao Ji
-
-
20 Yue Liu
-
-
40 Lu Jiaqiang
-
21 Yuan Zhang2
-
19 Yue Xu
-
Главный тренер: Чэн Тао
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|6
|0.4
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.27
|Liyn Yang
|4
|0.27
|Соуза Жосеф
|3
|0.2
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.13
|Tianyi Gao
|1
|0.07
|Адеми Ариян
|1
|0.07
|Boxuan Feng
|1
|0.07
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.07
|Пяо Чэн
|1
|0.07
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.07
|Hao Fang
|1
|0.07
|Yang Bai
|1
|0.07
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.33
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.13
|Чжипэн Цзян
|1
|0.07
|Yuan Zhang2
|1
|0.07
|Shuai Pei
|1
|0.07
|Boyu Yang
|1
|0.07
|Юань Миньчэн
|1
|0.07
|Yue Liu
|1
|0.07
|Zigui Shen
|1
|0.07
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiaqi Han
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Дабао Юй
|2
|0
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Li Ning
|2
|1
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yue Xu
|3
|0
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Yuezheng Du
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Шэньчжэнь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
5
Бэйцзин Гоань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
5
8
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Шэньчжэнь
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
19
5
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
5%
1
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
1
20%
46-60
3
16%
2
40%
61-75
5
26%
1
20%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
2
11%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
3
33%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
9%
3
18%
1-15
4
36%
4
24%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Забито
27
15
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
7%
1
7%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
6
22%
6
40%
76-90
Пропущено
20
35
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
2
10%
5
14%
1-15
7
35%
5
14%
16-30
2
10%
6
17%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
4
20%
8
23%
61-75
2
10%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
35
36
35
18
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
510
411
312
114
312
213
114
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Ухань Три Таунс
|Се Пэнфэй
|5