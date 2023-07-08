Hao Fang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Оооо... вот это был удар! Hao Fang должен был забить с этой позиции.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Hao Fang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

ШТАНГА! Так было близко к голу - Hao Fang нанес удар в каркас ворот!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Hao Fang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

51' Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Nebijan Muhmet создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Nebijan Muhmet навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Ziming Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

44' Nebijan Muhmet решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

41' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ning Li удален с поля!

41' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Yuezheng Du - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

32' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

27' Пяо Чэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

24' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Нгадеу Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Адегбенро Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Адеми Ариян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Ning Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Nebijan Muhmet навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Адегбенро Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Yuezheng Du создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Nebijan Muhmet навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Адеми Ариян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Г О О О О Л - Пяо Чэн первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

5' Minzhe Wei плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

4' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.