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Китай: Суперлига
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Бэйцзин Гоань
5:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
5' Гол
Пяо Чэн
19' Желтая карточка
Адеми Ариян
33' Желтая карточка
Yuezheng Du
41' Красная карточка
Li Ning
2:0
45' Гол
Ziming Wang
3:0
61' Гол
Ziming Wang
68' Желтая карточка
Чи Чжунго
4:0
84' Гол
Boxuan Feng
5:0
86' Гол
Ziming Wang
90'+5

Ход матча

5'
Пяо Чэн
1:0
19'
Адеми Ариян
 
33'
 
Yuezheng Du
34'
Tianyi Gao
Пяо Чэн
 
41'
 
Li Ning
45'
 
Yue Xu
Yuezheng Du
45'
Ziming Wang
(Mohemati Naibijiang)
2:0
46'
 
Юань Миньчэн
Yuan Zhang1
46'
Wenhao Jiang
Yang Bai
 
46'
Чи Чжунго
Соуза Жосеф
 
60'
Hao Fang
Адегбенро Самуэль
 
61'
Ziming Wang
3:0
64'
Dezhi Duan
Mohemati Naibijiang
 
66'
 
Lu Jiaqiang
Xiangyu Chen
66'
 
Ruifeng Huang
Haolun Mi
68'
Чи Чжунго
 
72'
 
Yue Liu
Ziyi Tian
84'
Boxuan Feng
(Dezhi Duan)
4:0
86'
Ziming Wang
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 568 Количество передач 286
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
34
Сень
Хоу
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
28
Чендун
Чжан
8
Пяо
Чэн
45
Адеми
Ариян
5
Соуза
Жосеф
19
Mohemati
Naibijiang
20
Ziming
Wang
11
Адегбенро
Самуэль
1
Minzhe
Wei
36
Guoliang
Chen
28
Xin
Zhou2
11
Yuan
Zhang1
5
Ziyi
Tian
13
Haofeng
Xu
25
Haolun
Mi
37
Jiajin
Hu
14
Li
Ning
18
Xiangyu
Chen
33
Yuezheng
Du
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Шэньчжэнь
4-4-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:1
С
3:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 6 0.4
Кан Сан-У 4 (1) 0.27
Liyn Yang 4 0.27
Соуза Жосеф 3 0.2
Чжанг Сичже 2 (1) 0.13
Tianyi Gao 1 0.07
Адеми Ариян 1 0.07
Boxuan Feng 1 0.07
Mohemati Naibijiang 1 0.07
Пяо Чэн 1 0.07
Адегбенро Самуэль 1 0.07
Hao Fang 1 0.07
Yang Bai 1 0.07
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Dezhi Duan 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.33
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.13
Чжипэн Цзян 1 0.07
Yuan Zhang2 1 0.07
Shuai Pei 1 0.07
Boyu Yang 1 0.07
Юань Миньчэн 1 0.07
Yue Liu 1 0.07
Zigui Shen 1 0.07
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiaqi Han 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Ли Лэй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Чендун Чжан 2 0
Дабао Юй 2 0
Нгадеу Майкл 2 0
Gang Wang 2 0
Адеми Ариян 1 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Tianyi Gao 1 0
Hao Fang 1 0
Yang Bai 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Li Ning 2 1
Чжипэн Цзян 3 0
Yue Xu 3 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Yuezheng Du 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Шэньчжэнь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
5
Бэйцзин Гоань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
12

Волевые поражения

5
8
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Шэньчжэнь
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

19
5
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
5%
1
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
1
20%
46-60
3
16%
2
40%
61-75
5
26%
1
20%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
2
11%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
3
33%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
5
50%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
9%
3
18%
1-15
4
36%
4
24%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Забито

27
15
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
7%
1
7%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
6
22%
6
40%
76-90

Пропущено

20
35
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
2
10%
5
14%
1-15
7
35%
5
14%
16-30
2
10%
6
17%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
4
20%
8
23%
61-75
2
10%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
3
6
3
5
2.5
1
8
3
5
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
3
12
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 15 10 4 1 25 - 12 34
2.
Шанхай Шеньхуа
 15 9 4 2 17 - 9 31
3.
Ченду Беттер Сити
 15 7 6 2 23 - 16 27
4.
Тянцзинь Тэда
 15 6 9 0 20 - 13 27
5.
Шаньдун Тайшань
 15 6 7 2 23 - 14 25
6.
Бэйцзин Гоань
 15 6 6 3 28 - 19 24
7.
Чанчунь Ятай
 15 7 2 6 28 - 27 23
8.
Ухань Три Таунс
 15 5 8 2 24 - 15 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Хэнань Цзянье
 15 3 6 6 13 - 17 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 15 3 2 10 14 - 36 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 15 1 7 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
2.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
4.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
5.
Шанхай СИПГ
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
7.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
13.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
15.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
16.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 7 0 2 5 4 - 10 2
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 6 0 1 5 4 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Ухань Три Таунс Се Пэнфэй 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Бэйцзин Гоань заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 67%, Шэньчжэнь: 33%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Hao Fang должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Hao Fang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Ziming Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 5:0 Шэньчжэнь онлайн

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