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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
0:1
Конец матча
Лахти
0'
0:1
33' Гол
Зекири Альтин
42' Желтая карточка
Пелтола Матти
43' Желтая карточка
Тенхо Миро
50' Желтая карточка
Соири Пюрю
67' Желтая карточка
Зекири Альтин
81' Желтая карточка
Marin Ljubic
88' Желтая карточка
Коскипало Даниэль
90'+4
1
Ост
Джесси
14
Пелтола
Матти
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
10
Лингман
Лукас
37
Танака
Атому
18
Topi
Keskinen
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
29
Олусанья
Антони
1
Marin
Ljubic
3
Коскипало
Даниэль
15
Пирттийоки
Юхо
2
Кабаши
Ариан
27
Пеннинкангас
Теему
10
Вирта
Эмели
6
Samuel
Pasanen
5
Джалу
Бубакар
17
Tommi
Jaentti
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
ХИК
Лахти

История личных встреч

ХИК
Лахти

37 матчей

81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.5%
21.6%
18.9%
22 победы 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

51 матч

58.8%
21.6%
19.6%
30 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.2%
39.2%
21.6%
20 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.1%
37.3%
19.6%
22 победы 19 ничьих 10 побед

История матчей

В
1:2
В
3:2
В
1:1
В
0:1
В
2:0
К
1:1
В
1:1
В
0:4
VEL
2:2
В
4:0
В
3:0
К
1:4
В
0:2
В
2:1
В
1:2
В
3:0
В
0:0
В
0:0
В
1:4
В
2:2
К
0:3
В
1:2
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0
В
0:2
В
0:0
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
2:0
В
3:0
В
2:0
КЛ
1:2
ТМС
0:2
КЛ
3:2
К
3:0
В
0:1
В
0:0
КЛ
4:1
В
1:2
В
1:0
КЛ
2:2
ТМС
4:0
В
0:1
В
1:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.64
1.42

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.08
0.84

Среднее время на гол

83
107

Всего голов

69
58

Голов в среднем за матч

1.35
1.14

Тотал матчей

2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
46

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 10 (4) 0.63
Оллила Туомас 3 0.19
Мерилуото Кай 2 0.13
Topi Keskinen 1 0.06
Пелтола Матти 1 0.06
Maksim Stjopin 1 0.06
Танака Атому 1 0.06
Паананен Алекси 1 0.06
Хостикка Сантери 1 0.06
Тенхо Миро 1 0.06
Liam Moeller 1 0.06
Райтала Юкка 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 4 0.31
Matheus Alves I 3 (1) 0.23
Пирттийоки Юхо 2 0.15
Julius Tauriainen 1 0.08
Tommi Jaentti 1 0.08
Onni Hanninen 1 0.08
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Соири Пюрю 2 0
Олусанья Антони 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Тенхо Миро 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 5 0
Кунингас Микко 4 0
Кабаши Ариан 4 0
Зекири Альтин 4 0
Пеннинкангас Теему 3 0
Клинга Матти 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Marin Ljubic 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

8
1
ХИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лахти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

9
3

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
9%
2
17%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
6
26%
2
17%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
4
31%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
5
38%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2
ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2
Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1

Результаты матчей

ХИК
Лахти

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ХИК
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
4
1.5
1
4
2
6
2.5
1
4
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
10
1.5
3
10
3
13
2.5
2
11
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 16 10 2 4 21 - 9 32
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 14 9 4 1 18 - 8 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 0:1 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 2:2 12 5 3 4 18 - 18 18
7.
КТП
 0:0 15 4 5 6 12 - 16 17
8.
Ильвес
 0:0 14 3 7 4 14 - 14 16
9.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
10.
Хака
 2:2 15 2 6 7 17 - 27 12
11.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
12.
ВПС
 0:0 14 2 4 8 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 1:0 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 0:0 9 5 1 3 10 - 5 16
4.
Интер Турку
 2:2 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 0:1 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 0:0 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 2:2 7 1 6 0 13 - 11 9
10.
ВПС
 0:0 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 1:0 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 0:1 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Ильвес
 0:0 7 1 3 3 5 - 6 6
8.
КТП
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Интер Турку
 2:2 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Хака
 2:2 8 1 0 7 4 - 16 3
12.
ВПС
 0:0 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Daniel Koskipalo получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Altin Zeqiri уходит с поля. Akseli Puukko выходит вместо него
  • 81'
    Marin Ljubic получил желтую карточку от судьи
  • 74'
    Лингман Лукас уходит с поля. Хетемай Перпарим выходит вместо него
  • 73'
    Tommi Jaentti уходит с поля. Али Юсиф выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Matti Peltola получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Daniel Koskipalo сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Altin Zeqiri бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 0:1 Лахти онлайн

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