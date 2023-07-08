Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
0:1
33' ГолЗекири Альтин
42' Желтая карточкаПелтола Матти
43' Желтая карточкаТенхо Миро
50' Желтая карточкаСоири Пюрю
67' Желтая карточкаЗекири Альтин
81' Желтая карточкаMarin Ljubic
88' Желтая карточкаКоскипало Даниэль
90'+4
Ход матча
33'
42'
43'
50'
67'
81'
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
-
-
78 Alex Ramula
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
ХИК
Лахти
37 матчей
81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.1%
27%
18.9%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.5%
21.6%
18.9%
22 победы 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед
51 матч
58.8%
21.6%
19.6%
30 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.2%
39.2%
21.6%
20 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.1%
37.3%
19.6%
22 победы 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.64
1.42
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.08
0.84
Среднее время на гол
83
107
Всего голов
69
58
Голов в среднем за матч
1.35
1.14
Тотал матчей
2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
Среднее время на гол
66
79
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|10 (4)
|0.63
|Оллила Туомас
|3
|0.19
|Мерилуото Кай
|2
|0.13
|Topi Keskinen
|1
|0.06
|Пелтола Матти
|1
|0.06
|Maksim Stjopin
|1
|0.06
|Танака Атому
|1
|0.06
|Паананен Алекси
|1
|0.06
|Хостикка Сантери
|1
|0.06
|Тенхо Миро
|1
|0.06
|Liam Moeller
|1
|0.06
|Райтала Юкка
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|4
|0.31
|Matheus Alves I
|3 (1)
|0.23
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.15
|Julius Tauriainen
|1
|0.08
|Tommi Jaentti
|1
|0.08
|Onni Hanninen
|1
|0.08
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|5
|0
|Кунингас Микко
|4
|0
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Marin Ljubic
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
2
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
8
1
ХИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Лахти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
9
3
Голы по времени матча
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
9%
2
17%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
6
26%
2
17%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
4
31%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
5
38%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2
ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2
Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1
Результаты матчей
ХИК
Лахти
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ХИК
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
41
44
14
26
14
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
76
610
310
313
211
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|2
|4
|21 - 9
|32
|2.
|1:0
|14
|9
|4
|1
|18 - 8
|31
|3.
|16
|7
|7
|2
|24 - 12
|28
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 19
|24
|5.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|6.
|2:2
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|7.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|8.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|9.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|10.
|2:2
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|11.
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|12.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|10 - 5
|16
|4.
|2:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|2:2
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|9.
|2:2
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|2:2
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4