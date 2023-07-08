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Китай: Суперлига
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Ухань Три Таунс
2:1
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
18' Желтая карточка
Се Пэнфэй
20' Желтая карточка
Zhiyu Yan
1:0
68' Пенальти
Давидсон
1:1
71' Гол
Jinxian Wang
2:1
85' Пенальти
Якубу Абдул-Азиз
90' Желтая карточка
Окоре Жорес
90'+7

Ход матча

18'
Се Пэнфэй
 
20'
 
Zhiyu Yan
46'
 
Qi Cui
Zhiyu Yan
58'
 
Yongjing Cao
Yun Liu
68'
Давидсон
1:0
69'
Xiaobin Zhang II
Чао Хэ
 
69'
Chen Yuhao
Ханьвэнь Дэн
 
71'
1:1
Jinxian Wang
(Qi Cui)
79'
Вэй Ши-Хао
Се Пэнфэй
 
85'
Якубу Абдул-Азиз
2:1
89'
 
Jinhao Bi
Sabit Abdusalam
90'
 
Abduhamit Abdugheni
Jinxian Wang
90'
Wentao Zhang
Dinghao Yan
 
90'
 
Окоре Жорес

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 420 Количество передач 296
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
28
Denny
Wang
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
23
Yake
Wu
19
Chengjian
Liao
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
7
Yun
Liu
11
Sabit
Abdusalam
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
44
Цуль
Петер
Ухань Три Таунс
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:3
С
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 6 (1) 0.4
Ademilson 4 (1) 0.27
Qianglong Tao 3 0.2
Се Пэнфэй 2 0.13
Вэй Ши-Хао 2 0.13
Давидсон 2 (1) 0.13
Ханьвэнь Дэн 2 0.13
Dinghao Yan 1 0.07
Yang Li3 1 0.07
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 10 (1) 0.67
Тан Лонг 6 0.4
Сержиньо Солер 3 0.2
Цуль Петер 2 0.13
Jinxian Wang 2 0.13
Chengjian Liao 2 0.13
Окоре Жорес 1 0.07
Yongjing Cao 1 0.07
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Yufeng Zhang 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Имин Лю 3 0
Dinghao Yan 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 3 0
Окоре Жорес 2 0
Тан Лонг 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Jinxian Wang 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Zhiyu Yan 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
7
Ухань Три Таунс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

16
11
Ухань Три Таунс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Чанчунь Ятай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

20
18

Голы по времени матча

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
3
50%
6
43%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
4
27%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
12%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
35%
3
23%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
2
15%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
3
23%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
9%
3
11%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
8
35%
4
15%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
5
22%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

16
28
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
13%
7
25%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
5
31%
6
21%
61-75
3
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
8
7
4
11
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 15 10 4 1 25 - 12 34
2.
Шанхай Шеньхуа
 15 9 4 2 17 - 9 31
3.
Ченду Беттер Сити
 15 7 6 2 23 - 16 27
4.
Тянцзинь Тэда
 15 6 9 0 20 - 13 27
5.
Шаньдун Тайшань
 15 6 7 2 23 - 14 25
6.
Бэйцзин Гоань
 15 6 6 3 28 - 19 24
7.
Чанчунь Ятай
 15 7 2 6 28 - 27 23
8.
Ухань Три Таунс
 15 5 8 2 24 - 15 23
9.
Чжэцзян Профессионал
 15 5 3 7 21 - 21 18
10.
Шицзячжуан
 15 4 5 6 18 - 24 17
11.
Хэнань Цзянье
 15 3 6 6 13 - 17 15
12.
Мэйчжоу Хакка
 15 3 4 8 20 - 27 13
13.
Шэньчжэнь
 15 3 2 10 14 - 36 11
14.
Наньтун Чжиюнь
 15 2 5 8 11 - 21 11
15.
Циндао Чжуннэн
 15 2 4 9 15 - 22 10
16.
Далянь Ифан
 15 1 7 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бэйцзин Гоань
 8 4 3 1 19 - 9 15
2.
Ченду Беттер Сити
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Шанхай Шеньхуа
 8 4 3 1 8 - 5 15
4.
Шаньдун Тайшань
 6 4 2 0 13 - 4 14
5.
Шанхай СИПГ
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 12 - 9 14
7.
Чанчунь Ятай
 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Хэнань Цзянье
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Шэньчжэнь
 9 3 1 5 10 - 17 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 7 3 0 4 10 - 9 9
11.
Циндао Чжуннэн
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Наньтун Чжиюнь
 7 2 2 3 6 - 11 8
13.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
14.
Шицзячжуан
 8 2 2 4 8 - 11 8
15.
Далянь Ифан
 8 1 5 2 8 - 9 8
16.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 1 4 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 3 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 1 1 9 - 4 16
3.
Ухань Три Таунс
 8 4 3 1 17 - 7 15
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Ченду Беттер Сити
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Чанчунь Ятай
 8 3 1 4 14 - 15 10
8.
Бэйцзин Гоань
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Шицзячжуан
 7 2 3 2 10 - 13 9
10.
Чжэцзян Профессионал
 8 2 3 3 11 - 12 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 8 1 3 4 11 - 16 6
12.
Хэнань Цзянье
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 8 0 3 5 5 - 10 3
14.
Далянь Ифан
 7 0 2 5 4 - 10 2
15.
Циндао Чжуннэн
 8 0 2 6 7 - 13 2
16.
Шэньчжэнь
 6 0 1 5 4 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (3)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Ухань Три Таунс Се Пэнфэй 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Jinxian Wang получил травму и заменен. Abduhamit Abdugheni выходит на поле.
    • 92'
      Jinxian Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Ухань Три Таунс поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Якубу Абдул-Азиз. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Вэй Ши-Хао из команды Ухань Три Таунс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Chengjian Liao ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Ухань Три Таунс начинает контратаку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 2:1 Чанчунь Ятай онлайн

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