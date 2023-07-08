Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Ухань Три Таунс имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Давидсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Sabit Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Се Пэнфэй пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

43' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Имин Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тан Лонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Ох, нехорошо это выглядит. Цуль Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Цуль Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Dinghao Yan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

34' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Тан Лонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Чао Хэ не смог попасть в створ ударом издали

29' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Се Пэнфэй пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

24' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

24' Се Пэнфэй пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

21' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Zhiyu Yan - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Тан Лонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Матч возобновлен

19' Zhiyu Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Се Пэнфэй - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Jinxian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Dinghao Yan пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

13' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Имин Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Давидсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Давидсон пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

8' Yun Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Sabit Abdusalam выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

2' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре