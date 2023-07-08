Тур: 15. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Ming Fu
2:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаСе Пэнфэй
20' Желтая карточкаZhiyu Yan
1:0
68' ПенальтиДавидсон
1:1
71' ГолJinxian Wang
2:1
85' ПенальтиЯкубу Абдул-Азиз
90' Желтая карточкаОкоре Жорес
90'+7
Ход матча
18'
20'
58'
68'
1:0
71'
1:1
79'
85'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
420 Количество передач 296
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
28
Denny
Wang
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
24
Zhiyu
Yan
7
Yun
Liu
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
44
Цуль
Петер
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
28 Denny WangЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
- Полузащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
-
17 Chen Yuhao
-
-
36 Wenjie Lin
-
39 Kejun Lin
-
40 Zhang Hui
-
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
7 Yun LiuПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
44 Цуль ПетерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
28 Zhifeng Wang
-
38 Ning Lu
-
-
15 Yuda Tian
-
17 Hong Li
-
21 Qi Cui
-
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (1)
|0.4
|Ademilson
|4 (1)
|0.27
|Qianglong Tao
|3
|0.2
|Се Пэнфэй
|2
|0.13
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.13
|Давидсон
|2 (1)
|0.13
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.13
|Dinghao Yan
|1
|0.07
|Yang Li3
|1
|0.07
|Станчу Николае
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|10 (1)
|0.67
|Тан Лонг
|6
|0.4
|Сержиньо Солер
|3
|0.2
|Цуль Петер
|2
|0.13
|Jinxian Wang
|2
|0.13
|Chengjian Liao
|2
|0.13
|Окоре Жорес
|1
|0.07
|Yongjing Cao
|1
|0.07
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Yufeng Zhang
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Тан Лонг
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Zhiyu Yan
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
7
Ухань Три Таунс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
16
11
Ухань Три Таунс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Чанчунь Ятай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
20
18
Голы по времени матча
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
3
50%
6
43%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
4
27%
61-75
2
22%
5
33%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
12%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
35%
3
23%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
2
15%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
3
23%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
9%
3
11%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
8
35%
4
15%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
5
22%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
16
28
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
13%
7
25%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
5
31%
6
21%
61-75
3
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1
Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
35
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
69
87
411
510
114
213
114
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (3)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|6 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Ухань Три Таунс
|Се Пэнфэй
|5