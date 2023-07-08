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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: .
Вернаму
1:2
Второй тайм: 90'
Юргорден
0'
1:0
7' Гол
Энгвалль Густав
39' Желтая карточка
Albin Lohikangas
50' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
1:1
69' Гол
Шуллер Расмус
1:2
76' Пенальти
Берг Оливер

Ход матча

7'
Энгвалль Густав
(Терн Симон)
1:0
39'
Albin Lohikangas
 
46'
 
Фаллениус Оскар
Lucas Bergvall
50'
 
Лёфгрен Йеспер
63'
 
Эрикссон Магнус
Сабович Бесард
65'
Берг Виктор
Albin Lohikangas
 
69'
1:1
Шуллер Расмус
76'
1:2
Берг Оливер
78'
Зелькович Айдин
Адеми Альбион
 
78'
Винст Фредди
Hampus Naesstroem
 
86'
Frank Junior Adjei
Ларссон Виктор
 
86'
Бастос Марко
Йоханссон Оскар
 
88'
 
Бенгтссон Пьер
Андерссон Элиас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Юргорден
6.00
8.50
2.80
Все Коэффициенты
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
22
Терн
Симон
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
8
Адеми
Альбион
9
Йоханссон
Оскар
14
Энгвалль
Густав
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
14
Сабович
Бесард
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
10
Асоро
Йоэль
11
Берг
Оливер
9
Радетинац
Харис
Вернаму
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Юргорден

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:4
А
0:0
А
5:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 5 0.36
Бастос Марко 2 (1) 0.14
Йоханссон Оскар 1 0.07
Hampus Naesstroem 1 0.07
Адеми Альбион 1 0.07
Albin Lohikangas 1 0.07
Терн Симон 0 0
Берг Виктор 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.2
Финнделл Хампус 3 0.2
Берг Оливер 2 (2) 0.13
Викхейм Густав 2 0.13
Асоро Йоэль 2 0.13
Эдвардсен Виктор 2 0.13
Эрикссон Магнус 1 0.07
Радетинац Харис 1 0.07
Юханссон Петр 1 0.07
Сабович Бесард 1 0.07
Лёфгрен Йеспер 1 0.07
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Сабович Бесард 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0

Результаты матчей

Вернаму
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Юргорден
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Юргорден
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

4
13
Вернаму
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Юргорден
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

5
18

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
2
15%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
36%
3
50%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
5
28%
5
25%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
4
22%
3
15%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4
Юргорден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1
Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0

Результаты матчей

Вернаму
Юргорден

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
3
1
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
6
8
1
12
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 13 10 2 1 30 - 10 32
3.
Хеккен
 2:1 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 2:1 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Кальмар
 13 6 4 3 18 - 14 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
9.
Мьельбю
 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Хаммарбю
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Вернаму
 1:2 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 1:2 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 2:1 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
3.
Хеккен
 2:1 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 1:2 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 1:2 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 2:1 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 1:2 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Юргорден
 2:1 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
АИК
 1:2 7 1 1 5 5 - 9 4
13.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
14.
Хаммарбю
 8 0 3 5 6 - 16 3
15.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
АИК Хуссейн Билаль 5
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Albin Lohikangas получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Вернаму
    Ничья
    Юргорден
    6.00
    8.50
    2.80
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    Где смотреть матч Вернаму 1:2 Юргорден онлайн

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    Вернаму
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