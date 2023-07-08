Тур: 14. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 3904
0'
1:0
7' ГолЭнгвалль Густав
39' Желтая карточкаAlbin Lohikangas
50' Желтая карточкаЛёфгрен Йеспер
1:1
69' ГолШуллер Расмус
1:2
77' ПенальтиБерг Оливер
90' Желтая карточкаАсоро Йоэль
90'+6
Ход матча
7'
1:0
39'
50'
69'
1:1
77'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Вернаму
Юргорден
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|5
|0.36
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.14
|Йоханссон Оскар
|1
|0.07
|Hampus Naesstroem
|1
|0.07
|Адеми Альбион
|1
|0.07
|Albin Lohikangas
|1
|0.07
|Терн Симон
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.2
|Даниэльссон Маркус
|3 (1)
|0.2
|Финнделл Хампус
|3
|0.2
|Викхейм Густав
|2
|0.13
|Асоро Йоэль
|2
|0.13
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.13
|Эрикссон Магнус
|1
|0.07
|Радетинац Харис
|1
|0.07
|Шуллер Расмус
|1
|0.07
|Сабович Бесард
|1
|0.07
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.07
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Радетинац Харис
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Юргорден
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
5
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
4
13
Вернаму
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Юргорден
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
6
18
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
2
15%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
36%
3
50%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
5
25%
3
14%
61-75
4
20%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4
Юргорден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1
Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0
Результаты матчей
Вернаму
Юргорден
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
311
78
113
312
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3