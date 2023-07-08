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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 3904
Вернаму
1:2
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
7' Гол
Энгвалль Густав
39' Желтая карточка
Albin Lohikangas
50' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
1:1
69' Гол
Шуллер Расмус
1:2
77' Пенальти
Берг Оливер
90' Желтая карточка
Асоро Йоэль
90'+6

Ход матча

7'
Энгвалль Густав
(Терн Симон)
1:0
39'
Albin Lohikangas
 
46'
 
Фаллениус Оскар
Lucas Bergvall
50'
 
Лёфгрен Йеспер
63'
 
Эрикссон Магнус
Сабович Бесард
65'
Берг Виктор
Albin Lohikangas
 
69'
1:1
Шуллер Расмус
77'
1:2
Берг Оливер
78'
Зелькович Айдин
Адеми Альбион
 
78'
Винст Фредди
Hampus Naesstroem
 
86'
Frank Junior Adjei
Ларссон Виктор
 
86'
Бастос Марко
Йоханссон Оскар
 
89'
 
Бенгтссон Пьер
Андерссон Элиас
90'
 
Ларссон Якоб
Шуллер Расмус
90'
 
Асоро Йоэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
22
Терн
Симон
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
8
Адеми
Альбион
9
Йоханссон
Оскар
14
Энгвалль
Густав
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
14
Сабович
Бесард
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
10
Асоро
Йоэль
11
Берг
Оливер
9
Радетинац
Харис
Вернаму
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Юргорден

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:4
А
0:0
А
5:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 5 0.36
Бастос Марко 2 (1) 0.14
Йоханссон Оскар 1 0.07
Hampus Naesstroem 1 0.07
Адеми Альбион 1 0.07
Albin Lohikangas 1 0.07
Терн Симон 0 0
Берг Виктор 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.2
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.2
Финнделл Хампус 3 0.2
Викхейм Густав 2 0.13
Асоро Йоэль 2 0.13
Эдвардсен Виктор 2 0.13
Эрикссон Магнус 1 0.07
Радетинац Харис 1 0.07
Шуллер Расмус 1 0.07
Сабович Бесард 1 0.07
Лёфгрен Йеспер 1 0.07
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Сабович Бесард 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0

Результаты матчей

Вернаму
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Юргорден
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
5
Вернаму
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

4
13
Вернаму
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Юргорден
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

6
18

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
2
15%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
36%
3
50%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 2
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
5
24%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
5
25%
3
14%
61-75
4
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4
Юргорден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1
Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0

Результаты матчей

Вернаму
Юргорден

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 13 10 2 1 30 - 10 32
3.
Хеккен
 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Кальмар
 13 6 4 3 18 - 14 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
8.
Броммапойкарна
 14 6 1 7 17 - 20 19
9.
Мьельбю
 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Хаммарбю
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Вернаму
 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 15 4 2 9 16 - 37 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
13.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
14.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
15.
Хаммарбю
 8 0 3 5 6 - 16 3
16.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
АИК Хуссейн Билаль 5
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Albin Lohikangas получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Терн Симон сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Энгвалль Густав бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Вернаму 1:2 Юргорден онлайн

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