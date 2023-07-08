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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 13.
Сундсвалль
1:3
Второй тайм: 90+'
Вестерос
0'
1:0
17' Гол в свои ворота
Нсабиумва Фредерик
1:1
18' Гол
Jabir Abdihakim Ali
1:2
27' Гол
Jabir Abdihakim Ali
1:3
70' Гол
Йоханссон Саймон
74' Желтая карточка
Пичках Пайя
84' Желтая карточка
Max Larsson
87' Желтая карточка
Андерссон Эрик
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
19
Стенсхаген
Теодор
12
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
22
Симба
Мунга
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
8
Ludvig
Naavik
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
Сундсвалль
4-4-2
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Вестерос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
3:1
ТМК
1:2
С
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Йохан 4 0.29
Андерссон Эрик 3 0.21
Симба Мунга 3 0.21
Энгблум Понтус 2 0.14
Пичках Пайя 2 0.14
Халлениус Линус 1 0.07
Блумквист Александр 1 0.07
Стенсхаген Теодор 1 0.07
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 5 0.38
Йоханссон Саймон 4 0.31
Jaheem Burke 4 0.31
Max Larsson 2 0.15
Miguel Sandberg 2 0.15
Гефверт Симон 1 0.08
Нсабиумва Фредерик 1 0.08
Эдлунд Олле 1 0.08
Троне Филип 1 0.08
Гамбош Мартин 1 0.08
Anders Hellblom 1 0.08
Daniel Ask 0 0
Patric Aaslund 0 0
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 5 0
Андерссон Эрик 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Симба Мунга 1 1
Лундгрен Фредрик 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Троне Филип 1 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Herman Magnusson 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Вестерос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
3
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

8
9
Сундсвалль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Вестерос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
5
45%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
23%
4
57%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
3
18%
3
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
1
6%
7
35%
46-60
5
29%
29%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Пропущено

25
8
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
2
25%
31-45
5
20%
4
50%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
3
12%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0
Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0
Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0

Результаты матчей

Сундсвалль
Вестерос

Точный счет

0:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
7
5
2
11
2.5
3
9
1
12
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 3:1 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
ГАИС
 12 7 2 3 20 - 8 23
4.
Эстер
 14 7 2 5 28 - 21 23
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
7.
Браге
 12 5 2 5 13 - 17 17
8.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
9.
Эстерсунд
 12 4 4 4 16 - 14 16
10.
Сундсвалль
 1:3 14 5 1 8 18 - 29 16
11.
Гефле
 12 4 2 6 14 - 19 14
12.
Эргрюте
 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
3.
Браге
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
6.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
7.
Вестерос
 3:1 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Гефле
 6 3 1 2 10 - 10 10
9.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Сундсвалль
 1:3 8 2 1 5 10 - 17 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
15.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 3:1 7 5 0 2 14 - 8 15
2.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 1:3 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 6 1 2 3 3 - 6 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 18'
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    • 18'
      Г О О О О Л - Jabir Abdihakim Ali бьет в цель!
    • 17'
      Г О О О О Л - Нсабиумва Фредерик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сундсвалль
    Ничья
    Вестерос
    3.55
    5.30
    1.98
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    Где смотреть матч Сундсвалль 1:3 Вестерос онлайн

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