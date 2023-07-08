Тур: 13.
1:3
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
17' Гол в свои воротаНсабиумва Фредерик
1:1
18' ГолJabir Abdihakim Ali
1:2
27' ГолJabir Abdihakim Ali
1:3
70' ГолЙоханссон Саймон
74' Желтая карточкаПичках Пайя
84' Желтая карточкаMax Larsson
87' Желтая карточкаАндерссон Эрик
Ход матча
17'
18'
27'
70'
1:3
74'
84'
87'
22
Симба
Мунга
13
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Сундсвалль
Вестерос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.29
|Андерссон Эрик
|3
|0.21
|Симба Мунга
|3
|0.21
|Энгблум Понтус
|2
|0.14
|Пичках Пайя
|2
|0.14
|Халлениус Линус
|1
|0.07
|Блумквист Александр
|1
|0.07
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.07
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|5
|0.38
|Йоханссон Саймон
|4
|0.31
|Jaheem Burke
|4
|0.31
|Max Larsson
|2
|0.15
|Miguel Sandberg
|2
|0.15
|Гефверт Симон
|1
|0.08
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.08
|Эдлунд Олле
|1
|0.08
|Троне Филип
|1
|0.08
|Гамбош Мартин
|1
|0.08
|Anders Hellblom
|1
|0.08
|Daniel Ask
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|5
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Вестерос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
8
9
Сундсвалль
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Вестерос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
5
45%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
23%
4
57%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
3
18%
3
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
1
6%
7
35%
46-60
5
29%
29%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90
Пропущено
25
8
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
2
25%
31-45
5
20%
4
50%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
3
12%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0
Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0
Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Вестерос
Точный счет
0:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
43
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
93
67
75
211
39
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|24 - 9
|29
|2.
|3:1
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|20 - 8
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|28 - 21
|23
|5.
|13
|5
|6
|2
|27 - 21
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|13 - 17
|17
|8.
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|9.
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|10.
|1:3
|14
|5
|1
|8
|18 - 29
|16
|11.
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|12.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|15.
|12
|2
|4
|6
|8 - 12
|10
|16.
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|6.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|3:1
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|1:3
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|1:3
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|6
|1
|5
|0
|12 - 11
|8
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5