Тур: 13.
1:3
Конец матча
0'
1:0
17' Гол в свои воротаНсабиумва Фредерик
1:1
18' ГолJabir Abdihakim Ali
1:2
27' ГолJabir Abdihakim Ali
1:3
70' ГолЙоханссон Саймон
74' Желтая карточкаПичках Пайя
84' Желтая карточкаMax Larsson
87' Желтая карточкаАндерссон Эрик
90'+6
Ход матча
17'
18'
27'
70'
1:3
74'
84'
87'
22
Симба
Мунга
13
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Сундсвалль
Вестерос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.29
|Андерссон Эрик
|3
|0.21
|Симба Мунга
|3
|0.21
|Энгблум Понтус
|2
|0.14
|Пичках Пайя
|2
|0.14
|Халлениус Линус
|1
|0.07
|Блумквист Александр
|1
|0.07
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.07
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|5
|0.38
|Йоханссон Саймон
|4
|0.31
|Jaheem Burke
|4
|0.31
|Max Larsson
|2
|0.15
|Miguel Sandberg
|2
|0.15
|Гефверт Симон
|1
|0.08
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0.08
|Эдлунд Олле
|1
|0.08
|Троне Филип
|1
|0.08
|Гамбош Мартин
|1
|0.08
|Anders Hellblom
|1
|0.08
|Daniel Ask
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|5
|0
|Андерссон Эрик
|4
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Вестерос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Сундсвалль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
8
9
Сундсвалль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Вестерос
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
5
33%
46-60
4
44%
1
7%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
18%
4
57%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
1
14%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
12
1
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
3
18%
3
13%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
1
6%
7
29%
29%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
3
18%
6
25%
76-90
Пропущено
29
8
13 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
2
7%
0
0%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
3
10%
2
25%
31-45
5
17%
4
50%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
3
10%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3
Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0
Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0
Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0
Результаты матчей
Сундсвалль
Вестерос
Точный счет
0:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
33
44
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
52
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
68
85
212
49
113
112
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5