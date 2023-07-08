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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: .
АИК
1:2
Второй тайм: 90+'
Хеккен
0'
1:0
37' Гол
Тюкосен Мадс
1:1
53' Гол
Рюгор Миккель
66' Желтая карточка
Сандберг Симон
67' Желтая карточка
Милошевич Александер
72' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
1:2
74' Гол
Садик Ибраим
80' Желтая карточка
Оума Эрик

Ход матча

37'
Тюкосен Мадс
1:0
46'
 
Filip Trpcevski
Удденес Оскар
53'
1:1
Рюгор Миккель
(Хансен Кристоффер Лунн)
62'
Taha Ayari
Беширович Дино
 
62'
Фараж Омар
Гвидетти Йон
 
66'
 
Сандберг Симон
67'
Милошевич Александер
 
68'
Эльбузеди Закари
Тюкосен Мадс
 
72'
Хуссейн Билаль
 
74'
1:2
Садик Ибраим
(Хансен Кристоффер Лунн)
78'
 
Сонко Момоду
Сана Тобиас
80'
Оума Эрик
 
81'
Дурмаз Джимми
Халити Йетмир
 
90'
 
Franklin Uchenna
Садик Ибраим

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хеккен
51.00
8.90
3.40
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
17
Тюкосен
Мадс
8
Хуссейн
Билаль
22
Кейта
Абубакар
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
11
Гвидетти
Йон
19
Беширович
Дино
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
19
Удденес
Оскар
37
Садик
Ибраим
22
Сана
Тобиас
АИК
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

АИК
Хеккен

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

54.8%
22.6%
22.6%
17 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:2
А
4:2
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:0
А
1:2
ТМК
1:1
А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
1:6
А
0:0
К
3:0
А
2:1
А
2:3
А
2:1
А
0:0
А
1:0
А
2:2
А
2:3
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
0:2
ШК
3:2
А
2:0

Голы

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.73
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

1.68
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
75

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.29
Магаши Абдуссалам 2 0.14
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.14
Гвидетти Йон 1 0.07
Тюкосен Мадс 1 0.07
Фараж Омар 1 (1) 0.07
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.8
Ларсен Ларс Олден 5 0.33
Ховланд Эвен 5 0.33
Рюгор Миккель 4 0.27
Садик Ибраим 3 0.2
Ромео Аман 2 0.13
Сонко Момоду 2 0.13
Дабо Понтус 2 0.13
Густафссон Самуэль 1 0.07
Удденес Оскар 1 0.07
Сандберг Симон 1 0.07
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Густафссон Симон 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 5 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Оума Эрик 1 1
Милошевич Александер 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Кейта Абубакар 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ромео Аман 2 0
Густафссон Самуэль 0 1
Ховланд Эвен 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0

Результаты матчей

АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хеккен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
5
АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

2
23
АИК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Хеккен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

5
28

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

5
24
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
40%
4
17%
1-15
1
20%
2
8%
16-30
1
20%
6
25%
31-45
1
20%
7
29%
29%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

10
37
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
20%
5
14%
1-15
1
10%
3
8%
16-30
2
20%
8
22%
31-45
3
30%
10
27%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
2
20%
6
16%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
6
33%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1
Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1
Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - АГФ Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2

Результаты матчей

АИК
Хеккен

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АИК
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
11
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 13 10 2 1 30 - 10 32
3.
Хеккен
 2:1 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 2:1 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Кальмар
 13 6 4 3 18 - 14 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
Броммапойкарна
 13 6 1 6 16 - 18 19
8.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
9.
Мьельбю
 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Хаммарбю
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Вернаму
 1:2 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 14 3 2 9 14 - 36 11
14.
АИК
 1:2 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 2:1 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
3.
Хеккен
 2:1 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Вернаму
 1:2 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 1:2 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 2:1 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 1:2 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Юргорден
 2:1 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
АИК
 1:2 7 1 1 5 5 - 9 4
13.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
14.
Хаммарбю
 8 0 3 5 6 - 16 3
15.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Юргорден Шуллер Расмус 5
АИК Хуссейн Билаль 5
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - Тюкосен Мадс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    АИК
    Ничья
    Хеккен
    51.00
    8.90
    3.40
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    Где смотреть матч АИК 1:2 Хеккен онлайн

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