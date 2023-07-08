Тур: 14. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 22207
0'
1:0
37' ГолТюкосен Мадс
1:1
53' ГолРюгор Миккель
66' Желтая карточкаСандберг Симон
67' Желтая карточкаМилошевич Александер
72' Желтая карточкаХуссейн Билаль
1:2
74' ГолСадик Ибраим
80' Желтая карточкаОума Эрик
90' Желтая карточкаКейта Абубакар
90'+10
Ход матча
37'
1:0
53'
66'
72'
74'
80'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 7
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
17
Тюкосен
Мадс
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
32 Модесто РуйНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
АИК
Хеккен
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
54.8%
22.6%
22.6%
17 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.73
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
1.68
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
75
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.29
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.14
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.14
|Гвидетти Йон
|1
|0.07
|Тюкосен Мадс
|1
|0.07
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.07
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.8
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.33
|Ховланд Эвен
|5
|0.33
|Рюгор Миккель
|4
|0.27
|Садик Ибраим
|3
|0.2
|Ромео Аман
|2
|0.13
|Сонко Момоду
|2
|0.13
|Дабо Понтус
|2
|0.13
|Густафссон Самуэль
|1
|0.07
|Удденес Оскар
|1
|0.07
|Сандберг Симон
|1
|0.07
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|5
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Милошевич Александер
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|1
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
Результаты матчей
АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Хеккен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
5
АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хеккен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
2
23
АИК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Хеккен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
6
28
Голы по времени матча
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
5
24
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
40%
4
17%
1-15
1
20%
2
8%
16-30
1
20%
6
25%
31-45
1
20%
7
29%
29%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
0
0%
3
13%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
11
39
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
18%
5
13%
1-15
1
9%
3
8%
16-30
3
27%
8
21%
31-45
3
27%
11
28%
46-60
0
0%
6
15%
61-75
2
18%
6
15%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
6
30%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1
Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1
Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - АГФ Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2
Результаты матчей
АИК
Хеккен
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АИК
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
16
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
311
123
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3