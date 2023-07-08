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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 15. Стадион: .
Согндаль
5:1
Конец матча
Дьерв
0'
1:0
33' Гол
Kristoffer Nessoe
40' Желтая карточка
Угланн Микаэль
2:0
41' Гол
Kristoffer Nessoe
3:0
47' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
53' Желтая карточка
Тум Исаак
4:0
54' Гол
Sondre Oerjasaeter
4:1
68' Гол
Бренден Эрик
73' Желтая карточка
Вихманн Матиас
5:1
75' Гол
Kristoffer Nessoe
90'+4
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
10
Сконес
Каспер
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
3
Lucas
Larade
27
Филиберт
Энцо
2
Torje
Wichne
15
Бренден
Эрик
8
Угланн
Микаэль
21
Эукленн
Сондре
22
Henrik
Bredeli
54
Phillip
Syvertsen
30
Сейнтье
Джереми
Согндаль
4-3-3
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

Согндаль
Дьерв

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.4

Среднее время на гол

225
225

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
150

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.33
Йоунссон Йоунатан 4 0.27
Kristoffer Nessoe 4 0.27
Sondre Oerjasaeter 4 0.27
Флатакер Эрик 3 0.2
Ховен Андреас 1 0.07
Сконес Каспер 1 0.07
Тум Исаак 1 0.07
Daniel Arrocha 1 (1) 0.07
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 7 (1) 0.47
Erik Groenner 3 0.2
Угланн Микаэль 2 0.13
Бренден Эрик 2 0.13
Ange Mutsinzi 2 0.13
Вильсон Петер 1 0.07
Iman Mafi 1 0.07
Эукленн Сондре 1 0.07
Torje Wichne 1 0.07
Филиберт Энцо 1 0.07
Lucas Larade 1 0.07
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Фей Рензе 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Бренден Эрик 3 0
Torje Wichne 3 0
Угланн Микаэль 3 0
Педру Самуэл 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Erik Sandberg 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

Согндаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Дьерв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
3
Согндаль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Дьерв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

10
14
Согндаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Дьерв
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
3
16%
7
30%
61-75
3
16%
5
22%
76-90

Пропущено

16
22
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
1
6%
7
32%
31-45
4
25%
5
23%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
4
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0
Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0
Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дьерв - КФУМ 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1
Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1

Результаты матчей

Согндаль
Дьерв

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
5
1.5
2
4
2
6
2.5
1
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 14 10 0 4 23 - 14 30
2.
Фредрикстад
 14 7 7 0 17 - 6 28
3.
Согндаль
 5:1 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 2:3 15 7 4 4 29 - 22 25
5.
КФУМ
 1:0 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 3:0 15 6 5 4 32 - 24 23
7.
Дьерв
 1:5 15 6 3 6 24 - 27 21
8.
Ранхейм
 0:5 15 6 2 7 17 - 29 20
9.
Мосс
 14 5 4 5 16 - 19 19
10.
Мьёндален
 0:3 15 5 3 7 19 - 23 18
11.
Санднес
 5:0 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Брюне
 14 4 4 6 16 - 19 16
13.
Рёуфосс
 3:2 15 4 4 7 15 - 18 16
14.
Хёдд
 0:1 15 3 5 7 15 - 20 14
15.
Скейд
 14 2 4 8 17 - 32 10
16.
Осане
 14 1 7 6 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:3 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 3:0 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 5:1 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Фредрикстад
 7 4 3 0 11 - 3 15
6.
КФУМ
 1:0 7 4 2 1 14 - 7 14
7.
Дьерв
 1:5 8 4 2 2 15 - 13 14
8.
Мосс
 7 4 1 2 6 - 4 13
9.
Ранхейм
 0:5 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 3:2 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 5:0 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 0:1 8 1 4 3 5 - 7 7
14.
Мьёндален
 0:3 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 6 0 3 3 9 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 0:3 7 4 0 3 11 - 12 12
3.
Конгсвингер
 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
КФУМ
 1:0 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 5:1 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 5:0 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 0:5 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
Хёдд
 0:1 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
Дьерв
 1:5 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
ИК Старт
 3:0 8 1 4 3 13 - 14 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
ФК Кристиансунн
 2:3 7 1 3 3 9 - 14 6
13.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
14.
Скейд
 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Рёуфосс
 3:2 8 1 1 6 5 - 13 4
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Тум Исаак сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Kristoffer Nessoe бьет в цель!
    • 40'
      Угланн Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Ховен Андреас сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Kristoffer Nessoe бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Согндаль 5:1 Дьерв онлайн

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