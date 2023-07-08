Тур: 15. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0'
1:0
33' ГолKristoffer Nessoe
40' Желтая карточкаУгланн Микаэль
2:0
41' ГолKristoffer Nessoe
3:0
47' ГолИнгимюндарсон Вальдимар
53' Желтая карточкаТум Исаак
4:0
54' ГолSondre Oerjasaeter
4:1
68' ГолБренден Эрик
73' Желтая карточкаВихманн Матиас
5:1
75' ГолKristoffer Nessoe
90'+4
Ход матча
33'
40'
41'
2:0
47'
53'
54'
68'
4:1
73'
75'
20
Тум
Исаак
15
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Педру СамуэлНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Согндаль
Дьерв
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.4
Среднее время на гол
225
225
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
150
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.33
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.27
|Kristoffer Nessoe
|4
|0.27
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.27
|Флатакер Эрик
|3
|0.2
|Ховен Андреас
|1
|0.07
|Сконес Каспер
|1
|0.07
|Тум Исаак
|1
|0.07
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.07
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|7 (1)
|0.47
|Erik Groenner
|3
|0.2
|Угланн Микаэль
|2
|0.13
|Бренден Эрик
|2
|0.13
|Ange Mutsinzi
|2
|0.13
|Вильсон Петер
|1
|0.07
|Iman Mafi
|1
|0.07
|Эукленн Сондре
|1
|0.07
|Torje Wichne
|1
|0.07
|Филиберт Энцо
|1
|0.07
|Lucas Larade
|1
|0.07
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Бренден Эрик
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Угланн Микаэль
|3
|0
|Педру Самуэл
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Дьерв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
3
Согндаль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Дьерв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
10
14
Согндаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Дьерв
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
12
17
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
3
27%
6
38%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
3
16%
7
30%
61-75
3
16%
5
22%
76-90
Пропущено
16
22
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
1
6%
7
32%
31-45
4
25%
5
23%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
4
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0
Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0
Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дьерв - КФУМ 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1
Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1
Результаты матчей
Согндаль
Дьерв
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
35
24
26
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
68
68
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|0
|4
|23 - 14
|30
|2.
|14
|7
|7
|0
|17 - 6
|28
|3.
|5:1
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|4.
|2:3
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|5.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|6.
|3:0
|15
|6
|5
|4
|32 - 24
|23
|7.
|1:5
|15
|6
|3
|6
|24 - 27
|21
|8.
|0:5
|15
|6
|2
|7
|17 - 29
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|0:3
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|11.
|5:0
|15
|4
|5
|6
|26 - 22
|17
|12.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|13.
|3:2
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|14.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|15 - 20
|14
|15.
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|16.
|14
|1
|7
|6
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|3:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 10
|16
|4.
|5:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|6.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|1:5
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|9.
|0:5
|7
|4
|0
|3
|11 - 16
|12
|10.
|3:2
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|12.
|5:0
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|14.
|0:3
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|16.
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|2.
|0:3
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|8 - 9
|12
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|5.
|5:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|6.
|5:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|7.
|0:5
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|8.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|1:5
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|10.
|3:0
|8
|1
|4
|3
|13 - 14
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|12.
|2:3
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|3:2
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3