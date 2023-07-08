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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 15. Стадион: .
ИК Старт
3:0
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
22' Гол
Zakaria Sawo
43' Желтая карточка
Скоген Сондре
2:0
72' Гол
Mathias Grundetjern
90' Желтая карточка
3:0
90' Пенальти
Марес Люк
90'+4
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
4
Сакор
Важебах
40
Sindre
Osestad
30
Fabian
Oestigaard
Ness
9
Zakaria
Sawo
10
Alagie
Sanyang
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
4
Хансен
Адриан
Александер
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
9
Брингакер
Матиас
10
Скистад
Эрик
Ставас
7
Овенстад
Мартин
20
Kristian
Lien
ИК Старт
3-5-2
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

ИК Старт
Мьёндален

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
3:3
ПД
0:0
ПД
1:1
К
4:2
Т
1:0
Т
3:0
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
Т
1:1
Т
1:1
ПД
3:1
ПД
3:0

Голы

Всего голов

19
2

Голов в среднем за матч

2.38
0.4

Среднее время на гол

37
225

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

45
97

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.4
Alagie Sanyang 6 0.4
Марес Люк 5 (5) 0.33
Страннегорд Том 4 0.27
Mathias Grundetjern 4 0.27
Zakaria Sawo 3 0.2
Вормгор Вито 1 0.07
Сакор Важебах 1 0.07
Лане Джек 1 0.07
Дервискадич Эмир 1 0.07
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.67
Скистад Эрик Ставас 3 0.2
Овенстад Мартин 1 0.07
Сольберг Йоаким 1 0.07
Янсен Квинт 1 0.07
Брингакер Матиас 1 0.07
Хансен Адриан Александер 1 0.07
Sander Bratvold 1 0.07
Свеен Оле 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робстад Хенрик 3 1
Вормгор Вито 4 0
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Страннегорд Том 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Скоген Сондре 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мьёндален
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
1
ИК Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Мьёндален
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

10
5
ИК Старт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Мьёндален
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

14
6

Голы по времени матча

Забито

19
12
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
6
50%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
40%
1
9%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

14
11
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

32
20
9 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
3%
0
0%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
3
9%
3
15%
31-45
8
25%
6
30%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
9
28%
7
35%
76-90

Пропущено

24
22
6 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
8
33%
1
5%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
9
38%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0
Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4
Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3

Результаты матчей

ИК Старт
Мьёндален

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
6
4
3
2.5
1
7
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
6
9
5
10
2.5
3
12
3
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 14 10 0 4 23 - 14 30
2.
Фредрикстад
 14 7 7 0 17 - 6 28
3.
Согндаль
 5:1 15 8 3 4 24 - 17 27
4.
ФК Кристиансунн
 2:3 15 7 4 4 29 - 22 25
5.
КФУМ
 1:0 15 7 4 4 26 - 19 25
6.
ИК Старт
 3:0 15 6 5 4 32 - 24 23
7.
Дьерв
 1:5 15 6 3 6 24 - 27 21
8.
Ранхейм
 0:5 15 6 2 7 17 - 29 20
9.
Мосс
 14 5 4 5 16 - 19 19
10.
Мьёндален
 0:3 15 5 3 7 19 - 23 18
11.
Санднес
 5:0 15 4 5 6 26 - 22 17
12.
Брюне
 14 4 4 6 16 - 19 16
13.
Рёуфосс
 3:2 15 4 4 7 15 - 18 16
14.
Хёдд
 0:1 15 3 5 7 15 - 20 14
15.
Скейд
 14 2 4 8 17 - 32 10
16.
Осане
 14 1 7 6 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:3 8 6 1 1 20 - 8 19
2.
Конгсвингер
 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
ИК Старт
 3:0 7 5 1 1 19 - 10 16
4.
Согндаль
 5:1 7 5 1 1 13 - 6 16
5.
Фредрикстад
 7 4 3 0 11 - 3 15
6.
КФУМ
 1:0 7 4 2 1 14 - 7 14
7.
Дьерв
 1:5 8 4 2 2 15 - 13 14
8.
Мосс
 7 4 1 2 6 - 4 13
9.
Ранхейм
 0:5 7 4 0 3 11 - 16 12
10.
Рёуфосс
 3:2 7 3 3 1 10 - 5 12
11.
Брюне
 8 3 3 2 11 - 8 12
12.
Санднес
 5:0 8 2 3 3 14 - 13 9
13.
Хёдд
 0:1 8 1 4 3 5 - 7 7
14.
Мьёндален
 0:3 8 1 3 4 8 - 11 6
15.
Скейд
 7 1 2 4 8 - 17 5
16.
Осане
 6 0 3 3 9 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 0:3 7 4 0 3 11 - 12 12
3.
Конгсвингер
 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
КФУМ
 1:0 8 3 2 3 12 - 12 11
5.
Согндаль
 5:1 8 3 2 3 11 - 11 11
6.
Санднес
 5:0 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Ранхейм
 0:5 8 2 2 4 6 - 13 8
8.
Хёдд
 0:1 7 2 1 4 10 - 13 7
9.
Дьерв
 1:5 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
ИК Старт
 3:0 8 1 4 3 13 - 14 7
11.
Осане
 8 1 4 3 9 - 11 7
12.
ФК Кристиансунн
 2:3 7 1 3 3 9 - 14 6
13.
Мосс
 7 1 3 3 10 - 15 6
14.
Скейд
 7 1 2 4 9 - 15 5
15.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Рёуфосс
 3:2 8 1 1 6 5 - 13 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 10
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 7 (3)
Дьерв Педру Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Скоген Сондре получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Шеквист Сандер Хансен сделал результативную передачу.
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    • 22'
      Г О О О О Л - Zakaria Sawo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИК Старт 3:0 Мьёндален онлайн

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