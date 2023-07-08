Тур: 15. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
1:0
22' ГолZakaria Sawo
43' Желтая карточкаСкоген Сондре
2:0
72' ГолMathias Grundetjern
3:0
90' ПенальтиМарес Люк
90'+4
Ход матча
22'
43'
72'
90'
90'
3:0
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Daniel Skare
-
18 Simon Appiah
-
-
14 Keerat Singh
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
ИК Старт
Мьёндален
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
2
Голов в среднем за матч
2.38
0.4
Среднее время на гол
37
225
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
45
97
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.4
|Alagie Sanyang
|6
|0.4
|Марес Люк
|5 (5)
|0.33
|Страннегорд Том
|4
|0.27
|Mathias Grundetjern
|4
|0.27
|Zakaria Sawo
|3
|0.2
|Вормгор Вито
|1
|0.07
|Сакор Важебах
|1
|0.07
|Лане Джек
|1
|0.07
|Дервискадич Эмир
|1
|0.07
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.67
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.2
|Овенстад Мартин
|1
|0.07
|Сольберг Йоаким
|1
|0.07
|Янсен Квинт
|1
|0.07
|Брингакер Матиас
|1
|0.07
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.07
|Sander Bratvold
|1
|0.07
|Свеен Оле
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Вормгор Вито
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мьёндален
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
1
ИК Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Мьёндален
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
10
5
ИК Старт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Мьёндален
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
14
6
Голы по времени матча
Забито
19
12
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
6
50%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
40%
1
9%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
14
11
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
32
20
9 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
1
3%
0
0%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
3
9%
3
15%
31-45
8
25%
6
30%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
9
28%
7
35%
76-90
Пропущено
24
22
6 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
8%
4
18%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
8
33%
1
5%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
9
38%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0
Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4
Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3
Результаты матчей
ИК Старт
Мьёндален
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
26
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
43
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
105
69
510
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|0
|4
|23 - 14
|30
|2.
|14
|7
|7
|0
|17 - 6
|28
|3.
|5:1
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|4.
|2:3
|15
|7
|4
|4
|29 - 22
|25
|5.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|6.
|3:0
|15
|6
|5
|4
|32 - 24
|23
|7.
|1:5
|15
|6
|3
|6
|24 - 27
|21
|8.
|0:5
|15
|6
|2
|7
|17 - 29
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|10.
|0:3
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|11.
|5:0
|15
|4
|5
|6
|26 - 22
|17
|12.
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|13.
|3:2
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|14.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|15 - 20
|14
|15.
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|16.
|14
|1
|7
|6
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|3:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 10
|16
|4.
|5:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|6.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|1:5
|8
|4
|2
|2
|15 - 13
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|9.
|0:5
|7
|4
|0
|3
|11 - 16
|12
|10.
|3:2
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|12.
|5:0
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|14.
|0:3
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|16.
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|2.
|0:3
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|8 - 9
|12
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|5.
|5:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|6.
|5:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|7.
|0:5
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|8.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|1:5
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|10.
|3:0
|8
|1
|4
|3
|13 - 14
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|12.
|2:3
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|3:2
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|7 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|7 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3