Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
Ход матча
31'
20
Simo
Roiha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
23 Noel Hasa
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
КТП
Ильвес
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.63
Среднее время на гол
77
144
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуртадо Уиллис
|5
|0.33
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.27
|Simo Roiha
|2
|0.13
|Де Врис Джек
|1
|0.07
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.29
|Хаарала Сантери
|2
|0.14
|Ларссон Адам
|2
|0.14
|Oiva Jukkola
|2
|0.14
|Sabit James
|1
|0.07
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.07
|Миеттунен Тату
|1
|0.07
|Seydine N'Diaye
|1
|0.07
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|5
|0
|Рамадингайе Давид
|4
|0
|Нурмос Ласси
|4
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Фуртадо Уиллис
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Joni Maekelae
|2
|0
|Клинкенберг Дан
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Акре Уильям Вента
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|5
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Катц Калле
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
Результаты матчей
КТП
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
КТП
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
1
8
КТП
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
1
6%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0
ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2
Ильвес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1
Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0
Результаты матчей
КТП
Ильвес
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
КТП
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
112
410
310
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|2
|4
|21 - 9
|32
|2.
|1:0
|14
|9
|4
|1
|18 - 8
|31
|3.
|16
|7
|7
|2
|24 - 12
|28
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 19
|24
|5.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|6.
|2:2
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|7.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|8.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|9.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|10.
|2:2
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|11.
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|12.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|10 - 5
|16
|4.
|2:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|2:2
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|9.
|2:2
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|2:2
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4