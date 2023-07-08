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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
0:0
Перерыв
Ильвес
0'
2' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
31' Желтая карточка
Gabriel Sandberg

Ход матча

2'
 
Seydine N'Diaye
31'
Gabriel Sandberg
 
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
Ильвес
3.60
3.47
2.65
Все Коэффициенты
1
Лейслахти
Расмус
14
Juho
Lehtiranta
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
27
Мантатис
Георгиос
8
Лаасконен
Йоханнес
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
20
Simo
Roiha
10
Фуртадо
Уиллис
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
13
Seydine
N'Diaye
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
8
Пеннанен
Петтери
29
Хаарала
Сантери
30
Yussif
Daouda
Moussa
19
Oiva
Jukkola
10
Ларссон
Адам
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
КТП
Ильвес

История личных встреч

КТП
Ильвес

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:0
В
1:1
В
2:0
К
0:4
К
0:2
В
1:2
В
2:0
В
0:0
И
2:0
И
1:0
И
3:3
И
2:2
И
4:0
И
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.63

Среднее время на гол

77
144

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуртадо Уиллис 5 0.33
Michael Simoes Domingues IV 4 0.27
Simo Roiha 2 0.13
Де Врис Джек 1 0.07
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.29
Хаарала Сантери 2 0.14
Ларссон Адам 2 0.14
Oiva Jukkola 2 0.14
Sabit James 1 0.07
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.07
Миеттунен Тату 1 0.07
Seydine N'Diaye 1 0.07
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 5 0
Рамадингайе Давид 4 0
Нурмос Ласси 4 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Фуртадо Уиллис 3 0
Де Врис Джек 3 0
Joni Maekelae 2 0
Клинкенберг Дан 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Раутиола Миска 0 1
Лаасконен Йоханнес 1 0
Simo Roiha 1 0
Акре Уильям Вента 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 5 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Аспегрен Фелипе 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0

Результаты матчей

КТП
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
КТП
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

1
8
КТП
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
1
6%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0
ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2
Ильвес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1
Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0

Результаты матчей

КТП
Ильвес

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

КТП
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
3
10
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 16 10 2 4 21 - 9 32
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 14 9 4 1 18 - 8 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 0:1 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 2:2 12 5 3 4 18 - 18 18
7.
КТП
 0:0 15 4 5 6 12 - 16 17
8.
Ильвес
 0:0 14 3 7 4 14 - 14 16
9.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
10.
Хака
 2:2 15 2 6 7 17 - 27 12
11.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
12.
ВПС
 0:0 14 2 4 8 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 1:0 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 0:0 9 5 1 3 10 - 5 16
4.
Интер Турку
 2:2 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 0:1 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 0:0 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 2:2 7 1 6 0 13 - 11 9
10.
ВПС
 0:0 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 1:0 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 0:1 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Ильвес
 0:0 7 1 3 3 5 - 6 6
8.
КТП
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Интер Турку
 2:2 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Хака
 2:2 8 1 0 7 4 - 16 3
12.
ВПС
 0:0 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Gabriel Sandberg получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Seydine N'Diaye получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
Ильвес
3.60
3.47
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КТП 0:0 Ильвес онлайн

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