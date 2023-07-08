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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
0:0
Конец матча
Ильвес
0'
2' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
31' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
90' Желтая карточка
Emmanuel Patut
90' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
90' Желтая карточка
Рамадингайе Давид
90'+6
1
Лейслахти
Расмус
14
Juho
Lehtiranta
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
27
Мантатис
Георгиос
8
Лаасконен
Йоханнес
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
20
Simo
Roiha
10
Фуртадо
Уиллис
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
13
Seydine
N'Diaye
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
8
Пеннанен
Петтери
29
Хаарала
Сантери
30
Yussif
Daouda
Moussa
19
Oiva
Jukkola
10
Ларссон
Адам
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
КТП
Ильвес

История личных встреч

КТП
Ильвес

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:0
В
1:1
В
2:0
К
0:4
К
0:2
В
1:2
В
2:0
В
0:0
И
2:0
И
1:0
И
3:3
И
2:2
И
4:0
И
0:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.63

Среднее время на гол

77
144

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуртадо Уиллис 5 0.33
Michael Simoes Domingues IV 4 0.27
Simo Roiha 2 0.13
Де Врис Джек 1 0.07
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.29
Хаарала Сантери 2 0.14
Ларссон Адам 2 0.14
Oiva Jukkola 2 0.14
Sabit James 1 0.07
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.07
Миеттунен Тату 1 0.07
Seydine N'Diaye 1 0.07
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадингайе Давид 5 0
Gabriel Sandberg 5 0
Нурмос Ласси 4 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Фуртадо Уиллис 3 0
Де Врис Джек 3 0
Joni Maekelae 2 0
Клинкенберг Дан 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Раутиола Миска 0 1
Лаасконен Йоханнес 1 0
Simo Roiha 1 0
Акре Уильям Вента 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 5 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Аспегрен Фелипе 3 0
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Хаарала Сантери 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Emmanuel Patut 1 0

Результаты матчей

КТП
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
КТП
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

1
8
КТП
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 7
12 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
1
6%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0
ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2
Ильвес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1
Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0

Результаты матчей

КТП
Ильвес

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

КТП
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
3
11
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 14 9 4 1 18 - 8 31
2.
КуПС
 16 10 1 5 21 - 10 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 12 5 3 4 18 - 18 18
7.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
8.
Ильвес
 14 3 7 4 14 - 14 16
9.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
10.
ВПС
 14 3 3 8 10 - 18 12
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
8.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
ВПС
 7 1 1 5 5 - 12 4
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 31'
      Gabriel Sandberg получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Seydine N'Diaye получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч КТП 0:0 Ильвес онлайн

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