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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:0
Перерыв
ВПС
0'
1' Красная карточка
Сиссе Ибраим
19' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
28' Желтая карточка
Роберто Савио

Ход матча

1'
Сиссе Ибраим
 
19'
 
Mikko Pitkaenen
26'
 
Роберто Савио
Аланко Саму
28'
 
Роберто Савио
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ВПС
4.10
4.17
5.62
Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
33
Хямяляйнен
Танели
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
17
Хейнонен
Артту
25
Антви
Клинтон
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
44
Башкиров
Евгений
28
Roni
Hudd
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
77
Аланко
Саму
КуПС
ВПС

История личных встреч

КуПС
ВПС

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
33.3%
7.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

44 матча

50%
22.7%
27.3%
22 победы 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
16 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:2
В
0:1
В
3:1
В
5:0
В
1:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
1:3
В
2:2
В
2:2
В
1:1
В
3:0
В
1:0
КЛ
0:2
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
0:1
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
КФЛ(3
1:4
КФЛ(3
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:3
КЛ
1:1
КЛ
0:1
В
4:2
В
1:1
В
2:1
КЛ
3:0
В
1:2
В
2:0
КЛ
3:0
В
3:3
В
1:0
КЛ
0:3
В
0:0
В
2:0

Голы

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.7
1.42

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.04
1.15

Среднее время на гол

86
78

Всего голов

59
57

Голов в среднем за матч

1.34
1.3

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

67
69

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.38
Ветели Йоона 5 0.31
Саволайнен Саку 3 0.19
Туоминен Яссе 2 0.13
Сааринен Сет 2 0.13
Антви Клинтон 1 0.06
Биспо Габриэл 1 0.06
Попович Антон 1 0.06
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 3 0.21
Аланко Саму 2 0.14
Михаэль Петер 2 0.14
Mikko Pitkaenen 1 0.07
Роберто Савио 1 0.07
Энгстрем Йеспер 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биспо Габриэл 6 0
Коллинс Шичендже 6 0
Попович Антон 4 0
Сиссе Ибраим 2 1
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 4 0
Менса Баба 4 0
Роберто Савио 2 1
Prosper Ahiabu 3 0
Mikko Pitkaenen 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Roni Hudd 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Михаэль Петер 1 0
Samuel Lindeman 1 0

Результаты матчей

КуПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
КуПС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ВПС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

11
5
КуПС
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
ВПС
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
20%
2
40%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
55%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
14%
4
36%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
7
33%
1
9%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
2
10%
1
9%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
22%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
1
11%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0
ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2
СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2

Результаты матчей

КуПС
ВПС

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

КуПС
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
5
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
8
7
8
1.5
3
10
2
13
2.5
1
12
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 16 10 2 4 21 - 9 32
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 14 9 4 1 18 - 8 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 0:1 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 2:2 12 5 3 4 18 - 18 18
7.
КТП
 0:0 15 4 5 6 12 - 16 17
8.
Ильвес
 0:0 14 3 7 4 14 - 14 16
9.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
10.
Хака
 2:2 15 2 6 7 17 - 27 12
11.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
12.
ВПС
 0:0 14 2 4 8 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 1:0 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 0:0 9 5 1 3 10 - 5 16
4.
Интер Турку
 2:2 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 0:1 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 0:0 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 2:2 7 1 6 0 13 - 11 9
10.
ВПС
 0:0 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 1:0 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 0:1 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Ильвес
 0:0 7 1 3 3 5 - 6 6
8.
КТП
 0:0 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Интер Турку
 2:2 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
Хака
 2:2 8 1 0 7 4 - 16 3
12.
ВПС
 0:0 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Роберто Савио получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Аланко Саму уходит с поля. Роберто Савио выходит вместо него
  • 19'
    Mikko Pitkaenen получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    УДАЛЕНИЕ! - Ибраим Сиссе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
ВПС
4.10
4.17
5.62
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