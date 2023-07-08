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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:1
Конец матча
ВПС
0'
1' Красная карточка
Сиссе Ибраим
19' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
28' Желтая карточка
Роберто Савио
56' Желтая карточка
Samuel Lindeman
0:1
61' Гол
Роберто Савио
90'+5
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
33
Хямяляйнен
Танели
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
17
Хейнонен
Артту
25
Антви
Клинтон
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
44
Башкиров
Евгений
28
Roni
Hudd
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
77
Аланко
Саму
КуПС
ВПС

История личных встреч

КуПС
ВПС

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
33.3%
7.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

44 матча

50%
22.7%
27.3%
22 победы 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
16 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

В
0:2
В
0:1
В
3:1
В
5:0
В
1:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
1:3
В
2:2
В
2:2
В
1:1
В
3:0
В
1:0
КЛ
0:2
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
0:1
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
КФЛ(3
1:4
КФЛ(3
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:3
КЛ
1:1
КЛ
0:1
В
4:2
В
1:1
В
2:1
КЛ
3:0
В
1:2
В
2:0
КЛ
3:0
В
3:3
В
1:0
КЛ
0:3
В
0:0
В
2:0

Голы

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.7
1.42

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.04
1.15

Среднее время на гол

86
78

Всего голов

59
57

Голов в среднем за матч

1.34
1.3

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

67
69

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.38
Ветели Йоона 5 0.31
Саволайнен Саку 3 0.19
Туоминен Яссе 2 0.13
Сааринен Сет 2 0.13
Антви Клинтон 1 0.06
Биспо Габриэл 1 0.06
Попович Антон 1 0.06
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 3 0.21
Аланко Саму 2 0.14
Михаэль Петер 2 0.14
Роберто Савио 2 0.14
Mikko Pitkaenen 1 0.07
Энгстрем Йеспер 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биспо Габриэл 6 0
Коллинс Шичендже 6 0
Попович Антон 4 0
Сиссе Ибраим 2 1
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 4 0
Менса Баба 4 0
Роберто Савио 2 1
Prosper Ahiabu 3 0
Mikko Pitkaenen 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Samuel Lindeman 2 0
Roni Hudd 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Михаэль Петер 1 0

Результаты матчей

КуПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
КуПС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ВПС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

11
5
КуПС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
ВПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
2
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
55%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
3
14%
4
33%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
7
33%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
4
40%
4
25%
61-75
1
10%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0
ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2
СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2

Результаты матчей

КуПС
ВПС

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

КуПС
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
5
3
6
1.5
2
5
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
6
8
7
9
1.5
3
11
2
14
2.5
1
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 14 9 4 1 18 - 8 31
2.
КуПС
 16 10 1 5 21 - 10 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 12 5 3 4 18 - 18 18
7.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
8.
Ильвес
 14 3 7 4 14 - 14 16
9.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
10.
ВПС
 14 3 3 8 10 - 18 12
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
8.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
ВПС
 7 1 1 5 5 - 12 4
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • 56'
    Samuel Lindeman получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Роберто Савио получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Аланко Саму уходит с поля. Роберто Савио выходит вместо него
  • 19'
    Mikko Pitkaenen получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    УДАЛЕНИЕ! - Ибраим Сиссе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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