Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1' Красная карточкаСиссе Ибраим
19' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
28' Желтая карточкаРоберто Савио
56' Желтая карточкаSamuel Lindeman
0:1
61' ГолРоберто Савио
90'+5
Ход матча
1'
19'
28'
56'
61'
0:1
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Roni HuddПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аланко СамуНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
КуПС
ВПС
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.3%
33.3%
7.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
44 матча
50%
22.7%
27.3%
22 победы 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
16 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.7
1.42
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.04
1.15
Среднее время на гол
86
78
Всего голов
59
57
Голов в среднем за матч
1.34
1.3
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
67
69
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.38
|Ветели Йоона
|5
|0.31
|Саволайнен Саку
|3
|0.19
|Туоминен Яссе
|2
|0.13
|Сааринен Сет
|2
|0.13
|Антви Клинтон
|1
|0.06
|Биспо Габриэл
|1
|0.06
|Попович Антон
|1
|0.06
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|3
|0.21
|Аланко Саму
|2
|0.14
|Михаэль Петер
|2
|0.14
|Роберто Савио
|2
|0.14
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.07
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Коллинс Шичендже
|6
|0
|Попович Антон
|4
|0
|Сиссе Ибраим
|2
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Mikko Pitkaenen
|2
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
КуПС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ВПС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
11
5
КуПС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
ВПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
2
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
55%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
3
14%
4
33%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
7
33%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
4
40%
4
25%
61-75
1
10%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0
ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2
СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2
Результаты матчей
КуПС
ВПС
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
КуПС
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
25
36
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
68
79
311
214
113
115
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4