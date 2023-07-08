Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
1:0
Перерыв
Ход матча
25'
1:0
14
Terry
Yegbe
23
Nooa
Laine
11
Мурило
27
Ebuka
Samson
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nooa LaineПолузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
-
27 Ebuka SamsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
10 Diego RojasНападающий
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
17 Lauri Laine
-
26 Dario Naamo
-
39 Asla Peltola
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Хонка
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.63
Среднее время на гол
75
144
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.22
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
95
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|0.5
|Стренг Джеремайя
|5
|0.36
|Ebuka Samson
|2
|0.14
|Данвуди Джейк
|1
|0.07
|Diego Rojas
|1
|0.07
|Kingsley Ofori
|1
|0.07
|Мурило
|0
|0
|Valentin Gasc
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|4
|0.25
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.19
|Коскинен Отсо
|2
|0.13
|Алегрия Хуан
|1
|0.06
|Mateo Ortiz
|1
|0.06
|Коски Вилле
|1
|0.06
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.06
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|6
|0
|Jaime Moreno II
|2
|1
|Данвуди Джейк
|3
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Terry Yegbe
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ovie Ejeheri
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Mateo Ortiz
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Florian Krebs2
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Elias Aijala
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Хонка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
2
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
8
7
СЯК Сейнайоки
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Хонка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
31%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2
Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1
Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Хонка
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
87
67
312
112
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|2
|4
|21 - 9
|32
|2.
|1:0
|14
|9
|4
|1
|18 - 8
|31
|3.
|16
|7
|7
|2
|24 - 12
|28
|4.
|14
|7
|3
|4
|23 - 19
|24
|5.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|6.
|2:2
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|7.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|8.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|9.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|10.
|2:2
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|11.
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|12.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|10 - 5
|16
|4.
|2:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|2:2
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 1
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|9.
|2:2
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|2:2
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4