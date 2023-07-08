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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
1:0
Конец матча
Хонка
0'
1:0
25' Гол
Стренг Джеремайя
50' Желтая карточка
Ebuka Samson
78' Желтая карточка
Ovie Ejeheri
90'+4
1
Ovie
Ejeheri
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
23
Nooa
Laine
11
Мурило
27
Ebuka
Samson
29
Стренг
Джеремайя
1
Рудаков
Максим
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
47
Elias
Aijala
88
Коскинен
Отсо
24
Банахене
Насиру
13
Ерёменко
Роман
7
Бук
Клесио
9
Алегрия
Хуан
10
Кауфманн
Лукас
СЯК Сейнайоки
Хонка

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Хонка

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

В
0:0
В
0:0
В
3:2
В
5:1
В
3:2
В
0:1
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:2
В
0:1
В
3:1
В
2:0
К
1:2
К
1:1
В
1:1
В
2:1
В
0:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.63

Среднее время на гол

75
144

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.22
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
95

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 7 (1) 0.5
Стренг Джеремайя 5 0.36
Ebuka Samson 2 0.14
Данвуди Джейк 1 0.07
Diego Rojas 1 0.07
Kingsley Ofori 1 0.07
Мурило 0 0
Valentin Gasc 0 0
Terry Yegbe 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 4 0.25
Янсен Кевин 3 (1) 0.19
Коскинен Отсо 2 0.13
Алегрия Хуан 1 0.06
Mateo Ortiz 1 0.06
Коски Вилле 1 0.06
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.06
Ерёменко Роман 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 6 0
Jaime Moreno II 2 1
Данвуди Джейк 3 0
Kingsley Ofori 3 0
Valentin Gasc 3 0
Diego Rojas 1 1
Тикканен Вилле 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Terry Yegbe 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Mateo Ortiz 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Florian Krebs2 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Elias Aijala 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Хонка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
2
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Хонка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

8
7
СЯК Сейнайоки
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Хонка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
29%
29%
2
15%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2
Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1
Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Хонка

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
3
1.5
1
7
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
8
6
8
1.5
3
13
1
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 14 9 4 1 18 - 8 31
2.
КуПС
 16 10 1 5 21 - 10 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 12 5 3 4 18 - 18 18
7.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
8.
Ильвес
 14 3 7 4 14 - 14 16
9.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
10.
ВПС
 14 3 3 8 10 - 18 12
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
8.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
ВПС
 7 1 1 5 5 - 12 4
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • 73'
    Кауфманн Лукас уходит с поля. Dario Naamo выходит вместо него
  • 73'
    Elias Aijala уходит с поля. Lauri Laine выходит вместо него
  • 70'
    Nooa Laine уходит с поля. Diego Rojas выходит вместо него
  • 55'
    Ebuka Samson уходит с поля. Tuomas Kaukua выходит вместо него
  • 50'
    Ebuka Samson получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Murilo сделал результативную передачу.
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