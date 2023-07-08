Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
2:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолФорселль Петтери
6' Желтая карточкаStavros Zarokostas
1:1
16' ГолStavros Zarokostas
1:2
25' ГолValentin Purosalo
30' Желтая карточкаПурме Тино
32' Желтая карточкаФриберг Никлас
2:2
40' ГолStavros Zarokostas
90'+4
Ход матча
3'
0:1
16'
25'
30'
32'
40'
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
16
Юрю
Томми
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Хака
Интер Турку
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
26 матчей
23.1%
11.5%
65.4%
6 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.73
1.82
Среднее время на гол
51
49
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Тотал матчей
2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.33
|Магута Райан
|2
|0.13
|Stavros Zarokostas
|2
|0.13
|Fallou Ndiaye
|2
|0.13
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.07
|Роджерсон Логан
|1
|0.07
|Фриберг Никлас
|1
|0.07
|Сийра Тууре
|1
|0.07
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.07
|Пурме Тино
|1
|0.07
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.5
|Юрю Томми
|3
|0.25
|Ойяла Матиас
|2
|0.17
|Алмен Микаэль
|2
|0.17
|Форселль Петтери
|1
|0.08
|Ярвинен Ииро
|1
|0.08
|Тамминен Матиас
|1
|0.08
|Нурми Ноа
|1
|0.08
|Valentin Purosalo
|1
|0.08
|Ставицки Тимо
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Stavros Zarokostas
|4
|0
|Магута Райан
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Нурми Ноа
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Арсьеро Родриго
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Bismark Ampofo
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
6
Хака
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Интер Турку
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
0
Волевые поражения
2
10
Хака
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Интер Турку
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
1
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
4
31%
3
38%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
16
3
10 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
4
24%
4
22%
1-15
3
18%
5
28%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
27
18
18 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
19%
1
6%
1-15
9
33%
3
17%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
2
7%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1
КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0
Интер Турку
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1
Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5
Результаты матчей
Хака
Интер Турку
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:2
3 раза 43%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хака
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
16
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
111
510
66
114
111
114
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Мариехамн
|De
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Мариехамн
|Лахти Тими
|1 4