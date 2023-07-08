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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:2
Конец матча
Интер Турку
0'
0:1
3' Гол
Форселль Петтери
6' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
1:1
16' Гол
Stavros Zarokostas
1:2
25' Гол
Valentin Purosalo
30' Желтая карточка
Пурме Тино
32' Желтая карточка
Фриберг Никлас
2:2
40' Гол
Stavros Zarokostas
90'+4
12
Хакала
Аату
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
8
Сийра
Тууре
15
Пурме
Тино
17
Лайне
Янне-Пекка
11
Роджерсон
Логан
13
Фофана
Тиемоко
10
Stavros
Zarokostas
13
Хуухтанен
Ээту
30
Valentin
Purosalo
25
Арсьеро
Родриго
4
Алмен
Микаэль
16
Юрю
Томми
8
Ойяла
Матиас
5
Нурми
Ноа
2
Jussi
Niska
24
Ставицки
Тимо
11
Сейдиу
Арлинд
10
Форселль
Петтери
Хака
Интер Турку

История личных встреч

Хака
Интер Турку

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

26 матчей

23.1%
11.5%
65.4%
6 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед

История матчей

В
3:0
ТМК
1:1
В
0:1
В
3:2
В
0:2
В
1:0
В
2:1
К
1:0
В
2:0
В
0:2
В
1:2
В
1:2
В
0:2
В
4:1
КЛ
2:0
В
1:1
В
2:0
В
6:1
КЛ
0:1
В
1:0
В
1:3
В
2:2
В
0:2
В
0:4
В
1:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.73
1.82

Среднее время на гол

51
49

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.33
Магута Райан 2 0.13
Stavros Zarokostas 2 0.13
Fallou Ndiaye 2 0.13
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.07
Роджерсон Логан 1 0.07
Фриберг Никлас 1 0.07
Сийра Тууре 1 0.07
Аувинен Ээро-Матти 1 0.07
Пурме Тино 1 0.07
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.5
Юрю Томми 3 0.25
Ойяла Матиас 2 0.17
Алмен Микаэль 2 0.17
Форселль Петтери 1 0.08
Ярвинен Ииро 1 0.08
Тамминен Матиас 1 0.08
Нурми Ноа 1 0.08
Valentin Purosalo 1 0.08
Ставицки Тимо 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 5 0
Фриберг Никлас 4 0
Stavros Zarokostas 4 0
Магута Райан 4 0
Сийра Тууре 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Haymenn Bah-Traore 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Херберт Антони 2 0
Тайнио Теему 1 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Пурме Тино 1 0
Oliver Whyte 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 3 0
Юрю Томми 3 0
Нурми Ноа 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Форселль Петтери 2 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Jussi Niska 1 0
Bismark Ampofo 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
6
Хака
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Интер Турку
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
0

Волевые поражения

2
10
Хака
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Интер Турку
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
1

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
4
31%
3
38%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

16
3
10 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
4
24%
4
22%
1-15
3
18%
5
28%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

27
18
18 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
19%
1
6%
1-15
9
33%
3
17%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
2
7%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1
КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0
Интер Турку
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1
Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5

Результаты матчей

Хака
Интер Турку

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:2
3 раза 43%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хака
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
1
5
10
1.5
6
6
1
14
2.5
1
11
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 14 9 4 1 18 - 8 31
2.
КуПС
 16 10 1 5 21 - 10 31
3.
ХИК
 16 7 7 2 24 - 12 28
4.
Оулу
 14 7 3 4 23 - 19 24
5.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
6.
Интер Турку
 12 5 3 4 18 - 18 18
7.
КТП
 15 4 5 6 12 - 16 17
8.
Ильвес
 14 3 7 4 14 - 14 16
9.
Лахти
 13 3 4 6 12 - 19 13
10.
ВПС
 14 3 3 8 10 - 18 12
11.
Хака
 15 2 6 7 17 - 27 12
12.
Мариехамн
 13 2 4 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 14 - 3 17
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
6.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
7.
Оулу
 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Ильвес
 7 2 4 1 9 - 8 10
9.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
10.
ВПС
 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Мариехамн
 7 1 3 3 5 - 9 6
12.
Лахти
 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 1 1 11 - 4 16
2.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 8 - 1 12
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Ильвес
 7 1 3 3 5 - 6 6
8.
КТП
 7 1 2 4 4 - 8 5
9.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
11.
ВПС
 7 1 1 5 5 - 12 4
12.
Хака
 8 1 0 7 4 - 16 3
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 10
Оулу Коффей Эшли 9 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Мариехамн De 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Мариехамн Лахти Тими 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Роджерсон Логан сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Stavros Zarokostas бьет в цель!
  • 32'
    Фриберг Никлас получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Tino Purme получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Ставицки Тимо уходит с поля. Darren Smith выходит вместо него
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