Тур: 13.
2:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаRobin Sundgren
1:0
42' ПенальтиЭнглунд Лео
63' Желтая карточкаВолтерс Ник
2:0
63' ПенальтиЭнглунд Лео
77' Желтая карточкаAnton Ekeroth
82' Желтая карточкаIu Ranera
90' Желтая карточкаOskar Lindberg
90' Желтая карточкаAntonio Yakoub
90'+6
Ход матча
35'
42'
1:0
63'
63'
2:0
77'
82'
90'
90'
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Leo Lif
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Гефле
Сирианска Эскильстуна
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|6 (2)
|0.46
|Эдквист Адриан
|2
|0.15
|Лундин Антон
|2
|0.15
|Antonio Yakoub
|2
|0.15
|Рафаэль Йорк
|1
|0.08
|Лундин Оскар
|1
|0.08
|Constantino Capotondi
|1
|0.08
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.15
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.08
|Armin Culum
|1
|0.08
|Модиг Йеспер
|1
|0.08
|Якубу Алию
|1
|0.08
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.08
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|4
|0
|Лундин Оскар
|4
|0
|Antonio Yakoub
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Oskar Lindberg
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
2
Гефле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
2
3
Гефле
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сирианска Эскильстуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
40%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
26%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
4
22%
31-45
4
21%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3
Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3
Результаты матчей
Гефле
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гефле
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
310
211
211
112
112
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|7 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5