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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 13.
Гефле
2:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
35' Желтая карточка
Robin Sundgren
1:0
42' Пенальти
Энглунд Лео
63' Желтая карточка
Волтерс Ник
2:0
63' Пенальти
Энглунд Лео
77' Желтая карточка
Anton Ekeroth
82' Желтая карточка
Iu Ranera
90' Желтая карточка
Oskar Lindberg
90' Желтая карточка
Antonio Yakoub
90'+6
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
6
Лундин
Оскар
24
Рафаэль
Йорк
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
18
Constantino
Capotondi
1
Волтерс
Ник
2
Robin
Sundgren
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
17
Anton
Ekeroth
4
Модиг
Йеспер
43
Худу
Абдул
Халик
13
Якубу
Алию
10
Паломино
Марсело
23
Armin
Culum
20
Emmanuel
Duah
Гефле
3-4-3
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1

История личных встреч

Гефле
Сирианска Эскильстуна

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
С
2:2
С
1:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 6 (2) 0.46
Эдквист Адриан 2 0.15
Лундин Антон 2 0.15
Antonio Yakoub 2 0.15
Рафаэль Йорк 1 0.08
Лундин Оскар 1 0.08
Constantino Capotondi 1 0.08
Аспгрен Кристоффер 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.15
Карлссон Аджей Симон 1 0.08
Armin Culum 1 0.08
Модиг Йеспер 1 0.08
Якубу Алию 1 0.08
Паломино Марсело 1 (1) 0.08
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 4 0
Лундин Оскар 4 0
Antonio Yakoub 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Kevin Persson 1 0
Iu Ranera 1 0
Nils Eriksson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Robin Sundgren 4 0
Мааруф Самир 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Oskar Lindberg 3 0
Сульич Али 2 0
Волтерс Ник 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Якубу Алию 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Гефле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
2
Гефле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
3
Гефле
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сирианска Эскильстуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
40%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Пропущено

19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
26%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
4
22%
31-45
4
21%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
2
11%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3
Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3

Результаты матчей

Гефле
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гефле
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
3
10
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
3.
ГАИС
 12 7 2 3 20 - 8 23
4.
Эстер
 14 7 2 5 28 - 21 23
5.
Йёнчёпинг
 13 5 6 2 27 - 21 21
6.
Ландскруна
 13 5 3 5 14 - 16 18
7.
Браге
 12 5 2 5 13 - 17 17
8.
Гефле
 13 5 2 6 16 - 19 17
9.
Треллеборг
 12 5 1 6 18 - 21 16
10.
Эстерсунд
 12 4 4 4 16 - 14 16
11.
Сундсвалль
 14 5 1 8 18 - 29 16
12.
Эргрюте
 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Эребру
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 5 6 8 - 17 11
15.
Хельсинборг
 12 2 4 6 8 - 12 10
16.
Сковде АИК
 12 1 3 8 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 8 14
3.
Браге
 6 4 1 1 9 - 5 13
4.
Йёнчёпинг
 7 4 1 2 15 - 10 13
5.
Гефле
 7 4 1 2 12 - 10 13
6.
ГАИС
 6 4 0 2 11 - 3 12
7.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
8.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
9.
Эребру
 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
11.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
12.
Эстерсунд
 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 10 - 17 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 3 2 3 - 4 6
15.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
2.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Эстер
 8 4 2 2 17 - 14 14
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 6 3 0 3 8 - 12 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 6 1 5 0 12 - 11 8
8.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Эргрюте
 6 1 2 3 3 - 6 5
10.
Сирианска Эскильстуна
 7 1 2 4 5 - 13 5
11.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
12.
Ландскруна
 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Треллеборг
 6 1 1 4 8 - 14 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Эребру
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Сковде АИК
 7 0 1 6 2 - 15 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 10 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 8 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Энглунд Лео из команды Гефле забивает с точки!
    • 35'
      Robin Sundgren получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гефле 2:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

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