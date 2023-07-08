Тур: 14. Стадион: Гримста.
1:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаОльссон Себастьян
1:0
12' ПенальтиПеттерссон Оскар
59' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
1:1
82' ГолМартенссон Йохан
1:2
84' ГолЛинделль Эрик
90' Желтая карточкаМёрфельт Альбин
90' Желтая карточкаЛинделль Эрик
90'+8
Ход матча
12'
1:0
59'
82'
84'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Корач СеидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Броммапойкарна
Дегерфорс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|5 (2)
|0.36
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.21
|Васич Никола
|2
|0.14
|Marijan Cosic
|2
|0.14
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.07
|Alexander Jensen
|1
|0.07
|Richie Omorowa
|1
|0.07
|Акерманн Кевин
|1
|0.07
|Кроон Самуэль
|1
|0.07
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|3 (1)
|0.2
|Вукоевич Диян
|3
|0.2
|Эрквист Расмус
|3
|0.2
|Гравиус Христос
|1
|0.07
|Бузаине Элиас
|1
|0.07
|Мартенссон Йохан
|1
|0.07
|Линделль Эрик
|1
|0.07
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.07
|Павлович Дамьян
|1
|0.07
|Салмон Джастин
|1
|0.07
|Гранат Густав
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Акерманн Кевин
|2
|0
|Amadeus Soegaard
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корач Сеид
|4
|0
|Гравиус Христос
|2
|1
|Эрквист Расмус
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Кампос Диего
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Дегерфорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
3
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Дегерфорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
8
11
Броммапойкарна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Дегерфорс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
7
5
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
3
43%
0
0%
1-15
3
43%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
25
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
11%
5
20%
1-15
2
22%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
22%
6
24%
61-75
4
44%
1
4%
76-90
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
18%
2
12%
1-15
4
24%
5
29%
29%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Пропущено
20
36
9 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
3
15%
6
17%
1-15
4
20%
6
17%
16-30
2
10%
9
25%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
3
15%
7
19%
61-75
5
25%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Дегерфорс
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
59
510
113
114
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|8 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|АИК
|Хуссейн Билаль
|5
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3