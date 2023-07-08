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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 14. Стадион: .
Броммапойкарна
1:2
Конец матча
Дегерфорс
0'
3' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
1:0
12' Пенальти
Петтерссон Оскар
59' Желтая карточка
Amadeus Soegaard
1:1
82' Гол
Мартенссон Йохан
1:2
84' Гол
Линделль Эрик
90' Желтая карточка
Мёрфельт Альбин
90' Желтая карточка
Линделль Эрик
90'+8
20
Filip
Sidklev
24
Акерманн
Кевин
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
26
Чалышир
Андре
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
17
Alexander
Jensen
18
Йоханссон
Александр
II
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
7
Петтерссон
Оскар
1
Россбах
Сондре
6
Валлин
Оскар
29
Бергквист
Дуг
7
Ольссон
Себастьян
II
2
Гранат
Густав
5
Гайаю
Джозеф-Клод
47
Павлович
Дамьян
11
Гравиус
Христос
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Pashang
Abdulla
21
Гваргис
Питер
Броммапойкарна
3-4-3
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Дегерфорс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
3:2
С
1:0
К
1:4
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
1:0
С
3:3
С
1:0
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 5 (2) 0.36
Фрицсон Людвиг 3 0.21
Васич Никола 2 0.14
Marijan Cosic 2 0.14
Сёдерстрём Тим 1 0.07
Alexander Jensen 1 0.07
Richie Omorowa 1 0.07
Акерманн Кевин 1 0.07
Кроон Самуэль 1 0.07
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 3 (1) 0.2
Вукоевич Диян 3 0.2
Эрквист Расмус 3 0.2
Гравиус Христос 1 0.07
Бузаине Элиас 1 0.07
Мартенссон Йохан 1 0.07
Линделль Эрик 1 0.07
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.07
Павлович Дамьян 1 0.07
Салмон Джастин 1 0.07
Гранат Густав 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Richie Omorowa 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Samuel Holm 2 0
Акерманн Кевин 2 0
Amadeus Soegaard 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Alexander Jensen 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корач Сеид 4 0
Гравиус Христос 2 1
Эрквист Расмус 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Ольссон Себастьян II 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Шауш Абделькарим Маммар 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Кампос Диего 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Линдгрен Густав 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Дегерфорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
3
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Дегерфорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

8
11
Броммапойкарна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Дегерфорс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
3
43%
0
0%
1-15
3
43%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
25
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
11%
5
20%
1-15
2
22%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
22%
6
24%
61-75
4
44%
1
4%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
18%
2
12%
1-15
4
24%
5
29%
29%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
3
15%
6
17%
1-15
4
20%
6
17%
16-30
2
10%
9
25%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
3
15%
7
19%
61-75
5
25%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Дегерфорс

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
9
1.5
5
10
1
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 13 11 1 1 34 - 10 34
2.
Эльфсборг
 13 10 2 1 30 - 10 32
3.
Хеккен
 15 10 2 3 38 - 16 32
4.
Юргорден
 15 8 3 4 23 - 18 27
5.
Кальмар
 13 6 4 3 18 - 14 22
6.
Хальмстад
 13 6 2 5 13 - 17 20
7.
ИФК Норрчепинг
 13 5 4 4 20 - 17 19
8.
Броммапойкарна
 14 6 1 7 17 - 20 19
9.
Мьельбю
 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Хаммарбю
 14 4 4 6 17 - 23 16
11.
Вернаму
 14 5 0 9 13 - 18 15
12.
Сириус
 13 3 5 5 15 - 21 14
13.
Дегерфорс
 15 4 2 9 16 - 37 14
14.
АИК
 14 2 4 8 12 - 19 10
15.
Гётеборг
 13 1 5 7 11 - 16 8
16.
Варберг БоИС
 13 0 5 8 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Мальмё
 7 6 1 0 21 - 5 19
3.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 19 - 4 16
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Хальмстад
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Дегерфорс
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Мьельбю
 7 2 3 2 8 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Броммапойкарна
 7 2 1 4 7 - 9 7
13.
Вернаму
 7 2 0 5 6 - 9 6
14.
АИК
 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Хеккен
 8 4 2 2 14 - 8 14
4.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 9 9
8.
Кальмар
 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
10.
Сириус
 7 1 4 2 6 - 11 7
11.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
АИК
 7 1 1 5 5 - 9 4
13.
Дегерфорс
 7 1 0 6 5 - 25 3
14.
Гётеборг
 7 0 3 4 3 - 11 3
15.
Хаммарбю
 8 0 3 5 6 - 16 3
16.
Варберг БоИС
 6 0 2 4 5 - 12 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10
Мальмё Нанаси Себастьян 8 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
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