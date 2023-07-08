Тур: 13. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Хагенес Кристоффер
Ход матча
64'
73'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
14 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
-
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Викинг
Хёугесунн
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.7%
47.4%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед
37 матчей
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.22
Среднее время на гол
61
73
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.72
0.84
Среднее время на гол
52
106
Всего голов
59
38
Голов в среднем за матч
1.59
1.03
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
56
87
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|7 (4)
|0.54
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.38
|Свеннсен Сандер
|4
|0.31
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.23
|Д'Агостино Николас
|2
|0.15
|Танген Харальд
|2
|0.15
|Язбек Патрик
|1
|0.08
|Паттинама Шейн
|1
|0.08
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.08
|Сандберг Никлас
|1
|0.08
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.08
|Брекало Давид
|1
|0.08
|Стенснесс Джанни
|1
|0.08
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжи Билал
|3
|0.23
|Sorry Diarra
|3 (1)
|0.23
|Теркильдсен Петер
|1
|0.08
|Санде Мадс
|1
|0.08
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.08
|Лейте Бруно
|1
|0.08
|Oscar Krusnell
|1
|0.08
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Трипич Златко
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Язбек Патрик
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
1
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
8
Викинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хёугесунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
19
3
2 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
1
33%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90
Забито
28
12
5 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
11%
1
8%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
1
4%
3
25%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
7
25%
2
17%
61-75
11
39%
2
17%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
1
6%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
8
38%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3
Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1
Результаты матчей
Викинг
Хёугесунн
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Викинг
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
84
48
57
210
111
111
111
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|9 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4