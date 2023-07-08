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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Викинг
2:0
Конец матча
Хёугесунн

Ход матча

46'
Язбек Патрик
Хауген Херман
 
64'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Трипич Златко)
1:0
64'
Д'Агостино Николас
Танген Харальд
 
64'
Сандберг Никлас
Свеннсен Сандер
 
67'
 
Oluwasegun Samuel Otusanya
Самуэльсен Мартин
70'
Бьёрсхоль Сондре
Де Ланлай Янн-Эрик
 
73'
Трипич Златко
(Д'Агостино Николас)
2:0
75'
 
Sander Innvaer
Паязити Адрион
89'
Edvin Austboe
Сальвесен Ларс-Йорген
 
90'
 
Troy Nyhammer
Лейте Бруно
90'
 
Mikkel Hope
Oscar Krusnell

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Oscar
Krusnell
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
26
Лейте
Бруно
10
Паязити
Адрион
14
Самуэльсен
Мартин
Викинг
4-3-3
Хёугесунн
4-1-4-1

История личных встреч

Викинг
Хёугесунн

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
47.4%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

37 матчей

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.8%
21.6%
40.6%
14 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
1:1
Т
4:2
Т
5:1
ТМК
1:0
Т
1:1
Т
4:2
ТМК
4:0
Т
0:1
Т
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
1:1
ТМК
2:2
Т
4:1
Т
3:2
ТМК
1:4
Т
0:1
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:2
ТМС
0:2
Т
1:1
КН
2:3
Т
2:0
Т
4:0
Т
1:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.22

Среднее время на гол

61
73

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.72
0.84

Среднее время на гол

52
106

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

1.59
1.03

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

56
87

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 7 (4) 0.54
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.38
Свеннсен Сандер 4 0.31
Бьёрсхоль Сондре 3 0.23
Д'Агостино Николас 2 0.15
Танген Харальд 2 0.15
Язбек Патрик 1 0.08
Паттинама Шейн 1 0.08
Бьярнасон Биркир 1 0.08
Сандберг Никлас 1 0.08
Лёкберг Кристоффер 1 0.08
Брекало Давид 1 0.08
Стенснесс Джанни 1 0.08
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Билал 3 0.23
Sorry Diarra 3 (1) 0.23
Теркильдсен Петер 1 0.08
Санде Мадс 1 0.08
Самуэльсен Мартин 1 0.08
Лейте Бруно 1 0.08
Oscar Krusnell 1 0.08
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Трипич Златко 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Язбек Патрик 3 0
Диоп Джибрил 3 0
Д'Агостино Николас 2 0
Брекало Давид 2 0
Сольбаккен Маркус 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0

Результаты матчей

Викинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
1
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

8
8
Викинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хёугесунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

12
9

Голы по времени матча

Забито

19
3
2 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
1
33%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
50%
3
33%
76-90

Забито

28
12
5 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
11%
1
8%
1-15
1
4%
3
25%
16-30
1
4%
3
25%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
7
25%
2
17%
61-75
11
39%
2
17%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
1
6%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
8
38%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3
Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1

Результаты матчей

Викинг
Хёугесунн

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Викинг
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
2
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
8
4
1.5
4
8
5
7
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 34 - 13 32
2.
Тромсё
 12 8 2 2 17 - 11 26
3.
Викинг
 13 8 2 3 30 - 21 26
4.
Бранн
 13 7 3 3 26 - 16 24
5.
Сарпсборг-08
 12 6 3 3 21 - 12 21
6.
Молде
 13 6 2 5 27 - 18 20
7.
Лиллестрём
 11 5 2 4 18 - 17 17
8.
Стрёмсгодсет
 12 5 2 5 14 - 14 17
9.
Одд
 13 4 4 5 10 - 13 16
10.
Стабек
 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Хёугесунн
 13 4 3 6 12 - 19 15
12.
Русенборг
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Волеренга
 11 3 1 7 15 - 19 10
14.
Хам-Кам
 13 3 1 9 13 - 30 10
15.
Саннефьёрд
 11 2 3 6 13 - 21 9
16.
Олесунн
 13 2 1 10 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 5 2 0 21 - 7 17
2.
Бранн
 7 5 2 0 17 - 6 17
3.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
4.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Стабек
 7 3 3 1 9 - 5 12
6.
Хёугесунн
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Сарпсборг-08
 6 3 1 2 12 - 8 10
8.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
9.
Хам-Кам
 7 3 1 3 7 - 8 10
10.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
12.
Лиллестрём
 6 3 0 3 11 - 10 9
13.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
14.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
15.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Волеренга
 6 1 0 5 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тромсё
 6 5 1 0 9 - 4 16
2.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Викинг
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Стрёмсгодсет
 7 2 2 3 9 - 11 8
7.
Одд
 8 2 2 4 6 - 11 8
8.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Молде
 7 2 1 4 12 - 12 7
11.
Хёугесунн
 7 1 1 5 2 - 11 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Саннефьёрд
 7 0 2 5 4 - 18 2
15.
Олесунн
 6 0 0 6 2 - 14 0
16.
Хам-Кам
 6 0 0 6 6 - 22 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 9 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Весь список
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