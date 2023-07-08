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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Эстудиантес Ла Плата
0:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
18' Желтая карточка
Gaston Benedetti
28' Желтая карточка
Авилес Томас
81' Желтая карточка
Сигали Леонардо
83' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
83' Желтая карточка
Мура Факундо
90' Желтая карточка
Ариас Габриэль
90'+7
21
Андухар
Марьяно
18
Juan
Guasone
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
29
Leonardo
Godoy
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Nicolas
Palavecino
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
21
Ариас
Габриэль
6
Авилес
Томас
30
Сигали
Леонардо
35
Santiago
Quiros
34
Мура
Факундо
5
Juan
Ignacio
Nardoni
11
Jonathan
David
Gomez
33
Gonzalo
Piovi
23
Nicolas
Oroz
39
Emiliano
Saliadarre
37
Baltasar
Rodriguez
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

28 матчей

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

7.1%
53.6%
39.3%
2 победы 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КДМЭП
1:1
С
1:2
КДЛС
0:0
КДЛС
1:1
С
1:0
С
1:2
П
2:1
П
0:0
ТМК
4:2
П
2:1
П
1:1
П
0:4
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПАК
1:2

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.19
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
0.94

Среднее время на гол

83
96

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.14
0.89

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

78
100

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.25
Аскасибар Сантьяго 4 0.17
Рольхейсер Бенхамин 3 0.13
Jorge Rodriguez I 2 0.08
Годой Матиас 2 0.08
Gaston Benedetti 2 0.08
Лолло Лусиано 2 0.08
Leonardo Godoy 1 0.04
Соса Хосе 1 0.04
Zaid Abner Romero 1 0.04
Каррильо Гидо 1 0.04
Mauro Menzdez 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Сукуи Фернандо 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Axel Atum 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ауче Габриэль 6 0.25
Matias Rojas II 6 (2) 0.25
Ромеро Максимильяно 4 0.17
Gonzalo Piovi 3 (1) 0.13
Мура Факундо 2 0.08
Морено Анибал 2 0.08
Nicolas Oroz 2 0.08
Моралес Максимильяно 1 0.04
Пильюд Иван 1 0.04
Nicolas Reniero 1 0.04
Gabriel Rojas1 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Jonathan David Gomez 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Jose Gomez I 0 0
Catriel Cabellos 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 6 0
Аскасибар Сантьяго 6 0
Gaston Benedetti 5 0
Santiago Nunez 5 0
Leonardo Godoy 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Годой Матиас 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Zaid Abner Romero 2 0
Соса Хосе 1 0
Боселли Мауро 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Juan Guasone 1 0
Eros Mancuso 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 4 1
Сигали Леонардо 5 0
Мура Факундо 5 0
Juan Ignacio Nardoni 3 1
Герреро Паоло 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Gonzalo Piovi 4 0
Морено Анибал 4 0
Gabriel Rojas1 2 1
Инсуа Эмилиано 3 0
Matias Rojas II 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Авилес Томас 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Ариас Габриэль 2 0
Nicolas Oroz 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Jose Gomez I 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Catriel Cabellos 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
5
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

9
13
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

13
18

Голы по времени матча

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Забито

28
31
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
5
18%
3
10%
1-15
4
14%
7
23%
16-30
5
18%
6
19%
31-45
7
25%
5
16%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
6
21%
4
13%
76-90

Пропущено

18
31
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
1
6%
6
19%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
6
33%
4
13%
31-45
3
17%
5
16%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
3
17%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1
Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
9
1.5
6
6
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
9
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
18
6
6
18
1.5
9
15
2
22
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 23 17 2 4 42 - 15 53
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 23 11 9 3 22 - 9 42
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
14.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
15.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Сармьенто
 23 7 7 9 22 - 21 28
18.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
19.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
20.
Институто Кордоба
 23 6 8 9 18 - 29 26
21.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
3.
Сан-Лоренсо
 12 8 4 0 12 - 0 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
11.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
14.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
20.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
21.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
22.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 21 - 10 23
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
18.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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