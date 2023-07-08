Тур: 24.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаGaston Benedetti
28' Желтая карточкаАвилес Томас
81' Желтая карточкаСигали Леонардо
83' Желтая карточкаСукуи Фернандо
83' Желтая карточкаМура Факундо
90' Желтая карточкаАриас Габриэль
90'+7
Ход матча
18'
28'
81'
83'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Juan
Guasone
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Годой МатиасНападающий
-
14 Eros Mancuso
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
28 Tomas Perez
-
-
38 Tobias Rubio
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
28 матчей
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
7.1%
53.6%
39.3%
2 победы 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.19
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
0.94
Среднее время на гол
83
96
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.14
0.89
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
78
100
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.25
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0.17
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0.13
|Jorge Rodriguez I
|2
|0.08
|Годой Матиас
|2
|0.08
|Gaston Benedetti
|2
|0.08
|Лолло Лусиано
|2
|0.08
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Соса Хосе
|1
|0.04
|Zaid Abner Romero
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1
|0.04
|Mauro Menzdez
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ауче Габриэль
|6
|0.25
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.25
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.17
|Gonzalo Piovi
|3 (1)
|0.13
|Мура Факундо
|2
|0.08
|Морено Анибал
|2
|0.08
|Nicolas Oroz
|2
|0.08
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Пильюд Иван
|1
|0.04
|Nicolas Reniero
|1
|0.04
|Gabriel Rojas1
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Jonathan David Gomez
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Jose Gomez I
|0
|0
|Catriel Cabellos
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|6
|0
|Аскасибар Сантьяго
|6
|0
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Santiago Nunez
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|4
|1
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Мура Факундо
|5
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|1
|Герреро Паоло
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Авилес Томас
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Ариас Габриэль
|2
|0
|Nicolas Oroz
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Jose Gomez I
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
5
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
9
13
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
13
18
Голы по времени матча
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
11%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Забито
28
31
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
5
18%
3
10%
1-15
4
14%
7
23%
16-30
5
18%
6
19%
31-45
7
25%
5
16%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
6
21%
4
13%
76-90
Пропущено
18
31
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
1
6%
6
19%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
6
33%
4
13%
31-45
3
17%
5
16%
46-60
4
22%
5
16%
61-75
3
17%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1
Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
49
66
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
186
618
915
222
321
123
123
123
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|9