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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 24.
Сан-Лоренсо
0:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
33' Желтая карточка
Cristian Nahuel Barrios
38' Желтая карточка
Francisco Perruzzi
42' Желтая карточка
Перес Энцо
45' Желтая карточка
Бельтран Лукас
45' Желтая карточка
Баталья Аугусто
59' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
70' Вторая желтая карточка
Cristian Nahuel Barrios
90'+6
13
Баталья
Аугусто
35
Gonzalo
Lujan
Melli
3
Карлос
Санчес
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
5
Jalil
Elias
50
Francisco
Perruzzi
21
Malcom
Braida
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Альендро
Родриго
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
18
Бельтран
Лукас
Сан-Лоренсо
3-4-3
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Ривер Плейт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

36 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
12 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
6 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
3:1
ЛП
1:2
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
2:1
П
2:1
ТМК
3:2
П
1:0
РС
0:1
РС
1:0
П
1:3
П
0:1
П
1:0
ТМ(
1:3
КС
0:0
П
1:0
КС
0:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
КС
0:1
КС
0:1
ПА
2:1
ПА
5:1
TPDV
2:2
ПА
0:0
ТМС
6:5
КЛ
2:2
КЛ
2:1
ПАК
2:0
TPDV
1:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.41
0.79

Среднее время на гол

63
114

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.16
1.18

Среднее время на гол

77
76

Всего голов

46
35

Голов в среднем за матч

1.28
0.97

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

70
92

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.21
Барейро Адам 5 (2) 0.21
Jalil Elias 2 0.08
Cristian Nahuel Barrios 2 0.08
Ivan Leguizamon 2 0.08
Malcom Braida 1 0.04
Federico Gattoni 1 0.04
Бланди Николас 1 0.04
Рафа II 1 0.04
Gaston Hernandez 1 0.04
Марони Гонсало 0 0
Agustin Martegani 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 10 (3) 0.42
Фернандес Игнасио 5 0.21
Борха Мигель 5 (2) 0.21
Барко Эсекьель 4 (3) 0.17
Солари Пабло 3 0.13
Де ла Крус Николас 3 0.13
Рондон Саломон 3 (1) 0.13
Суарес Матиас 2 0.08
Парадела Хосе 2 0.08
Альендро Родриго 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Палавесино Агустин 1 0.04
Рохас Роберт 1 0.04
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Claudio Jeremias Echeverri 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 6 2
Барейро Адам 7 0
Рафа II 5 1
Баталья Аугусто 5 0
Вомбергар Андрес 5 0
Malcom Braida 5 0
Jalil Elias 4 0
Federico Gattoni 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Гиай Агустин 2 1
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Кампи Гастон 2 0
Agustin Martegani 2 0
Ivan Leguizamon 2 0
Francisco Perruzzi 2 0
Марони Гонсало 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Ruben Dario Insua 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 7 0
Диас Энцо Эрнан 7 0
Фернандес Игнасио 4 1
Палавесино Агустин 4 1
Солари Пабло 5 0
Парадела Хосе 3 1
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Рохас Роберт 1 0
Бельтран Лукас 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
15% (2)
85% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Ривер Плейт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
5
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Ривер Плейт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

9
20
Сан-Лоренсо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
71% (17)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Ривер Плейт
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
25

Голы по времени матча

Забито

11
20
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
5
45%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
4
36%
7
35%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

10
21
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
3
30%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Пропущено

9
5
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
7
78%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

21
41
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 17
10 Не забивали 2
2
10%
6
15%
1-15
1
5%
7
17%
16-30
2
10%
3
7%
31-45
8
38%
6
15%
46-60
1
5%
7
17%
61-75
7
33%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

10
16
9 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
20%
3
19%
1-15
7
70%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
6 раз 46%
0:0
5 раз 38%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
8 раз 33%
0:0
7 раз 29%
1:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
7
4
1
12
2.5
3
8
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
12
1
2
9
1.5
6
7
1
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
23
1
4
20
1.5
13
11
2
22
2.5
5
19
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 24 17 3 4 42 - 15 54
2.
Тальерес Кордоба
 23 13 5 5 38 - 20 44
3.
Сан-Лоренсо
 24 11 10 3 22 - 9 43
4.
Ланус
 23 11 7 5 31 - 21 40
5.
Дефенса и Хустисия
 23 11 6 6 29 - 17 39
6.
Эстудиантес Ла Плата
 24 10 9 5 27 - 19 39
7.
Годой Крус
 23 10 6 7 30 - 25 36
8.
Росарио Сентраль
 23 9 9 5 30 - 25 36
9.
Бельграно
 23 10 4 9 20 - 21 34
10.
Архентинос Хуниорс
 23 9 6 8 26 - 19 33
11.
Бока Хуниорс
 23 9 5 9 25 - 22 32
12.
Расинг Авельянеда
 24 8 8 8 31 - 31 32
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 7 9 7 20 - 21 30
14.
Барракас Сентраль
 23 7 9 7 24 - 28 30
15.
Атлетико Платенсе
 23 8 5 10 24 - 27 29
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 8 8 19 - 22 29
17.
Сармьенто
 23 7 7 9 22 - 21 28
18.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 7 9 20 - 30 28
19.
Атлетико Тукуман
 23 6 9 8 20 - 27 27
20.
Институто Кордоба
 23 6 8 9 18 - 29 26
21.
Тигре
 23 6 7 10 21 - 27 25
22.
Индепендьенте Авельянеда
 23 5 10 8 22 - 27 25
23.
Банфилд
 23 6 6 11 17 - 30 24
24.
Велес Сарсфилд
 23 5 9 9 22 - 24 24
25.
Унион Санта-Фе
 23 5 9 9 17 - 25 24
26.
Колон
 23 4 12 7 19 - 27 24
27.
Уракан
 23 4 7 12 16 - 27 19
28.
Арсенал Саранди
 23 5 2 16 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 10 0 1 21 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 5 0 12 - 0 29
3.
Росарио Сентраль
 12 8 4 0 22 - 8 28
4.
Ланус
 11 8 1 2 16 - 7 25
5.
Годой Крус
 11 7 3 1 21 - 9 24
6.
Тальерес Кордоба
 12 7 2 3 16 - 8 23
7.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 5 2 18 - 10 23
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 6 4 1 12 - 4 22
9.
Дефенса и Хустисия
 12 6 4 2 16 - 9 22
10.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 21 - 10 21
11.
Бельграно
 11 6 3 2 12 - 7 21
12.
Бока Хуниорс
 12 6 3 3 16 - 9 21
13.
Химнасия Ла-Плата
 11 5 4 2 11 - 8 19
14.
Атлетико Платенсе
 12 5 4 3 14 - 11 19
15.
Барракас Сентраль
 12 5 4 3 12 - 11 19
16.
Расинг Авельянеда
 12 5 4 3 16 - 15 19
17.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 9 - 9 18
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 2 5 9 - 8 17
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 4 3 15 - 13 16
20.
Атлетико Тукуман
 11 4 4 3 12 - 13 16
21.
Банфилд
 12 4 4 4 7 - 11 16
22.
Велес Сарсфилд
 12 3 7 2 15 - 10 16
23.
Сармьенто
 11 4 3 4 15 - 12 15
24.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
25.
Колон
 12 3 6 3 13 - 16 15
26.
Арсенал Саранди
 11 4 1 6 11 - 15 13
27.
Унион Санта-Фе
 11 3 4 4 10 - 12 13
28.
Уракан
 11 3 4 4 9 - 12 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
2.
Тальерес Кордоба
 11 6 3 2 22 - 12 21
3.
Дефенса и Хустисия
 11 5 2 4 13 - 8 17
4.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 4 3 9 - 9 16
5.
Ланус
 12 3 6 3 15 - 14 15
6.
Сан-Лоренсо
 11 3 5 3 10 - 9 14
7.
Бельграно
 12 4 1 7 8 - 14 13
8.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
9.
Сармьенто
 12 3 4 5 7 - 9 13
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 6 3 10 - 14 12
11.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 5 - 9 12
12.
Годой Крус
 12 3 3 6 9 - 16 12
13.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 9 - 13 11
14.
Барракас Сентраль
 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Атлетико Тукуман
 12 2 5 5 8 - 14 11
16.
Унион Санта-Фе
 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Атлетико Платенсе
 11 3 1 7 10 - 16 10
18.
Тигре
 12 2 4 6 9 - 14 10
19.
Колон
 11 1 6 4 6 - 11 9
20.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 3 7 9 - 22 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 6 5 7 - 14 9
22.
Велес Сарсфилд
 11 2 2 7 7 - 14 8
23.
Банфилд
 11 2 2 7 10 - 19 8
24.
Институто Кордоба
 11 2 2 7 9 - 20 8
25.
Росарио Сентраль
 11 1 5 5 8 - 17 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 5 6 8 - 17 8
27.
Уракан
 12 1 3 8 7 - 15 6
28.
Арсенал Саранди
 12 1 1 10 5 - 17 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 11 (2)
Ланус Leandro Diaz III 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 10
Ланус Лема Кристиан 2 7
Химнасия Ла-Плата Мирамон Игнасио 1 8
Сан-Лоренсо Cristian Nahuel Barrios 2 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Баталья Аугусто получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Бельтран Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Francisco Perruzzi получил желтую карточку от судьи
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