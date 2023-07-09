Тур: 24.
0:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаCristian Nahuel Barrios
38' Желтая карточкаFrancisco Perruzzi
42' Желтая карточкаПерес Энцо
45' Желтая карточкаБельтран Лукас
45' Желтая карточкаБаталья Аугусто
59' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
70' Вторая желтая карточкаCristian Nahuel Barrios
90'+6
Ход матча
42'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
58 Elian Irala
-
49 Diego Perea
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Ривер Плейт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
36 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
12 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
6 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.41
0.79
Среднее время на гол
63
114
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.16
1.18
Среднее время на гол
77
76
Всего голов
46
35
Голов в среднем за матч
1.28
0.97
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
70
92
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.21
|Барейро Адам
|5 (2)
|0.21
|Jalil Elias
|2
|0.08
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.08
|Ivan Leguizamon
|2
|0.08
|Malcom Braida
|1
|0.04
|Federico Gattoni
|1
|0.04
|Бланди Николас
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Gaston Hernandez
|1
|0.04
|Марони Гонсало
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|10 (3)
|0.42
|Фернандес Игнасио
|5
|0.21
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.21
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.17
|Солари Пабло
|3
|0.13
|Де ла Крус Николас
|3
|0.13
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.13
|Суарес Матиас
|2
|0.08
|Парадела Хосе
|2
|0.08
|Альендро Родриго
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Палавесино Агустин
|1
|0.04
|Рохас Роберт
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Claudio Jeremias Echeverri
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|6
|2
|Барейро Адам
|7
|0
|Рафа II
|5
|1
|Баталья Аугусто
|5
|0
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Malcom Braida
|5
|0
|Jalil Elias
|4
|0
|Federico Gattoni
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Гиай Агустин
|2
|1
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Agustin Martegani
|2
|0
|Ivan Leguizamon
|2
|0
|Francisco Perruzzi
|2
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Ruben Dario Insua
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|7
|0
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|4
|1
|Солари Пабло
|5
|0
|Парадела Хосе
|3
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
15% (2)
85% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Ривер Плейт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
5
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Ривер Плейт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
9
20
Сан-Лоренсо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
71% (17)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Ривер Плейт
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
25
Голы по времени матча
Забито
11
20
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
5
45%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
4
36%
7
35%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
10
21
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
3
30%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Пропущено
9
5
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
7
78%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
21
41
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 17
10 Не забивали 2
2
10%
6
15%
1-15
1
5%
7
17%
16-30
2
10%
3
7%
31-45
8
38%
6
15%
46-60
1
5%
7
17%
61-75
7
33%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
10
16
9 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
20%
3
19%
1-15
7
70%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
10%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
6 раз 46%
0:0
5 раз 38%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
8 раз 33%
0:0
7 раз 29%
1:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
211
74
112
38
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
121
29
67
110
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
231
420
1311
222
519
123
123
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|11 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|11 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 10
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Химнасия Ла-Плата
|Мирамон Игнасио
|1 8
|Сан-Лоренсо
|Cristian Nahuel Barrios
|2 6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|9