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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

Стадион: .
Крылья Советов (женщины)
0:2
Первый тайм
ЦСКА Москва (женщины)

Ход матча

7'
0:1
_Manuilova M.
18'
0:2
_Damjanovic N.
Прогнозы 108
Крылья Советов (женщины) 2.8% (3)
X 6.5% (7)
ЦСКА Москва (женщины) 90.7% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Крылья Советов (женщины)
ЦСКА Москва (женщины)

История личных встреч

Крылья Советов (женщины)
ЦСКА Москва (женщины)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С(
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Результаты последних матчей

Крылья Советов (женщины)
(12 матчей)
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 поражений
Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 Ростов (женщины) - Крылья Советов (женщины) 4:0 Звезда-2005 (женщины) - Крылья Советов (женщины) 4:0 Крылья Советов (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 1:2
Енисей (женщины) - Крылья Советов (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 3:0 Крылья Советов (женщины) - Чертаново (женщины) 0:0 Крылья Советов (женщины) - Рубин (женщины) 0:2 Крылья Советов (женщины) - Краснодар (женщины) 0:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
ЦСКА Москва (женщины)
(17 матчей)
76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3
ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    На чужой половине поля Гусарова грамотно подставилась и заработала для своей команды перспективный штрафной удар, а Мануйлова получила желтую карточку.
  • 25'
    Убежала в контратаку по центру Гусарова и пробила по воротам, но мяч застрял в гуще защитниц на линии штрафной.
  • 24'
    Мягко забросила Ордега в штрафную на ход Онгене, но вышла из ворот Становова и спокойно забрала мяч в свои руки.
  • 23'
    С правого фланга прострелила низом в штрафную Коваленко, но мяч в подкате смогла перехватить в последний момент Гефко.
  • Офсайд
    22'
    С левого фланга Мануйлова навесила на дальнюю штангу, куда ворвалась Коваленко, но оказалась она в офсайде.
  • 21'
    Зацепилась за мяч в чужой штрафной Ортега и сбросила головой на Коваленко, но тому пробить в подкате не позволила Дурнова.
  • Офсайд
    20'
    С левого фланга Мануйлова навесила на дальнюю штангу, где могла замыкать Ордега, но оказалась вновь в положении "вне игры".
  • Пенальти
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Невена Дамьянович! Уверенно реализовала пенальти Дамьянович, пробив на силу в верхний левый от себя угол, а Становова прыгнула в противоположную сторону.
  • Пенальти!
    18'
    Ворвалась на скорости в чужую штрафную Ортега, но получила по ногам в подкате от Дурновой. Это пенальти и шанс увеличить преимущество для москвичек.
  • 17'
    Онгене прорывалась на скорости по флангу и прострелила вдоль ворот, но мяч от ноги защитницы полетел в аут.
  • 16'
    Ушла на скорости от соперницы по флангу Коваленко и подала на дальнюю штангу, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
  • Офсайд
    15'
    Проникающий пас Коваленко исполняла в штрафную на Смирнову, но та не выдержала линию и оказалась в офсайде.
  • 14'
    Отобрала мяч на чужой половине поля Смирнова, прошла к штрафной и пробила по воротам, но на пути мяча оказалась защитница.
  • 13'
    С угла поля на этот раз подавала Демьянович на ближнюю штангу, где пробивала головой Ачоян, но не попала в створ ворот.
  • 12'
    Разыграли угловой москвички, после чего прострелила в штрафную Мануйлова, но сферу вынесла за пределы поля кулаками Становова.
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    • Угловой
      11'
      Дальний заброс исполняла в штрафную Коваленко на ход Онгене, но ее опередила Арцимович и вынесла сферу на угловой.
    • 10'
      С дальней дистанции решила проверить бдительность голкипера мощным ударом Ачоян, но точности ей не хватило.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Маргарита Мануйлова! Смогли быстрый гол забить москвичи. Убежала по флангу в атаку Коваленко, сместилась в штрафную и прострелила на дальнюю штангу, где никто не помешал Мануйловой отправить снаряд в пустые ворота.
    • 8'
      Зацепилась за мяч в чужой штрафной Мануйлова и сбросила под удар Смирновой, но та с ходу пробила выше перекладины.
    • 7'
      Ачоян диагональ исполняла на правый фланг, куда забегала Дамьянович, но ее опередила Чудилина и вынесла мяч в аут.
    • 6'
      Забросила по флангу Чудилина на ход Присяжнюк, но той не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 5'
      После розыгрыша углового подхватила мяч на углу штрафной Онгене и попыталась закрутить в дальнюю девятку, но точности ей не хватило.
    • Угловой
      4'
      Прорывалась по флангу Мануйлова и прострелила вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитницы полетел на угловой.
    • 3'
      Петрова забросила мягко в штрафную, куда ворвалась Мануйлова и пробила головой, но мяч полетел выше перекладины.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на очередной поединок женского чемпионата России, в котором встретятся "Крылья Советов" и "ЦСКА". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 108
    Крылья Советов (женщины) 2.8% (3)
    X 6.5% (7)
    ЦСКА Москва (женщины) 90.7% (98)
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    Где смотреть матч Крылья Советов (женщины) 0:2 ЦСКА Москва (женщины) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов (женщины) 0:2 ЦСКА Москва (женщины)

    Исход игры
    Крылья Советов (женщины)
    2.8% (3)
    Ничья
    6.5% (7)
    ЦСКА Москва (женщины)
    90.7% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.22% (61)
    Меньше
    40.78% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    32.04% (33)
    Нет
    67.96% (70)
    Популярный счёт
    0:2 ЦСКА Москва (женщины)
    23.4% (25)
    0:3 ЦСКА Москва (женщины)
    17.8% (19)
    1:2 ЦСКА Москва (женщины)
    14% (15)
    0:1 ЦСКА Москва (женщины)
    10.3% (11)
    0:4 ЦСКА Москва (женщины)
    6.5% (7)
    1:1 Ничья
    5.6% (6)
    1:3 ЦСКА Москва (женщины)
    4.7% (5)
    0:5 ЦСКА Москва (женщины)
    4.7% (5)
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    ЦСКА Москва (женщины)
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