С левого фланга Мануйлова навесила на дальнюю штангу, где могла замыкать Ордега, но оказалась вновь в положении "вне игры".

Зацепилась за мяч в чужой штрафной Ортега и сбросила головой на Коваленко, но тому пробить в подкате не позволила Дурнова.

С левого фланга Мануйлова навесила на дальнюю штангу, куда ворвалась Коваленко, но оказалась она в офсайде.

С правого фланга прострелила низом в штрафную Коваленко, но мяч в подкате смогла перехватить в последний момент Гефко.

Мягко забросила Ордега в штрафную на ход Онгене, но вышла из ворот Становова и спокойно забрала мяч в свои руки.

Убежала в контратаку по центру Гусарова и пробила по воротам, но мяч застрял в гуще защитниц на линии штрафной.

На чужой половине поля Гусарова грамотно подставилась и заработала для своей команды перспективный штрафной удар, а Мануйлова получила желтую карточку.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Невена Дамьянович! Уверенно реализовала пенальти Дамьянович, пробив на силу в верхний левый от себя угол, а Становова прыгнула в противоположную сторону.

18' Ворвалась на скорости в чужую штрафную Ортега, но получила по ногам в подкате от Дурновой. Это пенальти и шанс увеличить преимущество для москвичек.

17' Онгене прорывалась на скорости по флангу и прострелила вдоль ворот, но мяч от ноги защитницы полетел в аут.

16' Ушла на скорости от соперницы по флангу Коваленко и подала на дальнюю штангу, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.

15' Проникающий пас Коваленко исполняла в штрафную на Смирнову, но та не выдержала линию и оказалась в офсайде.

14' Отобрала мяч на чужой половине поля Смирнова, прошла к штрафной и пробила по воротам, но на пути мяча оказалась защитница.

13' С угла поля на этот раз подавала Демьянович на ближнюю штангу, где пробивала головой Ачоян, но не попала в створ ворот.