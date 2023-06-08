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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

Крылья Советов (женщины)
 
Позже
ЦСКА Москва (женщины)
Прогнозы 42
Крылья Советов (женщины) 2.4% (1)
X 9.5% (4)
ЦСКА Москва (женщины) 88.1% (37)
Все прогнозы

История личных встреч

Крылья Советов (женщины)
ЦСКА Москва (женщины)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С(
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Результаты последних матчей

Крылья Советов (женщины)
(12 матчей)
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 поражений
Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 Ростов (женщины) - Крылья Советов (женщины) 4:0 Звезда-2005 (женщины) - Крылья Советов (женщины) 4:0 Крылья Советов (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 1:2
Енисей (женщины) - Крылья Советов (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 3:0 Крылья Советов (женщины) - Чертаново (женщины) 0:0 Крылья Советов (женщины) - Рубин (женщины) 0:2 Крылья Советов (женщины) - Краснодар (женщины) 0:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
ЦСКА Москва (женщины)
(17 матчей)
76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3
ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2023, осталось 2 дня 8 часов 42 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 26.2% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    Крылья Советов (женщины) 2.4% (1)
    X 9.5% (4)
    ЦСКА Москва (женщины) 88.1% (37)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины)

    Исход игры
    Крылья Советов (женщины)
    2.4% (1)
    Ничья
    9.5% (4)
    ЦСКА Москва (женщины)
    88.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (16)
    Нет
    61.9% (26)
    Популярный счёт
    0:2 ЦСКА Москва (женщины)
    26.2% (11)
    1:2 ЦСКА Москва (женщины)
    16.7% (7)
    0:1 ЦСКА Москва (женщины)
    14.3% (6)
    0:3 ЦСКА Москва (женщины)
    14.3% (6)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    1:3 ЦСКА Москва (женщины)
    4.8% (2)
    0:4 ЦСКА Москва (женщины)
    4.8% (2)
    1:4 ЦСКА Москва (женщины)
    4.8% (2)
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    Крылья Советов (женщины)
    ЦСКА Москва (женщины)
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