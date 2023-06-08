История личных встреч
Крылья Советов (женщины)
ЦСКА Москва (женщины)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Результаты последних матчей
Крылья Советов (женщины)
(12 матчей)
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 поражений
Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 Ростов (женщины) - Крылья Советов (женщины) 4:0 Звезда-2005 (женщины) - Крылья Советов (женщины) 4:0 Крылья Советов (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 1:2
Енисей (женщины) - Крылья Советов (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Динамо Москва (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 3:0 Крылья Советов (женщины) - Чертаново (женщины) 0:0 Крылья Советов (женщины) - Рубин (женщины) 0:2 Крылья Советов (женщины) - Краснодар (женщины) 0:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
ЦСКА Москва (женщины)
(17 матчей)
76.5%
23.5%
13 побед 0 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3
ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 2
|34
|2.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|39 - 8
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 4
|28
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|8 - 17
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 8
|15
|9.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 14
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|4 - 23
|7
|11.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|7 - 27
|4
|12.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|2 - 38
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 1
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|11.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|12.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 1
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 11
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|11.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 17
|0
|12.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 24
|0
Прогнозы на матч Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины)
Исход игры
Крылья Советов (женщины)
2.4% (1)
Ничья
9.5% (4)
ЦСКА Москва (женщины)
88.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
38.1% (16)
Нет
61.9% (26)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва (женщины)
26.2% (11)
1:2 ЦСКА Москва (женщины)
16.7% (7)
0:1 ЦСКА Москва (женщины)
14.3% (6)
0:3 ЦСКА Москва (женщины)
14.3% (6)
1:1 Ничья
7.1% (3)
1:3 ЦСКА Москва (женщины)
4.8% (2)
0:4 ЦСКА Москва (женщины)
4.8% (2)
1:4 ЦСКА Москва (женщины)
4.8% (2)
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