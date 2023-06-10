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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

Стадион: .
Зенит (женщины)
2:1
Перерыв
Краснодар (женщины)

Ход матча

17'
0:1
Ястребинская Снежана
22'
Диаш Ана
1:1
32'
Симановская Вера
2:1
Прогнозы 107
Зенит (женщины) 92.5% (99)
X 4.7% (5)
Краснодар (женщины) 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Зенит (женщины)
Краснодар (женщины)

История личных встреч

Зенит (женщины)
Краснодар (женщины)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С(
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Зенит (женщины)
(12 матчей)
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 поражений
Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0
Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
Краснодар (женщины)
(12 матчей)
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 поражений
Ростов (женщины) - Краснодар (женщины) 1:4 Краснодар (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 0:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Краснодар (женщины) - Енисей (женщины) 4:0
Динамо Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 2:0 Краснодар (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:1 Чертаново (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Краснодар (женщины) - Рубин (женщины) 1:1 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Крылья Советов (женщины) - Краснодар (женщины) 0:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Краснодар (женщины) - Ростов (женщины) 1:2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Зенит" проигрывал по ходу первого тайма, а в итоге выиграл его 2:1. 
  • 45'
    Лина Якупова с правого фланга простреливала на ближний край вратарской, откуда Ана Диаш не смогла придать мячу значительного ускорения, и он прикатился в руки Веры Санжаровской.
  • Дополнительное время
    45'
    Добавленное время ко второму тайму - 2 минуты.
  • Офсайд
    44'
    Снова забрала мяч в свои перчатки Вера Санжаровская после прострела с правого края, но тут уже было зафиксировано "вне игры" у "Зенита".
  • 44'
    Екатерина Пантюхина отобрала себе мяч на правом фланге, продвинулась в штрафную "Краснодара" и через рикошет послала мяч в руки Веры Санжаровской.
  • 42'
    Вероника Куропаткина недостаточно надёжно приняла мяч в своей штрафной площади, далековато отпустила его от себя, и пришлось ей выносить сферу от греха подальше за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    41'
    Елена Костарева прицепилась в борьбе к Анастасии Поздеевой на правом фланге и немного нарушила правила в отношении соперницы из "Зенита".
  • 40'
    Ана Диаш в конце концов вынесла мяч из своей штрафной площади после левофлангового корнера, который исполнялся "Краснодаром". 
  • Угловой
    39'
    Елена Костарева навесила с правого фланга, однако чересчур сильной выдалась эта подача, но всё равно Медея Жаркова подхватила мяч и добилась углового удара.
  • Желтая карточка
    38'
    Делает Пантюхина доставку мяча в штрафную "Краснодара", и ничего интересного здесь не получается, а потом Габриэла Гживиньска роняет в центральной части поля Медею Жаркову и получает жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    37'
    И снова появляется в распоряжении команды-хозяйки штрафной удар на левом фланге, который готовился исполнить Екатерина Пантюхина.
  • 36'
    Новый штрафной у "Зенита" с левого фланга, следует заброс в чужую штрафную площадь, и тут Вера Санжаровская уже без нареканий заключает мяч в собственные перчатки.
  • Желтая карточка
    34'
    Жёлтую карточку получил представитель тренерского штаба "Зенита", как и игрок "Краснодара" Медея Жаркова за апелляцию к арбитру. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Вратарь "Краснодара" не сразу поднимается с газона после неудачного столкновения, приведшего ко второму пропущенному голу командой гостей.
  • Гол в свои ворота
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Валентина Смирнова (в свои ворота)!
    Опять роковой оказывается ошибка Санжаровской на выходе, которая во время подачи соперника со штрафного столкнулась со Смирновой, которая головой подбросила мяч в свои пустые ворота.
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    • Фол, нарушение
      31'
      Ана Диаш зарабатала для "Зенита" штрафной на левом фланге в центре поля. Фол против неё совершила Валентина Смирнова.
    • Травма, повреждение
      30'
      Медея Жаркова получает медицинскую помощь, после того как ей в ноги в центральной трети поля в подкате въехала Анастасия Поздеева.
    • 29'
      Ана Диаш прорвалась вперёд по левому флангу, а потом застопорилась атака "Зенита", но была ещё подача, которую смахнула на выходе Вера Санжаровская.
    • Фол, нарушение
      28'
      Даниэла Басаева, которая капитанит в "Краснодаре", оказалась на газоне в середине поля, поскольку её зацепила по ногам Анастасия Поздеева.
    • Опасный момент
      27'
      Екатерина Пантюхина пробила низом из-под Светланы Тимониной с правого полуфланга и отправила мяч в сетку с внешней стороны.
    • 26'
      Не принесла подача корнера опасного момента для "Зенита", после чего футболистки хозяев заработали себе аут на левом фланге.
    • Угловой
      26'
      Лина Якупова заработала угловой для "Зенита", исполнение этого стандарта будет осуществляться с правого края.
    • 24'
      Характер игры не меняется, по-прежнему "Зенит" имеет большое преимущество по владению, а "Краснодар" нацелен на оборонительную игру.
    • 23'
      Можно сказать, легко отыгрался "Зенит", воспользовавшись ошибкой вратаря "Краснодара".
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Ана Диаш!
      Слева вбросили хозяева мяч из-за боковой линии, Гживиньска нанесла сразу удар по воротам в ближний угол, Санжаровская отразила перед собой, а Диаш здорово сработала на добивании.
    • 21'
      Да, весьма опасны гости в ответных атаках. Опять же, надо сохранять концентрацию и стройность рядов "сине-бело-голубым".
    • Штанга
      20'
      Дарья Новосад на добивании отправила мяч выше створа, а до этого было попадание низом в левую штангу со стороны футболистки "Краснодара".
    • 19'
      Подача с правого фланга есть у "Зенита" от Екатерины Пантюхиной, и не удаётся далее хозяевам нанести удар со второго этажа, который мог получиться весьма опасным.
    • 18'
      Стоит ожидать от "Зенита" интенсификации атак на чужие ворота, вряд ли хотят проирывать сегодня игроки из Санкт-Петербурга.
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Снежана Ястребинская!
      Жаркова осуществила подачу с левого полуфланга со штрафного удара, не смогли футболистки "Зенита" вынесли мяч, а Ястребинская сумела ногой с нескольких метров пробить в сетку в район левого угла створа.
    • Травма, повреждение
      15'
      Игрок "Краснодара" Елена Костарева получает медицинскую помощь после неудачного столкновения с соперницей на половине поля "Зенита".
    • Фол, нарушение
      14'
      Нарушены правила в середине поля хозяевами в отношении Даниэлы Басаевой, мелкий фол "Зенита" в борьбе за контроль над мячом.
    • Угловой
      13'
      Очень длинный навес у краснодарок с левофлангового углового, мяч летит на противоположный край, оттуда следует новая подача... В общем, опять без опасного момента у ворот "Зенита" после стандарта.
    • Угловой
      13'
      Долго готовилась подача корнера у "горожан" с левого фланга, и неудачной она в итоге оказалась, никакого обострения не вышло, зато был заработан ещё один угловой гостями.
    • 11'
      Что касается турнирной таблицы, то в ней "Зенит" располагается на втором месте, в то время как "Краснодар" находится на девятой строчке.
    • 10'
      Есть зрительская поддержка у "Зенита", активные болельщики поют песни, атмосфера футбольная, всё нормально с антуражем на стадионе "Смена".
    • 9'
      Быстро вернулись краснодарки в полном составе на свою половину поля, выразив готовность и дальше действовать преимущественно вторым номером.
    • Фол, нарушение
      8'
      Медея Жаркова нарушила правила в атаке недалеко от чужой штрафной площадки, где подтолкнула Веру Симановскую.
    • 7'
      Огрызнулись гости и показали игрокам "Зенита", что те должны держать ухо востро, не расслабляться и собранно играть в обороне.
    • Опасный момент
      6'
      Подача корнера у "Зенита" с правого фланга пошла на ближний край вратарской, и ничего там интересного не вышло. А гости провели острую атаку правым полуфлангом, в итоге Карина Самойленко пробила немного выше створа. 
    • Угловой
      5'
      Светлана Тимонина действовала на левом фланге обороны, где выбила мяч на угловой. Пока нормально держится в обороне "Краснодар".
    • 4'
      Пока мяч в основном находится под контролем футболисток "Зенита", которые не могут придумать, как доставить его в чужую штрафную площадь.
    • 3'
      Александра Лазаревич вбрасывала аут впереди на правом фланге, а потом неудачно вступила в борьбу, упала на газон и проткнула мяч за лицевую линию. Штрафного нет в пользу "Зенита".
    • 2'
      Малооблачно в Санкт-Петербурге, и освещено практически всё поле, кроме узкого пространства, на которое отбрасывает тень козырёк единственной трибуны. 
    • 1'
      "Зенит" играет в сине-голубой форме, а у "Краснодара" чёрно-зелёная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители российского женского футбола! В 13-м туре Суперлиги-2023 санкт-петербургский "Зенит" сыграет у себя дома против "Краснодара". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 107
    Зенит (женщины) 92.5% (99)
    X 4.7% (5)
    Краснодар (женщины) 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Зенит (женщины) 2:1 Краснодар (женщины) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит (женщины) 2:1 Краснодар (женщины)

    Исход игры
    Зенит (женщины)
    92.5% (99)
    Ничья
    4.7% (5)
    Краснодар (женщины)
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (65)
    Меньше
    37.5% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    39.42% (41)
    Нет
    60.58% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит (женщины)
    27.1% (29)
    2:1 Зенит (женщины)
    18.7% (20)
    3:0 Зенит (женщины)
    16.8% (18)
    3:1 Зенит (женщины)
    10.3% (11)
    1:0 Зенит (женщины)
    6.5% (7)
    4:0 Зенит (женщины)
    5.6% (6)
    1:1 Ничья
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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    Краснодар (женщины)
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