Елена Костарева прицепилась в борьбе к Анастасии Поздеевой на правом фланге и немного нарушила правила в отношении соперницы из "Зенита".

Вероника Куропаткина недостаточно надёжно приняла мяч в своей штрафной площади, далековато отпустила его от себя, и пришлось ей выносить сферу от греха подальше за боковую линию.

Екатерина Пантюхина отобрала себе мяч на правом фланге, продвинулась в штрафную "Краснодара" и через рикошет послала мяч в руки Веры Санжаровской.

Снова забрала мяч в свои перчатки Вера Санжаровская после прострела с правого края, но тут уже было зафиксировано "вне игры" у "Зенита".

Лина Якупова с правого фланга простреливала на ближний край вратарской, откуда Ана Диаш не смогла придать мячу значительного ускорения, и он прикатился в руки Веры Санжаровской.

Свисток на перерыв. "Зенит" проигрывал по ходу первого тайма, а в итоге выиграл его 2:1.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Валентина Смирнова (в свои ворота)! Опять роковой оказывается ошибка Санжаровской на выходе, которая во время подачи соперника со штрафного столкнулась со Смирновой, которая головой подбросила мяч в свои пустые ворота.

Вратарь "Краснодара" не сразу поднимается с газона после неудачного столкновения, приведшего ко второму пропущенному голу командой гостей.

Жёлтую карточку получил представитель тренерского штаба "Зенита", как и игрок "Краснодара" Медея Жаркова за апелляцию к арбитру.

Новый штрафной у "Зенита" с левого фланга, следует заброс в чужую штрафную площадь, и тут Вера Санжаровская уже без нареканий заключает мяч в собственные перчатки.

И снова появляется в распоряжении команды-хозяйки штрафной удар на левом фланге, который готовился исполнить Екатерина Пантюхина.

Делает Пантюхина доставку мяча в штрафную "Краснодара", и ничего интересного здесь не получается, а потом Габриэла Гживиньска роняет в центральной части поля Медею Жаркову и получает жёлтую карточку.

Елена Костарева навесила с правого фланга, однако чересчур сильной выдалась эта подача, но всё равно Медея Жаркова подхватила мяч и добилась углового удара.

Ана Диаш в конце концов вынесла мяч из своей штрафной площади после левофлангового корнера, который исполнялся "Краснодаром".

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Ана Диаш! Слева вбросили хозяева мяч из-за боковой линии, Гживиньска нанесла сразу удар по воротам в ближний угол, Санжаровская отразила перед собой, а Диаш здорово сработала на добивании.

Можно сказать, легко отыгрался "Зенит", воспользовавшись ошибкой вратаря "Краснодара".

Характер игры не меняется, по-прежнему "Зенит" имеет большое преимущество по владению, а "Краснодар" нацелен на оборонительную игру.

Лина Якупова заработала угловой для "Зенита", исполнение этого стандарта будет осуществляться с правого края.

Не принесла подача корнера опасного момента для "Зенита", после чего футболистки хозяев заработали себе аут на левом фланге.

Екатерина Пантюхина пробила низом из-под Светланы Тимониной с правого полуфланга и отправила мяч в сетку с внешней стороны.

Даниэла Басаева, которая капитанит в "Краснодаре", оказалась на газоне в середине поля, поскольку её зацепила по ногам Анастасия Поздеева.

Ана Диаш прорвалась вперёд по левому флангу, а потом застопорилась атака "Зенита", но была ещё подача, которую смахнула на выходе Вера Санжаровская.

Медея Жаркова получает медицинскую помощь, после того как ей в ноги в центральной трети поля в подкате въехала Анастасия Поздеева.

Ана Диаш зарабатала для "Зенита" штрафной на левом фланге в центре поля. Фол против неё совершила Валентина Смирнова.

21' Да, весьма опасны гости в ответных атаках. Опять же, надо сохранять концентрацию и стройность рядов "сине-бело-голубым".

20' Дарья Новосад на добивании отправила мяч выше створа, а до этого было попадание низом в левую штангу со стороны футболистки "Краснодара".

19' Подача с правого фланга есть у "Зенита" от Екатерины Пантюхиной, и не удаётся далее хозяевам нанести удар со второго этажа, который мог получиться весьма опасным.

18' Стоит ожидать от "Зенита" интенсификации атак на чужие ворота, вряд ли хотят проирывать сегодня игроки из Санкт-Петербурга.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Снежана Ястребинская!

Жаркова осуществила подачу с левого полуфланга со штрафного удара, не смогли футболистки "Зенита" вынесли мяч, а Ястребинская сумела ногой с нескольких метров пробить в сетку в район левого угла створа.

15' Игрок "Краснодара" Елена Костарева получает медицинскую помощь после неудачного столкновения с соперницей на половине поля "Зенита".

14' Нарушены правила в середине поля хозяевами в отношении Даниэлы Басаевой, мелкий фол "Зенита" в борьбе за контроль над мячом.

13' Очень длинный навес у краснодарок с левофлангового углового, мяч летит на противоположный край, оттуда следует новая подача... В общем, опять без опасного момента у ворот "Зенита" после стандарта.

13' Долго готовилась подача корнера у "горожан" с левого фланга, и неудачной она в итоге оказалась, никакого обострения не вышло, зато был заработан ещё один угловой гостями.

11' Что касается турнирной таблицы, то в ней "Зенит" располагается на втором месте, в то время как "Краснодар" находится на девятой строчке.

10' Есть зрительская поддержка у "Зенита", активные болельщики поют песни, атмосфера футбольная, всё нормально с антуражем на стадионе "Смена".

9' Быстро вернулись краснодарки в полном составе на свою половину поля, выразив готовность и дальше действовать преимущественно вторым номером.

8' Медея Жаркова нарушила правила в атаке недалеко от чужой штрафной площадки, где подтолкнула Веру Симановскую.

7' Огрызнулись гости и показали игрокам "Зенита", что те должны держать ухо востро, не расслабляться и собранно играть в обороне.

6' Подача корнера у "Зенита" с правого фланга пошла на ближний край вратарской, и ничего там интересного не вышло. А гости провели острую атаку правым полуфлангом, в итоге Карина Самойленко пробила немного выше створа.

5' Светлана Тимонина действовала на левом фланге обороны, где выбила мяч на угловой. Пока нормально держится в обороне "Краснодар".

4' Пока мяч в основном находится под контролем футболисток "Зенита", которые не могут придумать, как доставить его в чужую штрафную площадь.

3' Александра Лазаревич вбрасывала аут впереди на правом фланге, а потом неудачно вступила в борьбу, упала на газон и проткнула мяч за лицевую линию. Штрафного нет в пользу "Зенита".

2' Малооблачно в Санкт-Петербурге, и освещено практически всё поле, кроме узкого пространства, на которое отбрасывает тень козырёк единственной трибуны.

1' "Зенит" играет в сине-голубой форме, а у "Краснодара" чёрно-зелёная расцветка.