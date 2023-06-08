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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

Зенит (женщины)
 
Позже
Краснодар (женщины)
Прогнозы 42
Зенит (женщины) 92.9% (39)
X 7.1% (3)
Краснодар (женщины) 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Зенит (женщины)
Краснодар (женщины)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С(
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Зенит (женщины)
(12 матчей)
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 поражений
Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0
Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
Краснодар (женщины)
(12 матчей)
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 поражений
Ростов (женщины) - Краснодар (женщины) 1:4 Краснодар (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 0:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Краснодар (женщины) - Енисей (женщины) 4:0
Динамо Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 2:0 Краснодар (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:1 Чертаново (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Краснодар (женщины) - Рубин (женщины) 1:1 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Крылья Советов (женщины) - Краснодар (женщины) 0:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Краснодар (женщины) - Ростов (женщины) 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Зенит (женщины) 92.9% (39)
    X 7.1% (3)
    Краснодар (женщины) 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Зенит (женщины) - Краснодар (женщины)

    Исход игры
    Зенит (женщины)
    92.9% (39)
    Ничья
    7.1% (3)
    Краснодар (женщины)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит (женщины)
    28.6% (12)
    2:1 Зенит (женщины)
    26.2% (11)
    3:1 Зенит (женщины)
    9.5% (4)
    1:0 Зенит (женщины)
    7.1% (3)
    3:0 Зенит (женщины)
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
    3:2 Зенит (женщины)
    4.8% (2)
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    Краснодар (женщины)
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