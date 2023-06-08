История личных встреч
Зенит (женщины)
Краснодар (женщины)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Результаты последних матчей
Зенит (женщины)
(12 матчей)
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 поражений
Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0
Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
Краснодар (женщины)
(12 матчей)
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 поражений
Ростов (женщины) - Краснодар (женщины) 1:4 Краснодар (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 0:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Краснодар (женщины) - Енисей (женщины) 4:0
Динамо Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 2:0 Краснодар (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 0:1 Чертаново (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Краснодар (женщины) - Рубин (женщины) 1:1 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Крылья Советов (женщины) - Краснодар (женщины) 0:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Краснодар (женщины) - Ростов (женщины) 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 2
|34
|2.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|39 - 8
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 4
|28
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|8 - 17
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 8
|15
|9.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 14
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|4 - 23
|7
|11.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|7 - 27
|4
|12.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|2 - 38
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 1
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|11.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|12.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 1
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 11
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|11.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 17
|0
|12.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 24
|0
Прогнозы на матч Зенит (женщины) - Краснодар (женщины)
Исход игры
Зенит (женщины)
92.9% (39)
Ничья
7.1% (3)
Краснодар (женщины)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
50% (21)
Нет
50% (21)
Популярный счёт
2:0 Зенит (женщины)
28.6% (12)
2:1 Зенит (женщины)
26.2% (11)
3:1 Зенит (женщины)
9.5% (4)
1:0 Зенит (женщины)
7.1% (3)
3:0 Зенит (женщины)
7.1% (3)
1:1 Ничья
4.8% (2)
3:2 Зенит (женщины)
4.8% (2)
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