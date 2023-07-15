Подключившийся вперёд Мойзес мощно пальнул по воротам номинальных хозяев с дальней дистанции, но мяч полетел на пару-тройку метров выше ворот, да и Кержаков ситуацию контролировал.

После длинного заброса от Акинфеева Заболотный головой сбросил мяч на Чалова, который пробивал метров с 24 в левый нижний угол - мяч прошёл рядом с целью. Кержаков вроде бы успевал спасать в броске, если бы мяч шёл в "шестёрочку".

Усилили шумовую поддержку на трибунах фанаты "Зенита", понимая, что их любимцам сейчас тяжело, так что такая моральная поддержка должна помочь команде Сергея Семака.

Клаудиньо попытался сыграть в центральной зоне на опережение против Мендеса, но нарушил правила. Недоволен бразилец, считая, что это было нормальное единоборство корпус в корпус.

Зенитовцы не хотят ввязываться в открытый футбол с ЦСКА, решив немного успокоить ход игры поперечными передачами на своей половине поля.

Кейрос с дальней дистанции мощно пробил по воротам, метя в правый верхний угол, но мяч полетел выше цели, да и Акинфеев всё видел и контролировал.

Перспективный штрафной удар заработал Заболотный метрах в 30 от ворот соперника левее центральной оси. Отсюда можно угрожать прямым ударом, а можно и попытаться выполнить мягкий наброс к линии вратарской площади.

Впервые за долгое время "армейцы" провели свою контратаку левым флангом, но после паса от Чалова Зайнутдинову не позволили прострелить в центр. Повтор показал, что должен был быть угловой, но Сергей Карасёв не заметил касания защитника "Зенита", так что будет удар от ворот.

В жёстком стыке с Зайнутдиновым повреждение плеча получил Мантуан. Неприятно вингеру петербуржского клуба, но вроде бы должен он суметь продолжить встречу.

Дуглас Сантос в атаке левым флангом упал в борьбе с соперником, но никакого фола против него не было, так что надо подниматься и продолжать встречу.

Постепенно ЦСКА начал зажиматься на своей трети поля. Это может быть чревато негативными последствиями, хотя "Зенит" без скорости не так уж опасен в позиционной игре.

В контратаки "армейцы" сейчас пытаются бегать только минимальными силами. Владимир Федотов всё равно выглядит у кромки поля более-менее спокойным. Наверное, такой у него план и был.

ОПАСНО! Внезапно москвичи едва не повели в счёте. После прострела с левого фланга Чистяковы подарил мяч Чалову, который из пределов штрафной площади пробил по воротам, но после небольшого рикошета и спасения кончиками пальцев Кержакова мяч угодил в перекладину и вылетел в поле.

Длинный заброс на правый фланг атаки следовал на забегание Гайича, но слишком сильно получилось, так что мяч выскочил за лицевую линию поля.

Немного запаниковали зенитовцы после голевого момента у своих ворот, поэтому приняли решение большими силами отступить назад и поработать на разрушение.

Заброс по правому краю следовал в направлении Мантуана, но тому Мойзес чётко поставил корпус, позволив Акинфееву спокойно забрать мяч на выходе.

В ответной атаке ЦСКА по центральной оси следовал заброс к штрафной площади на рывок Мухину, но Максиму тоже не дали разогнаться, так что мяч прискакал в руки Кержакову.

После ошибки "армейцев" в свободной зоне Малком едва не успел на отскок, но подстраховал своих партнёров по команде Мойзес. На последнего пошёл в прессинг Кассьерра, но смог только нарушить правила.

Совсем не впечатляет в первой четверти матча Кассьерра. Если он продолжит в таком же ключе, то уже сразу после перерыва на поле появится Иван Сергеев.

Виллиан жёстко двинул Малкома в силовой борьбе, так что зенитовец улетел за пределы поля. После этого возник небольшой конфликт, но ничего серьёзного - парни достаточно оперативно остыли.

Мантуан иронично улыбается, так как судья не зафиксировал против него нарушение правил. Мне тоже показалось, что Густаво толкали в спину, но Сергей Карасёв определил, что всё нормально, так что надо продолжать игру.

Мантуан на правом фланге атаки теперь оказался, где принял пас от Караваева, после чего от лицевой линии сильно простреливал вдоль ворот на средней высоте - Акинфеев кулаками отбил мяч в поле.

Дуглас Сантос подключился в атаку по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадку, где мяч дошёл в ноги Кассьерре, но последний почему-то не ожидал такого развития событий, так что пробить по воротам не смог.

Из глубине поля заброс в штрафную площадку номинальных гостей следовал на Малкома, но более фактурный Дивеев не дал ему принял мяч, а в итоге игровой снаряд на выходе забрал Акинфеев.

Ренан из центральной оси решил сместить вектор новой атаки "Зенита" на левый фланг, но его перевод на Дугласа Сантоса получился неудачным, так что мяч ушёл за боковую линию.

17' Обе команды задействуют высокий коллективный прессинг на чужой половине поля, вынуждая оппонентов достаточно быстро ошибаться. По такой игре сложно перевести игру в интенсивный ритм.

16' С точки зрения созидания у "Зенита" пока что совершенно ничего не получается. По игре команда Сергея Семака пока что не может на деле подтвердить свой статус фаворита.

15' Клаудиньо получил повреждение, так как Гайич коленом ударил его в ягодичную мышцу. Сергей Карасёв этот эпизод пропустил, чем 11-й номер "сине-бело-голубых" очень недоволен.

14' Питерцы некоторое время попасовались на своей половине поля, после чего следовал заброс на левый фланг атаки, но слишком сильно и неточно получилось, так что аут вбросят игроки ЦСКА.

13' Угловой на левом фланге теперь заработали "армейцы", стараниями Зайнутдинова. Разыгран был мяч накоротке, после чего пошла подача. В штрафной площади после серии скидок по воротам пробивал Мухин, но во вратарской площади мяч отбил Барриос.

12' Зайнутдинов после передачи Мендеса прорвался на левый фланг атаки, откуда выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но лишь поймал на противоходе двух партнёров по команде.

11' Первая десятиминутка встречи позади, а у нас пока что совсем без ударов по воротам. Многие прогнозировали, что здесь будет забито немало голов, но по дебюту матча этого не сказать.

10' Длинный заброс на левый край штрафной площади номинальных гостей следовал на забегание Малкому, но жестковато получилось, так что первым к игровому снаряду поспел выскочивший из ворот Акинфеев.

9' Караваев получил небольшое повреждение в одном из игровых стыков - досталось ему по лицу. Но ничего критического и серьёзного. После небольшой паузы Вячеслав готов продолжать игру без медицинского вмешательства.

8' Перед матчем букмекеры называли фаворитом матча "Зенит", оценивая его вероятность его победы в основное время немногим меньше чем 50%.

7' Кассьерра получил мяч на левом фланге атаки, но не придумал, что же с ним делать без поддержки, чем воспользовался Виллиан Роша, который вернул мяч под контроль ЦСКА.

6' Гайич на чужой половине поля пошёл в прессинг на Клаудиньо, попытавшись отобрать мяч у бразильца в подкате, но с его стороны были нарушены правила, хотя сам Милан недоволен свистком Сергея Карасёва.

5' Пока что на поле ни одна из команд не пытается проявлять атакующую агрессию. Нужно им потратить некоторое время на разведку, чтобы осмелеть и пытаться достаточно большими силами обострять игру у чужих владений.

4' Акинфеев в простой ситуации ошибся, пытаясь отдать пас на правый фланг на Гайича, отправив мяч за боковую линию. В таком матче нервничают и самые опытные.

3' Отличная атмосфера в чаше "Ак Барс Арены". Примерно 15 тысяч болельщиков "Зенита" и ЦСКА приехали в Казань. Также немало местной публики пришло на эту игру. Визуально кажется, что поклонников "Зенита" немного больше.

2' Сергей Семак как всегда серьёзен. Владимир Федотов выглядит более расслабленным и о чём-то шутит со своим ассистентом. Интересно, какое у них будет настроение после завершения матча.