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РОССИЯ: Суперкубок
2023

Стадион: .
Зенит
0:0
Первый тайм: 40'
ЦСКА Москва
0'
Удар Чалова рядом со штангой (ви...
Чалов попадает в перекладину (ви...
Опасная атака ЦСКА после розыгры...
Прогнозы 233
Зенит 73.8% (172)
X 9.4% (22)
ЦСКА Москва 16.7% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
ЦСКА Москва
2.45
3.86
4.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
3
Дуглас
Сантос
2
Чистяков
Дмитрий
77
Ренан
Роберт
15
Караваев
Вячеслав
5
Барриос
Вильмар
37
Кейрос
Эдуардо
11
Клаудиньо
10
Малком
Филипе
31
Мантуан
Густаво
30
Кассьерра
Матео
35
Акинфеев
Игорь
27
Мойзес
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
19
Зайнутдинов
Бактиёр
88
Мендес
Виктор
5
Зделар
Саша
22
Гайич
Милан
III
6
Мухин
Максим
9
Чалов
Фёдор
91
Заболотный
Антон
Зенит
4-2-3-1
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Зенит
ЦСКА Москва

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

40 матчей

55%
22.5%
22.5%
22 победы 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.5%
40%
12.5%
19 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

46
50

Голов в среднем за матч

1.15
1.25

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

78
72

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0
Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Перспективный штрафной удар заработал Заболотный метрах в 30 от ворот соперника левее центральной оси. Отсюда можно угрожать прямым ударом, а можно и попытаться выполнить мягкий наброс к линии вратарской площади.
  • Опасный момент
    42'
    Кейрос с дальней дистанции мощно пробил по воротам, метя в правый верхний угол, но мяч полетел выше цели, да и Акинфеев всё видел и контролировал.
  • 41'
    Зенитовцы не хотят ввязываться в открытый футбол с ЦСКА, решив немного успокоить ход игры поперечными передачами на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    40'
    Клаудиньо попытался сыграть в центральной зоне на опережение против Мендеса, но нарушил правила. Недоволен бразилец, считая, что это было нормальное единоборство корпус в корпус.
  • 39'
    Усилили шумовую поддержку на трибунах фанаты "Зенита", понимая, что их любимцам сейчас тяжело, так что такая моральная поддержка должна помочь команде Сергея Семака.
  • Опасный момент
    38'
    После длинного заброса от Акинфеева Заболотный головой сбросил мяч на Чалова, который пробивал метров с 24 в левый нижний угол - мяч прошёл рядом с целью. Кержаков вроде бы успевал спасать в броске, если бы мяч шёл в "шестёрочку".
  • 37'
    Подключившийся вперёд Мойзес мощно пальнул по воротам номинальных хозяев с дальней дистанции, но мяч полетел на пару-тройку метров выше ворот, да и Кержаков ситуацию контролировал.
  • 36'
    Немного запаниковали зенитовцы после голевого момента у своих ворот, поэтому приняли решение большими силами отступить назад и поработать на разрушение.
  • 35'
    Длинный заброс на правый фланг атаки следовал на забегание Гайича, но слишком сильно получилось, так что мяч выскочил за лицевую линию поля.
  • Штанга
    34'
    ОПАСНО! Внезапно москвичи едва не повели в счёте. После прострела с левого фланга Чистяковы подарил мяч Чалову, который из пределов штрафной площади пробил по воротам, но после небольшого рикошета и спасения кончиками пальцев Кержакова мяч угодил в перекладину и вылетел в поле.
  • 33'
    В контратаки "армейцы" сейчас пытаются бегать только минимальными силами. Владимир Федотов всё равно выглядит у кромки поля более-менее спокойным. Наверное, такой у него план и был.
  • 32'
    Постепенно ЦСКА начал зажиматься на своей трети поля. Это может быть чревато негативными последствиями, хотя "Зенит" без скорости не так уж опасен в позиционной игре.
  • Судья
    30'
    Дуглас Сантос в атаке левым флангом упал в борьбе с соперником, но никакого фола против него не было, так что надо подниматься и продолжать встречу.
  • Травма, повреждение
    29'
    В жёстком стыке с Зайнутдиновым повреждение плеча получил Мантуан. Неприятно вингеру петербуржского клуба, но вроде бы должен он суметь продолжить встречу.
  • Судья
    28'
    Впервые за долгое время "армейцы" провели свою контратаку левым флангом, но после паса от Чалова Зайнутдинову не позволили прострелить в центр. Повтор показал, что должен был быть угловой, но Сергей Карасёв не заметил касания защитника "Зенита", так что будет удар от ворот.
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    • 27'
      Ренан из центральной оси решил сместить вектор новой атаки "Зенита" на левый фланг, но его перевод на Дугласа Сантоса получился неудачным, так что мяч ушёл за боковую линию.
    • 26'
      Из глубине поля заброс в штрафную площадку номинальных гостей следовал на Малкома, но более фактурный Дивеев не дал ему принял мяч, а в итоге игровой снаряд на выходе забрал Акинфеев.
    • 25'
      Дуглас Сантос подключился в атаку по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадку, где мяч дошёл в ноги Кассьерре, но последний почему-то не ожидал такого развития событий, так что пробить по воротам не смог.
    • Опасный момент
      24'
      Мантуан на правом фланге атаки теперь оказался, где принял пас от Караваева, после чего от лицевой линии сильно простреливал вдоль ворот на средней высоте - Акинфеев кулаками отбил мяч в поле.
    • Судья
      23'
      Мантуан иронично улыбается, так как судья не зафиксировал против него нарушение правил. Мне тоже показалось, что Густаво толкали в спину, но Сергей Карасёв определил, что всё нормально, так что надо продолжать игру.
    • Судья
      22'
      Виллиан жёстко двинул Малкома в силовой борьбе, так что зенитовец улетел за пределы поля. После этого возник небольшой конфликт, но ничего серьёзного - парни достаточно оперативно остыли.
    • 21'
      Совсем не впечатляет в первой четверти матча Кассьерра. Если он продолжит в таком же ключе, то уже сразу после перерыва на поле появится Иван Сергеев.
    • Фол, нарушение
      20'
      После ошибки "армейцев" в свободной зоне Малком едва не успел на отскок, но подстраховал своих партнёров по команде Мойзес. На последнего пошёл в прессинг Кассьерра, но смог только нарушить правила.
    • 19'
      В ответной атаке ЦСКА по центральной оси следовал заброс к штрафной площади на рывок Мухину, но Максиму тоже не дали разогнаться, так что мяч прискакал в руки Кержакову.
    • 18'
      Заброс по правому краю следовал в направлении Мантуана, но тому Мойзес чётко поставил корпус, позволив Акинфееву спокойно забрать мяч на выходе.
    • 17'
      Обе команды задействуют высокий коллективный прессинг на чужой половине поля, вынуждая оппонентов достаточно быстро ошибаться. По такой игре сложно перевести игру в интенсивный ритм.
    • 16'
      С точки зрения созидания у "Зенита" пока что совершенно ничего не получается. По игре команда Сергея Семака пока что не может на деле подтвердить свой статус фаворита.
    • Травма, повреждение
      15'
      Клаудиньо получил повреждение, так как Гайич коленом ударил его в ягодичную мышцу. Сергей Карасёв этот эпизод пропустил, чем 11-й номер "сине-бело-голубых" очень недоволен.
    • 14'
      Питерцы некоторое время попасовались на своей половине поля, после чего следовал заброс на левый фланг атаки, но слишком сильно и неточно получилось, так что аут вбросят игроки ЦСКА.
    • Опасный момент
      13'
      Угловой на левом фланге теперь заработали "армейцы", стараниями Зайнутдинова. Разыгран был мяч накоротке, после чего пошла подача. В штрафной площади после серии скидок по воротам пробивал Мухин, но во вратарской площади мяч отбил Барриос.
    • 12'
      Зайнутдинов после передачи Мендеса прорвался на левый фланг атаки, откуда выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но лишь поймал на противоходе двух партнёров по команде.
    • 11'
      Первая десятиминутка встречи позади, а у нас пока что совсем без ударов по воротам. Многие прогнозировали, что здесь будет забито немало голов, но по дебюту матча этого не сказать.
    • 10'
      Длинный заброс на левый край штрафной площади номинальных гостей следовал на забегание Малкому, но жестковато получилось, так что первым к игровому снаряду поспел выскочивший из ворот Акинфеев.
    • Травма, повреждение
      9'
      Караваев получил небольшое повреждение в одном из игровых стыков - досталось ему по лицу. Но ничего критического и серьёзного. После небольшой паузы Вячеслав готов продолжать игру без медицинского вмешательства.
    • 8'
      Перед матчем букмекеры называли фаворитом матча "Зенит", оценивая его вероятность его победы в основное время немногим меньше чем 50%.
    • 7'
      Кассьерра получил мяч на левом фланге атаки, но не придумал, что же с ним делать без поддержки, чем воспользовался Виллиан Роша, который вернул мяч под контроль ЦСКА.
    • Фол, нарушение
      6'
      Гайич на чужой половине поля пошёл в прессинг на Клаудиньо, попытавшись отобрать мяч у бразильца в подкате, но с его стороны были нарушены правила, хотя сам Милан недоволен свистком Сергея Карасёва.
    • 5'
      Пока что на поле ни одна из команд не пытается проявлять атакующую агрессию. Нужно им потратить некоторое время на разведку, чтобы осмелеть и пытаться достаточно большими силами обострять игру у чужих владений.
    • 4'
      Акинфеев в простой ситуации ошибся, пытаясь отдать пас на правый фланг на Гайича, отправив мяч за боковую линию. В таком матче нервничают и самые опытные.
    • 3'
      Отличная атмосфера в чаше "Ак Барс Арены". Примерно 15 тысяч болельщиков "Зенита" и ЦСКА приехали в Казань. Также немало местной публики пришло на эту игру. Визуально кажется, что поклонников "Зенита" немного больше.
    • 2'
      Сергей Семак как всегда серьёзен. Владимир Федотов выглядит более расслабленным и о чём-то шутит со своим ассистентом. Интересно, какое у них будет настроение после завершения матча.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Всё готово к началу матча. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток.
    • Звучит гимн Российской Федерации.
    • Наконец-то команды вышли на поле!
    • Шнуров, разумеется, поддерживал "Зенит". Теперь выступает "Монгол Шудан" в поддержку ЦСКА. Старт матча задерживается из-за этого шоу.
    • Команды ещё не вышли на поле. Пока что артисты развлекают болельщиков песнями. В данный момент зажигает Сергей Шнуров и его "Ленинград".
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча на Суперкубок России, который откроет новый сезон 2023/2024. В нём петербургский "Зенит" сыграет в Казани с московским ЦСКА. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.2% пользователей.
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    Прогнозы 233
    Зенит 73.8% (172)
    X 9.4% (22)
    ЦСКА Москва 16.7% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.45
    3.86
    4.10
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит 0:0 ЦСКА Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Зенит
    73.8% (172)
    Ничья
    9.4% (22)
    ЦСКА Москва
    16.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (99)
    Меньше
    25% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.03% (103)
    Нет
    21.97% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    29.2% (68)
    1:0 Зенит
    6.9% (16)
    2:0 Зенит
    3.4% (8)
    3:2 Зенит
    3.4% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (8)
    1:2 ЦСКА Москва
    3.4% (8)
    3:1 Зенит
    2.6% (6)
    3:0 Зенит
    1.7% (4)
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    Зенит
    ЦСКА Москва
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