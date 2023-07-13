Стадион: Ак Барс Арена.
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История личных встреч
Зенит
ЦСКА Москва
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
40 матчей
55%
22.5%
22.5%
22 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.5%
40%
12.5%
19 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.45
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
0.85
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
46
50
Голов в среднем за матч
1.15
1.25
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
78
72
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0
Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Исход игры
Зенит
80.7% (67)
Ничья
12% (10)
ЦСКА Москва
7.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
74.65% (53)
Меньше
25.35% (18)
Обе команды забьют
Да
80.28% (57)
Нет
19.72% (14)
Популярный счёт
2:1 Зенит
45.8% (38)
1:0 Зенит
10.8% (9)
1:1 Ничья
6% (5)
2:0 Зенит
4.8% (4)
3:1 Зенит
4.8% (4)
1:2 ЦСКА Москва
4.8% (4)
3:2 Зенит
3.6% (3)
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