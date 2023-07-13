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РОССИЯ: Суперкубок
2023

Стадион: .
Зенит
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 83
Зенит 80.7% (67)
X 12% (10)
ЦСКА Москва 7.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
ЦСКА Москва
1.94
3.94
4.36
Все Коэффициенты
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История личных встреч

Зенит
ЦСКА Москва

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

40 матчей

55%
22.5%
22.5%
22 победы 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.5%
40%
12.5%
19 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КPП
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
0:1
К
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ОС
2:0
ПЛ
2:0
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
К
0:2
ПЛ
0:3
С
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

46
50

Голов в среднем за матч

1.15
1.25

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

78
72

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0
Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1
ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 83
    Зенит 80.7% (67)
    X 12% (10)
    ЦСКА Москва 7.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    ЦСКА Москва
    1.94
    3.94
    4.36
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Зенит
    80.7% (67)
    Ничья
    12% (10)
    ЦСКА Москва
    7.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.65% (53)
    Меньше
    25.35% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.28% (57)
    Нет
    19.72% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    45.8% (38)
    1:0 Зенит
    10.8% (9)
    1:1 Ничья
    6% (5)
    2:0 Зенит
    4.8% (4)
    3:1 Зенит
    4.8% (4)
    1:2 ЦСКА Москва
    4.8% (4)
    3:2 Зенит
    3.6% (3)
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    Зенит
    ЦСКА Москва
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