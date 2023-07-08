Тур: 14.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаMateus Cocao
0:1
45' ГолMachado
54' Желтая карточкаКаики
79' Желтая карточкаVinicius Robert
86' Желтая карточкаManuel Capasso
90' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
90'+9
Ход матча
45'
45'
0:1
54'
60'
60'
71'
79'
82'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
3
Leo
XV
85
Mateus
Cocao
25
Гомес
Марлон
11
Gabriel
Pec
27
Нерис
16
Каики
18
Jussa
23
Machado
11
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
-
25 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Gabriel PecНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
44 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Rayan
-
23 Jose Gabriel
-
21 Eguinaldo
-
-
8 Jair II
-
-
Главный тренер: William Batista
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
16 КаикиЗащитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Reynaldo2
-
20 _Ian Luccas
-
21 Gilberto IV
-
-
-
8 Neto XI
-
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Васко да Гама
Крузейро
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
24 матча
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.91
1.08
Среднее время на гол
99
83
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.69
1.73
Среднее время на гол
53
52
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.33
1.38
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
65
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|0.14
|Раул Педро
|2
|0.14
|Jair II
|2 (2)
|0.14
|Rayan
|1
|0.07
|Matias Galarza
|1
|0.07
|Сантос Андрей
|1
|0.07
|_Erick Marcus
|1
|0.07
|Cauan Barros
|1
|0.07
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.21
|Gilberto IV
|3
|0.21
|Уэсли Лопес
|3
|0.21
|Хавьер Марлон
|2
|0.14
|Machado
|1
|0.07
|Рамиро
|1
|0.07
|Дурадо Энрике
|1
|0.07
|Маркес Лукас
|1
|0.07
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|4
|0
|Бамбу Робсон
|4
|0
|Manuel Capasso
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Lucas Piton
|3
|0
|Gabriel Pec
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Leo XV
|2
|0
|Rayan
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Eguinaldo
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Лео Жардим
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Нерис
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Насименто Бруно III
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Васко да Гама
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
4
3
Васко да Гама
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Крузейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Пропущено
10
5
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
5
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
23
12
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
8
35%
3
25%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
5
22%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4
Крузейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2
Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2
Результаты матчей
Васко да Гама
Крузейро
Точный счет
0:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 18
|26
|3.
|13
|8
|1
|4
|26 - 17
|25
|4.
|13
|6
|5
|2
|24 - 12
|23
|5.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|6.
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|16 - 11
|21
|10.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|11.
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|20
|12.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|13.
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|14.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|15.
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|17.
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|18.
|2:1
|14
|2
|4
|8
|13 - 28
|10
|19.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|1:2
|14
|2
|3
|9
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|14 - 1
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|7.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|17.
|1:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|19.
|2:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|3.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|1:0
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|2:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|19.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|20.
|1:2
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5