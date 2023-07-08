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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 14.
Васко да Гама
0:1
Конец матча
Крузейро
0'
45' Желтая карточка
Mateus Cocao
0:1
45' Гол
Machado
54' Желтая карточка
Каики
79' Желтая карточка
Vinicius Robert
86' Желтая карточка
Manuel Capasso
90' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
90'+9
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
22
Manuel
Capasso
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
85
Mateus
Cocao
25
Гомес
Марлон
14
Luca
Orellano
11
Gabriel
Pec
16
_Erick
Marcus
70
Кампуш
Сержинью
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
16
Каики
18
Jussa
23
Machado
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
9
Насименто
Бруно
III
22
Стениу
Сантуш
Васко да Гама
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Васко да Гама
Крузейро

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

СB
3:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
0:4
КЛ
0:0
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:3
БСА
2:1
БСА
5:3
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:3
СA
0:3
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.91
1.08

Среднее время на гол

99
83

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.73

Среднее время на гол

53
52

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
65

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.14
Раул Педро 2 0.14
Jair II 2 (2) 0.14
Rayan 1 0.07
Matias Galarza 1 0.07
Сантос Андрей 1 0.07
_Erick Marcus 1 0.07
Cauan Barros 1 0.07
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Gabriel Carabajal 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.21
Gilberto IV 3 0.21
Уэсли Лопес 3 0.21
Хавьер Марлон 2 0.14
Machado 1 0.07
Рамиро 1 0.07
Дурадо Энрике 1 0.07
Маркес Лукас 1 0.07
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jair II 4 0
Бамбу Робсон 4 0
Manuel Capasso 3 0
Раул Педро 3 0
Lucas Piton 3 0
Gabriel Pec 3 0
Сантос Андрей 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Leo XV 2 0
Rayan 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Eguinaldo 2 0
Mateus Cocao 2 0
Тейшейра Алекс 1 0
Алвес Родриго 1 0
Лео Жардим 1 0
Luca Orellano 1 0
Jose Gabriel 1 0
Matias Galarza 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
_Erick Marcus 1 0
Cauan Barros 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 3 0
Рамиро 3 0
Виллиам Фуртадо 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Дурадо Энрике 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Нерис 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Neto XI 1 0
Насименто Бруно III 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Крузейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Васко да Гама
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

4
3
Васко да Гама
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Крузейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

10
5
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
5
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

23
12
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
8
35%
3
25%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
5
22%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4
Крузейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2
Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2

Результаты матчей

Васко да Гама
Крузейро

Точный счет

0:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Гремио
 13 8 2 3 24 - 18 26
3.
Фламенго
 13 8 1 4 26 - 17 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 5 2 24 - 12 23
5.
Ред Булл Брагантино
 13 6 5 2 22 - 14 23
6.
Сан-Паулу
 13 6 3 4 18 - 13 21
7.
Флуминенсе
 13 6 3 4 19 - 14 21
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 13 - 14 21
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Атлетико Паранаэнсе
 13 6 2 5 18 - 17 20
11.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 15 - 11 20
12.
Атлетико Минейро
 0:1 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
14.
Коринтианс
 1:0 14 4 3 7 12 - 17 15
15.
Сантос
 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 13 3 2 8 11 - 22 11
18.
Коритиба Парана
 2:1 14 2 4 8 13 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 1:2 14 2 3 9 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 7 0 0 14 - 1 21
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
4.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
5.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
7.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 1:0 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 0:1 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 1:2 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
19.
Коритиба Парана
 2:1 7 1 3 3 5 - 9 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 0:1 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
6.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
10.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 1:0 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
17.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Коритиба Парана
 2:1 7 1 1 5 8 - 19 4
19.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
20.
Америка Минейро
 1:2 7 0 2 5 8 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Весь список
  • 71'
    Уэсли уходит с поля. Neto выходит вместо него
  • 69'
    Mateus Cocao уходит с поля. Габриэль Карабахаль выходит вместо него
  • 68'
    Кампуш Сержинью уходит с поля. Раул Педро выходит вместо него
  • 63'
    Stenio уходит с поля. Robert выходит вместо него
  • 60'
    Marlon Gomes уходит с поля. Жаир выходит вместо него
  • 60'
    Erick Marcus уходит с поля. Rayan выходит вместо него
  • 54'
    Kaiki получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Machado бьет в цель!
    • 48'
      Mateus Cocao получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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