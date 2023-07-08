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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 119
Ди Си Юнайтед 51.3% (61)
X 19.3% (23)
Интер Майами 29.4% (35)
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Ди Си Юнайтед
Ничья
Интер Майами
1.56
4.70
5.70
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Интер Майами

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Интер Майами

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2
М
2:3
М
2:2
М
1:0
М
0:3
М
2:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Среднее время на гол

54
38

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
49

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 0.36
Фунтас Таксиархис 5 (1) 0.23
Ку-Дипьетро Теодор 3 0.14
Пинс Донован 3 0.14
Клих Матеуш 2 0.09
Дуркин Кристофер 2 0.09
Дахоме Кристиан 2 0.09
Сантуш Педру 1 0.05
О'Брайен Льюис 1 0.05
Уильямс Дэррик 1 0.05
Бирнбом Стив 1 0.05
Грин Джейкоб 1 0.05
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.3
Кампана Леонардо 4 0.2
Тейлор Роберт 2 0.1
Негри Франко 1 0.05
Руис Дэвид 1 0.05
Кривцов Сергей 1 0.05
Арройо Диксон 1 0.05
Жан Корентен 1 0.05
Стефанелли Николас 1 0.05
Боргелин Шанидер 1 0.05
Фрэй Ян 1 0.05
Мота Жеан 0 0
Кремаски Бенджа 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 6 0
Клих Матеуш 6 0
Каноуз Расселл 5 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 4 0
Найяр Энди 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Сантуш Педру 2 0
Палссон Виктор 2 0
Фунтас Таксиархис 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Асад Ямиль 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Дэвид 4 1
Йедлин Деандре 5 0
Тейлор Роберт 5 0
Негри Франко 3 1
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Кривцов Сергей 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Кремаски Бенджа 3 0
Миллер Камаль 1 1
Жан Корентен 2 0
Дюк Брайс 2 0
Аллен Ноа 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
5
Ди Си Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Интер Майами
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

7
11
Ди Си Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Интер Майами
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
2
11%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
6
33%
2
29%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

12
15
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
5
33%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
5
33%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Забито

30
22
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
3
10%
2
9%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
11
37%
7
32%
76-90

Пропущено

28
29
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
5
18%
6
21%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
6
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1
Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Интер Майами

Точный счет

3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
6
5
4
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
5
3
9
1.5
1
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
13
7
8
14
1.5
7
13
5
17
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 20 11 2 7 39 - 24 35
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 3 9 24 - 26 27
8.
Остин
 Заявка 20 7 5 8 25 - 28 26
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 22 6 6 10 26 - 30 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 20 13 5 2 32 - 21 44
2.
Нэшвилл
 Заявка 21 11 5 5 30 - 16 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 10 7 3 35 - 25 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 21 10 5 6 42 - 29 35
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
6.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 21 8 8 5 39 - 35 32
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 22 8 5 9 30 - 28 29
9.
ФК Монреаль
 Заявка 20 8 2 10 20 - 28 26
10.
Шарлотт
 Заявка 21 6 7 8 28 - 36 25
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 22 5 10 7 23 - 27 25
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 20 5 8 7 18 - 20 23
13.
Чикаго Файр
 Заявка 20 5 8 7 26 - 31 23
14.
Торонто
 Заявка 22 3 10 9 18 - 31 19
15.
Интер Майами
 Заявка 20 5 2 13 20 - 31 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
12.
Торонто
 Заявка 11 3 6 2 11 - 10 15
13.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
14.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
8.
Остин
 Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
3.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 4 3 12 - 16 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
6.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 1 6 5 9 - 14 9
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к МЛС. В одном из матчей первенства сойдутся лицом к лицу игроки «Ди Си Юнайтед» и «Интера Майами». Встреча состоится в Вашингтоне, на стадионе «Ауди Филд».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ди Си Юнайтед - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2023, осталось 25 минут.



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  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Ди Си Юнайтед 51.3% (61)
X 19.3% (23)
Интер Майами 29.4% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Интер Майами
1.56
4.70
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ди Си Юнайтед - Интер Майами

Исход игры
Ди Си Юнайтед
51.3% (61)
Ничья
19.3% (23)
Интер Майами
29.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
66.37% (75)
Меньше
33.63% (38)
Обе команды забьют
Да
82.3% (93)
Нет
17.7% (20)
Популярный счёт
2:1 Ди Си Юнайтед
32.8% (39)
1:2 Интер Майами
21% (25)
1:1 Ничья
15.1% (18)
1:0 Ди Си Юнайтед
9.2% (11)
3:1 Ди Си Юнайтед
4.2% (5)
2:0 Ди Си Юнайтед
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:1 Интер Майами
2.5% (3)
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