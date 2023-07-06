Тур: 1. Стадион: Audi Field.
Позже
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Среднее время на гол
54
38
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
49
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.36
|Фунтас Таксиархис
|5 (1)
|0.23
|Theodore Ku-DiPietro
|3
|0.14
|Пинс Донован
|3
|0.14
|Клих Матеуш
|2
|0.09
|Дуркин Кристофер
|2
|0.09
|Дахоме Кристиан
|2
|0.09
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|О'Брайен Льюис
|1
|0.05
|Уильямс Дэррик
|1
|0.05
|Бирнбом Стив
|1
|0.05
|Грин Джейкоб
|1
|0.05
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.3
|Кампана Леонардо
|4
|0.2
|Тейлор Роберт
|2
|0.1
|Негри Франко
|1
|0.05
|Руис Дэвид
|1
|0.05
|Кривцов Сергей
|1
|0.05
|Арройо Диксон
|1
|0.05
|Жан Корентен
|1
|0.05
|Стефанелли Николас
|1
|0.05
|Боргелин Шанидер
|1
|0.05
|Фрэй Ян
|1
|0.05
|Мота Жеан
|0
|0
|Кремаски Бенджа
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Клих Матеуш
|6
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|4
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Дэвид
|4
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Тейлор Роберт
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Кремаски Бенджа
|3
|0
|Миллер Камаль
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
5
Ди Си Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Интер Майами
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
7
11
Ди Си Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Интер Майами
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
13
16
Голы по времени матча
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
2
11%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
6
33%
2
29%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
3
25%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
12
15
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
5
42%
5
33%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
5
33%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Забито
30
22
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
3
10%
2
9%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
4
13%
6
27%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
11
37%
7
32%
76-90
Пропущено
28
29
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
5
18%
6
21%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
6
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1
Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
Точный счет
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 44%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
55
65
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
45
39
18
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
137
814
713
517
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|39 - 24
|35
|2.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|7.
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 26
|27
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 28
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|32 - 21
|44
|2.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|30 - 16
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 25
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|42 - 29
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|7.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|39 - 35
|32
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|30 - 28
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 28
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|28 - 36
|25
|11.
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|23 - 27
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 31
|23
|14.
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|18 - 31
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|20 - 31
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|9.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|5.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
Прогнозы на матч Ди Си Юнайтед - Интер Майами
Исход игры
Ди Си Юнайтед
40.6% (28)
Ничья
29% (20)
Интер Майами
30.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (38)
Меньше
44.12% (30)
Обе команды забьют
Да
79.41% (54)
Нет
20.59% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.2% (16)
1:2 Интер Майами
23.2% (16)
2:1 Ди Си Юнайтед
23.2% (16)
1:0 Ди Си Юнайтед
11.6% (8)
2:2 Ничья
4.3% (3)
2:0 Ди Си Юнайтед
4.3% (3)
1:3 Интер Майами
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!