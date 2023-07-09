Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:1
Второй тайм: 78'
Ход матча
38'
47'
50'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
30
Ромеро
Томас
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
20
Акинола
Айо
20
Akil
Watts
15
Joshua
Yaro
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
73 Jesus Batiz
-
-
83 Hugo Mbongue
-
-
-
Главный тренер: Терри Данфилд
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Akil WattsЗащитник
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
-
12 Celio Pompeu
-
-
Главный тренер: Bradley Carnell
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.13
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.13
|Deandre Kerr
|3
|0.13
|Ларьи Ричи
|2
|0.09
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.09
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Сервания Брандон
|1
|0.04
|Сапонг Чарльз
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|8 (1)
|0.38
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.24
|Клаусс Жоао
|5
|0.24
|Страуд Джаред
|4
|0.19
|Альм Расмус
|2
|0.1
|Острак Томаш
|2
|0.1
|Васильев Индиана
|2
|0.1
|Samuel Adeniran
|2 (1)
|0.1
|Паркер Тим
|2
|0.1
|Kyle Hiebert
|2
|0.1
|Aziel Jackson
|1
|0.05
|Перес Мигель
|1
|0.05
|Celio Pompeu
|1
|0.05
|Нервински Джейк
|0
|0
|Akil Watts
|0
|0
|Lucas Bartlett
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|8
|0
|Страуд Джаред
|7
|0
|Острак Томаш
|7
|0
|Kyle Hiebert
|4
|1
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Lucas Bartlett
|4
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Нервински Джейк
|3
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Aziel Jackson
|2
|0
|Celio Pompeu
|2
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сент-Луис Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
3
Торонто
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
2
21
Торонто
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (8)
59% (13)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Сент-Луис Сити
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
55% (11)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
8
24
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
4
40%
5
38%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Забито
8
23
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 10
1
13%
5
22%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
2
25%
3
13%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
6
30%
4
31%
76-90
Забито
19
37
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 3
3
16%
5
14%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
16%
8
22%
31-45
4
21%
6
16%
46-60
4
21%
7
19%
61-75
3
16%
7
19%
76-90
Пропущено
30
26
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
6
20%
8
31%
61-75
9
30%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0
Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Крю 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2
Результаты матчей
Торонто
Сент-Луис Сити
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Торонто
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
47
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
63
29
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
164
616
119
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 23
|32
|3.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 18
|32
|4.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|6.
|1:0 Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 28
|29
|7.
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 28
|28
|8.
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 27
|27
|9.
|1:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 30
|27
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|30 - 26
|25
|11.
|0:1 Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 26
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|1:1 Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 26
|38
|3.
|0:1 Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|4.
|0:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|42 - 30
|35
|5.
|1:0 Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 22
|34
|7.
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 23
|34
|8.
|1:2 Заявка
|23
|8
|5
|10
|31 - 30
|29
|9.
|1:0 Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 27
|28
|10.
|0:1 Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|11.
|1:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|2:2 Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|1:1 Заявка
|21
|5
|9
|7
|19 - 21
|24
|14.
|2:1 Заявка
|21
|6
|2
|13
|22 - 32
|20
|15.
|0:1 Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 4
|22
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 8
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|3.
|0:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 12
|26
|4.
|1:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|0:1 Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|9.
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|12.
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|13.
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|2:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|7.
|1:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|9.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|2:2 Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|1:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|4.
|1:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|5.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|2:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|7.
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|9.
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|11.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|2:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 17
|6
|14.
|0:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 6