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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:1
Второй тайм: 78'
Сент-Луис Сити
0'
38' Желтая карточка
Блом Нджабуло
47' Желтая карточка
Паркер Тим
0:1
50' Гол
Aziel Jackson
30
Ромеро
Томас
19
Kobe
Franklin
27
О'Нил
Шейн
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
29
Deandre
Kerr
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
7
Маршалл-Ратти
Джакил
20
Акинола
Айо
9
Сапонг
Чарльз
1
Бюрки
Роман
20
Akil
Watts
15
Joshua
Yaro
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
6
Блом
Нджабуло
19
Васильев
Индиана
8
Страуд
Джаред
25
Aziel
Jackson
11
Джоаккини
Николас
16
Samuel
Adeniran
Торонто
4-4-2
Сент-Луис Сити
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.13
Бернардески Федерико 3 (1) 0.13
Deandre Kerr 3 0.13
Ларьи Ричи 2 0.09
Кэй Марк-Энтони 2 0.09
Осорио Джонатан 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Сервания Брандон 1 0.04
Сапонг Чарльз 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 8 (1) 0.38
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.24
Клаусс Жоао 5 0.24
Страуд Джаред 4 0.19
Альм Расмус 2 0.1
Острак Томаш 2 0.1
Васильев Индиана 2 0.1
Samuel Adeniran 2 (1) 0.1
Паркер Тим 2 0.1
Kyle Hiebert 2 0.1
Aziel Jackson 1 0.05
Перес Мигель 1 0.05
Celio Pompeu 1 0.05
Нервински Джейк 0 0
Akil Watts 0 0
Lucas Bartlett 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Петретта Рауль 3 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 8 0
Страуд Джаред 7 0
Острак Томаш 7 0
Kyle Hiebert 4 1
Блом Нджабуло 4 0
Lucas Bartlett 4 0
Альм Расмус 3 0
Нервински Джейк 3 0
Джоаккини Николас 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Aziel Jackson 2 0
Celio Pompeu 2 0
Васильев Индиана 1 0

Результаты матчей

Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сент-Луис Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
3
Торонто
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

2
21
Торонто
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (8)
59% (13)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Сент-Луис Сити
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
55% (11)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

8
24

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
4
40%
5
38%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Забито

8
23
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 10
1
13%
5
22%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
2
25%
3
13%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Забито

19
37
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 3
3
16%
5
14%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
16%
8
22%
31-45
4
21%
6
16%
46-60
4
21%
7
19%
61-75
3
16%
7
19%
76-90

Пропущено

30
26
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
2
7%
3
12%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
6
20%
3
12%
46-60
6
20%
8
31%
61-75
9
30%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0
Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Крю 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2

Результаты матчей

Торонто
Сент-Луис Сити

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
1
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Торонто
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
3
2
9
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
16
4
6
16
1.5
11
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 20 9 5 6 29 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 21 9 5 7 25 - 18 32
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 21 8 6 7 26 - 31 30
5.
Даллас
 Заявка 21 8 5 8 23 - 23 29
6.
Остин
 1:0 Заявка 21 8 5 8 26 - 28 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 21 7 7 7 25 - 28 28
8.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 21 8 3 10 24 - 27 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 23 7 6 10 27 - 30 27
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 19 6 7 6 30 - 26 25
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 20 6 6 8 21 - 26 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 20 4 7 9 20 - 32 19
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 21 10 8 3 36 - 26 38
3.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
4.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 22 10 5 7 42 - 30 35
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 10 4 6 34 - 22 34
7.
Орландо Сити
 Заявка 21 9 7 5 32 - 23 34
8.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 23 8 5 10 31 - 30 29
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 23 6 10 7 24 - 27 28
10.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 2:2 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 21 5 9 7 19 - 21 24
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 21 6 2 13 22 - 32 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 10 7 1 2 17 - 4 22
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
6.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
8.
Остин
 1:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 9 2 5 2 10 - 8 11
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 2:2 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
3.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 12 8 2 2 29 - 12 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 11 4 5 2 14 - 11 17
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 11 4 3 4 19 - 14 15
13.
Торонто
 0:1 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 2:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Остин
 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
8.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 2:2 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
4.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
5.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Шарлотт
 2:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
11.
Коламбус Крю
 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
Интер Майами
 2:1 Заявка 10 2 0 8 7 - 17 6
14.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Торонто
 0:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Торонто Бернардески Федерико 1 6
Весь список
  • 47'
    Паркер Тим получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Блом Нджабуло получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Сент-Луис Сити
3.05
4.10
2.26
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