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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:1
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
38' Желтая карточка
Блом Нджабуло
47' Желтая карточка
Паркер Тим
0:1
50' Гол
Aziel Jackson
90' Желтая карточка
Themi Antonoglou
90'+5
30
Ромеро
Томас
19
Kobe
Franklin
27
О'Нил
Шейн
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
29
Deandre
Kerr
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
7
Маршалл-Ратти
Джакил
20
Акинола
Айо
9
Сапонг
Чарльз
1
Бюрки
Роман
20
Akil
Watts
15
Joshua
Yaro
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
6
Блом
Нджабуло
19
Васильев
Индиана
8
Страуд
Джаред
25
Aziel
Jackson
11
Джоаккини
Николас
16
Samuel
Adeniran
Торонто
4-4-2
Сент-Луис Сити
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.13
Бернардески Федерико 3 (1) 0.13
Deandre Kerr 3 0.13
Ларьи Ричи 2 0.09
Кэй Марк-Энтони 2 0.09
Осорио Джонатан 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Сервания Брандон 1 0.04
Сапонг Чарльз 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 8 (1) 0.38
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.24
Клаусс Жоао 5 0.24
Страуд Джаред 4 0.19
Альм Расмус 2 0.1
Острак Томаш 2 0.1
Васильев Индиана 2 0.1
Samuel Adeniran 2 (1) 0.1
Паркер Тим 2 0.1
Kyle Hiebert 2 0.1
Aziel Jackson 1 0.05
Перес Мигель 1 0.05
Celio Pompeu 1 0.05
Нервински Джейк 0 0
Akil Watts 0 0
Lucas Bartlett 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Петретта Рауль 3 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Themi Antonoglou 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 8 0
Страуд Джаред 7 0
Острак Томаш 7 0
Kyle Hiebert 4 1
Блом Нджабуло 4 0
Lucas Bartlett 4 0
Альм Расмус 3 0
Нервински Джейк 3 0
Джоаккини Николас 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Aziel Jackson 2 0
Celio Pompeu 2 0
Васильев Индиана 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сент-Луис Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
3
Торонто
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сент-Луис Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

2
21
Торонто
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (8)
61% (14)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Сент-Луис Сити
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
57% (12)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

8
24

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
5
38%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

8
23
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 11
1
13%
5
22%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
2
25%
3
13%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Забито

19
38
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 3
3
16%
5
13%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
3
16%
8
21%
31-45
4
21%
7
18%
46-60
4
21%
7
18%
61-75
3
16%
7
18%
76-90

Пропущено

31
26
9 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
6%
3
12%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
6
19%
8
31%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0
Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Крю 1:1
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2

Результаты матчей

Торонто
Сент-Луис Сити

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Торонто
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
17
4
6
17
1.5
11
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
3.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 22 9 5 8 25 - 19 32
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 1:2 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 20 7 7 6 31 - 26 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 21 4 8 9 21 - 33 20
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 21 10 5 6 35 - 23 35
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
7.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Блом Нджабуло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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