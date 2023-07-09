Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаВуд Бобби
1:0
58' ГолАмайя Фрэнки
60' Красная карточкаБлессинг Латиф
74' Желтая карточкаРейес Андрес
75' Желтая карточкаХарпер Кэмерон
1:1
76' ГолБай Брэндон
82' Желтая карточкаДанкан Кайл
2:1
85' ГолКармона Викельман
90'+7
Ход матча
6'
58'
1:0
60'
74'
75'
76'
1:1
82'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нилис
Шон
74
Барлоу
Том
15
Бай
Брэндон
44
Свит
Бен
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Troy Lesesne
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
16 Болма ДжошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед
41 матч
36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.8%
43.9%
29.3%
11 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.5%
17.1%
41.4%
17 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.1
Среднее время на гол
50
82
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
72
43
Голов в среднем за матч
1.76
1.05
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амайя Фрэнки
|3
|0.14
|Фернандес Омир
|2
|0.1
|Ванзейр Данте
|2
|0.1
|Барлоу Том
|2
|0.1
|Elias Manoel
|2
|0.1
|Рейес Андрес
|2
|0.1
|Бёрк Кори
|2
|0.1
|Харпер Кэмерон
|1
|0.05
|Кассерес Кристиан
|1
|0.05
|Лима Лукас II
|1
|0.05
|Эдельман Даниэль
|1
|0.05
|Кармона Викельман
|1
|0.05
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Ronald Donkor
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|7
|0.33
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.33
|Боу Густаво
|4
|0.19
|Вриони Джакомо
|4
|0.19
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.1
|Бай Брэндон
|2
|0.1
|Бак Ноуэл
|2
|0.1
|Борреро Дилан
|2
|0.1
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|Алтидор Жози
|1
|0.05
|Кесслер Генри
|1
|0.05
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|8
|1
|Данкан Кайл
|7
|0
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Нилис Шон
|6
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|1
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Эдельман Даниэль
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Ндам Хассан
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Вуд Бобби
|3
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
6
Нью-Йорк Ред Буллз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
24
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
9
30
Голы по времени матча
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
47%
4
36%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
4
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
5
25%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Забито
7
24
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
2
29%
9
38%
31-45
2
29%
6
25%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
1
14%
3
13%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
22
35
7 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
0
0%
1
3%
1-15
2
9%
6
17%
16-30
5
23%
10
29%
31-45
6
27%
6
17%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
8
36%
7
20%
76-90
Пропущено
19
28
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
11%
6
21%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
3
16%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
73
110
55
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
183
516
1110
120
615
120
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|40 - 24
|38
|2.
|1:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 24
|33
|3.
|4:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 31
|33
|4.
|0:1 Заявка
|22
|9
|5
|8
|25 - 19
|32
|5.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|29 - 29
|29
|6.
|1:2 Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|7.
|1:1 Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 29
|29
|8.
|1:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 28
|28
|10.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 32
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 29
|24
|12.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 31
|22
|13.
|1:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 33
|20
|14.
|2:1 Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 30
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|34 - 23
|45
|2.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 17
|38
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|36 - 27
|37
|4.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|43 - 30
|36
|5.
|1:1 Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 23
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|40 - 35
|35
|7.
|0:4 Заявка
|22
|9
|7
|6
|32 - 27
|34
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 30
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|20 - 29
|26
|10.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 21
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|30 - 38
|26
|13.
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|24 - 28
|26
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 32
|19
|15.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 33
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 10
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 5
|21
|7.
|1:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 13
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|11.
|4:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|14.
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 7
|31
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 13
|24
|6.
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|7.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 5
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|9.
|0:4 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|11 - 11
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 15
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|5.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|7.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|8.
|2:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 19
|9
|10.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|13.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 23
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|2.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 16
|14
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 16
|14
|4.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|5.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|6.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 18
|4
|15.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 21
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (1)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|10 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|10 (4)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|8
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8