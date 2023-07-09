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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
2:1
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
6' Желтая карточка
Вуд Бобби
1:0
58' Гол
Амайя Фрэнки
60' Красная карточка
Блессинг Латиф
74' Желтая карточка
Рейес Андрес
75' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
1:1
76' Гол
Бай Брэндон
82' Желтая карточка
Данкан Кайл
2:1
85' Гол
Кармона Викельман
90'+7
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
6
Данкан
Кайл
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
21
Фернандес
Омир
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
13
Ванзейр
Данте
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
44
Свит
Бен
47
Байрактаревич
Есмир
19
Блессинг
Латиф
8
Полстер
Мэтт
18
Боатенг
Эммануль
II
7
Боу
Густаво
17
Вуд
Бобби
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-2-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед

41 матч

36.6%
26.8%
36.6%
15 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.8%
43.9%
29.3%
11 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.5%
17.1%
41.4%
17 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
ОК
2:3
М
1:0
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
2:3
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
0:2
М
2:2
ОК
4:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:2
ОК
3:0
М
1:1
М
4:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Среднее время на гол

50
82

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

72
43

Голов в среднем за матч

1.76
1.05

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амайя Фрэнки 3 0.14
Фернандес Омир 2 0.1
Ванзейр Данте 2 0.1
Барлоу Том 2 0.1
Elias Manoel 2 0.1
Рейес Андрес 2 0.1
Бёрк Кори 2 0.1
Харпер Кэмерон 1 0.05
Кассерес Кристиан 1 0.05
Лима Лукас II 1 0.05
Эдельман Даниэль 1 0.05
Кармона Викельман 1 0.05
Толкин Джон 0 0
Нилис Шон 0 0
Ronald Donkor 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 7 0.33
Хиль Карлес 7 (2) 0.33
Боу Густаво 4 0.19
Вриони Джакомо 4 0.19
Боатенг Эммануль II 2 0.1
Бай Брэндон 2 0.1
Бак Ноуэл 2 0.1
Борреро Дилан 2 0.1
Джонс Дехуан 1 0.05
Полстер Мэтт 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Кесслер Генри 1 0.05
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 8 1
Данкан Кайл 7 0
Кассерес Кристиан 7 0
Нилис Шон 6 0
Харпер Кэмерон 4 1
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Толкин Джон 3 0
Эдельман Даниэль 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Йервуд Дрю 2 0
Фернандес Омир 2 0
Амайя Фрэнки 2 0
Elias Manoel 2 0
Ванзейр Данте 1 0
Ндам Хассан 1 0
Нилис Дилан 1 0
Peter Stroud 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блессинг Латиф 4 1
Бак Ноуэл 4 0
Вуд Бобби 3 0
Хиль Карлес 3 0
Полстер Мэтт 3 0
Борреро Дилан 1 1
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
6
Нью-Йорк Ред Буллз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
24
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

9
30

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
47%
4
36%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
4
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
5
25%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

7
24
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
2
29%
9
38%
31-45
2
29%
6
25%
46-60
1
14%
3
13%
61-75
1
14%
3
13%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Забито

22
35
7 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
0
0%
1
3%
1-15
2
9%
6
17%
16-30
5
23%
10
29%
31-45
6
27%
6
17%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
8
36%
7
20%
76-90

Пропущено

19
28
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
11%
6
21%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
3
16%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
7
3
1
10
2.5
5
5
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
18
3
5
16
1.5
11
10
1
20
2.5
6
15
1
20
3.5
1
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 21 12 2 7 40 - 24 38
2.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 21 9 6 6 30 - 24 33
3.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 31 33
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 22 9 5 8 25 - 19 32
5.
Остин
 Заявка 21 8 5 8 29 - 29 29
6.
Даллас
 1:2 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 22 7 8 7 26 - 29 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 20 7 7 6 31 - 26 28
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 4 9 26 - 28 28
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 6 7 10 28 - 32 25
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 22 - 29 24
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 21 5 7 9 23 - 31 22
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 21 4 8 9 21 - 33 20
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 21 3 8 10 16 - 30 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 21 13 6 2 34 - 23 45
2.
Нэшвилл
 Заявка 22 11 5 6 30 - 17 38
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 10 7 4 36 - 27 37
4.
Коламбус Крю
 Заявка 22 10 6 6 43 - 30 36
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 21 10 5 6 35 - 23 35
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 9 8 5 40 - 35 35
7.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 22 9 7 6 32 - 27 34
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 32 - 30 30
9.
ФК Монреаль
 Заявка 21 8 2 11 20 - 29 26
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 6 8 7 20 - 21 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
12.
Шарлотт
 Заявка 22 6 8 8 30 - 38 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 5 11 7 24 - 28 26
14.
Торонто
 Заявка 23 3 10 10 18 - 32 19
15.
Интер Майами
 Заявка 21 5 3 13 22 - 33 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 7 1 3 26 - 10 22
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 12 6 3 3 14 - 5 21
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
8.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 5 1 5 18 - 13 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
11.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
14.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 10 1 0 21 - 7 31
2.
Коламбус Крю
 Заявка 12 8 3 1 30 - 12 27
3.
Нэшвилл
 Заявка 11 8 2 1 21 - 6 26
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 7 3 1 26 - 13 24
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
7.
ФК Монреаль
 Заявка 10 7 0 3 15 - 5 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
9.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 4 2 14 - 13 16
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
13.
Торонто
 Заявка 12 3 6 3 11 - 11 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 4:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 15 20
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Остин
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
7.
Даллас
 1:2 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
8.
Колорадо Рэпидс
 2:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 1 6 5 10 - 19 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 1 2 8 7 - 23 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:4 Заявка 10 4 3 3 14 - 15 15
2.
Цинциннати
 Заявка 10 3 5 2 13 - 16 14
3.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
5.
Нэшвилл
 Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
6.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
7.
Шарлотт
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 1 7 5 10 - 15 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Интер Майами
 Заявка 10 1 1 8 7 - 18 4
15.
Торонто
 Заявка 11 0 4 7 7 - 21 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (1)
Цинциннати Акоста Лусиано 10 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 10 (4)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 8
Шарлотт Джонс Деррик 8
Весь список
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      Ванзейр Данте сделал результативную передачу.
    • 58'
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Вуд Бобби получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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